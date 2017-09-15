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Все про:обыск (1225) Харьков (4403)

 Правоохранители проводят обыски в "Харьковгоргазе"

харьков

Правоохранители проводят санкционированные судом обыски в ПАО "Харьковгоргаз".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Следственные действия, санкционированные судом, проводит полиция в рамках расследования производства, открытого по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - отметили в пресс-службе.

Сейчас, добавили в пресс-службе, следственные действия продолжаются.

В "Харьковгоргазе" ситуацию не комментируют.

По словам информированного источника в правоохранительных органах, есть подозрение, что чиновники "Харьковгоргаза" во время реализации госпрограммы по бесплатной установке газовых счетчиков привлекли к этому процессу частное предприятие, которое неправомерно устанавливало счетчики за сумму около 3 тыс. гривен.

Как стало известно, обыски идут в администрации ПАО "Харьковгоргаз" и на частном предприятии.

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Не понял,в Харькогаргазе??? Ну в гараже с газом....или как-то в другом месте?
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Волонтер Касьянов: Вся политика президента Украины направлена лишь на то, чтобы не дай бог не обидеть Кремль.

И все эти заявления, что мы никак не связаны с РФ, не покупаем российский газ и энергоресурсы, являются ложью. Причем наши торговые обороты лишь растут. Мы видим, что вся политика президента Украины направлена только на то, чтобы, не дай бог, не обидеть Кремль".


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Зато вся политика унылого ныть, ныть и ныть. Денно и нощно.

Похоже обиделся за вчерашнее, что не его беспилотник вчера Турчинову демонстрировали.
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Хорошо у тебя задача попроще,лизать,лизать и еще раз лизать,а по поводу беспилотника чего ему обижатся,он знает шо на передке его не увидят,а большинство того шо там летает сделано волонтерами касьянова,пусть он и нытик,но пользы от него больше чем от твоего лизканья
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Ну облизывать унылого волонтёра - это конечно посложнее задача, но ты справляешься, смотрю.
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Чмо ты в зеркале видишь, когда рожу свою бреешь.
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Можно подумать, что Пастор понимает чем один беспилотник отличается от другого, а Касьянов понимает.
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Зато поляки понимают отличие. Потому тот, что вчера продемонстрировали пастору, поляки делают с черниговским предприятием, а не с касьяновым.
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да ты свидетель секты "святого касьянова", как я погляжу.. беспилотник тебе в %опу!
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Все действия силовиков воспринимаются как работа под чей то заказ--не более!
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анукович пробирается тайными тропами из изгнания?
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У него шапки - это вроде валюты, такое понятие родом из детства.
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Все облгазы в Украине принадлежат беглому олигарху Фирташу. Мутные конторы которые вообще эти сети не строили, ещё и абонплату хотят ввести.
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Вот шо за херня!
Нас информируют о всевозможных обысках в разных всяких фирмах и офисах по два раза на неделе(минимум!). И шо? Обыскали( наверное не просто так!), выгребли бумаги...
А дальше - тишина. Никого не посадили, никому не предъявили, ни у кого не конфисковали...
Это шо? Просто отжим бизнеса щас такой? После "реформ" и прочих европейских "ориентиров"?!
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Комунальные предприятия Харькова обыскивают с 2014 уже и не посчитаешь сколько раз,кто то прекрасно знает какие суммы там уходят по карманам и периодически их облегчает
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результати у кишенях авакяна і грицакяна...
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Вот правоохренители и решили совершить "несанкционнированный отбор газа", пока не утекло в другие руки.
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харьковгаз и облэнерго одни из самых коррупционных,гребанный проект на установку счетчика.котла или колонки стоит как будто его малевал сам Да Винчи,гнездо рыгионалов еще то,ждут и во сне видят,когда витя овощ вернется
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витя уже не вернеться, чуть шо... его там сразу прикопают.
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В дополнение Вашего описания, добавлю ,что в п.г.т. Близнюки Харьковской обл.в частном доме, после снятия рабочего счётчика газа для поверки был установлен другой такой же счётчик только мотающий циферки в два с половиной раза быстрее!!! Могу дать точный адрес установки такого счётчика, что там махинаторы делают не ведомо но у всех соседей та же петрушка со счётчиками!!!
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Які облгази на черзі? Думаю, всі. Але - бЕзтолку.
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давно порра, скоты занимались откровенным кидаловом!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители проводят обыски в "Харьковгоргазе"
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