 Правоохранители проводят обыски в "Харьковгоргазе"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Следственные действия, санкционированные судом, проводит полиция в рамках расследования производства, открытого по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - отметили в пресс-службе.
Сейчас, добавили в пресс-службе, следственные действия продолжаются.
В "Харьковгоргазе" ситуацию не комментируют.
По словам информированного источника в правоохранительных органах, есть подозрение, что чиновники "Харьковгоргаза" во время реализации госпрограммы по бесплатной установке газовых счетчиков привлекли к этому процессу частное предприятие, которое неправомерно устанавливало счетчики за сумму около 3 тыс. гривен.
Как стало известно, обыски идут в администрации ПАО "Харьковгоргаз" и на частном предприятии.
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И все эти заявления, что мы никак не связаны с РФ, не покупаем российский газ и энергоресурсы, являются ложью. Причем наши торговые обороты лишь растут. Мы видим, что вся политика президента Украины направлена только на то, чтобы, не дай бог, не обидеть Кремль".
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Похоже обиделся за вчерашнее, что не его беспилотник вчера Турчинову демонстрировали.
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Нас информируют о всевозможных обысках в разных всяких фирмах и офисах по два раза на неделе(минимум!). И шо? Обыскали( наверное не просто так!), выгребли бумаги...
А дальше - тишина. Никого не посадили, никому не предъявили, ни у кого не конфисковали...
Это шо? Просто отжим бизнеса щас такой? После "реформ" и прочих европейских "ориентиров"?!
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НО Я ВСЕХ НАЕБУ!
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