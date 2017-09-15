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 Политика Украины
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Все про:КНДР (348) МИД (4286) ракеты (607) ядерное оружие (512)

 МИД Украины призвал Северную Корею отказаться от ракетной и ядерной программ

мид

Украина осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, произведенный КНДР 15 сентября.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 15 сентября 2017, показал систематическое игнорирование Пхеньяном соответствующих резолюций СБ ООН и продолжение агрессивной политики, которая угрожает миру и стабильности не только в региональном, но и в мировом измерениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и РФ должны заявить о своей нетерпимости к безответственным пускам ракет КНДР, - Тиллерсон

Украина решительно осуждает такие действия северокорейских властей и призывает немедленно прекратить подобные провокации, полностью избавиться ракетной и ядерной программ, а также возобновить диалог с мировым сообществом ради комплексного решения вопросов безопасности и экономического развития", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
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клоуны, только болтать этот мид, вместе с поросенко может..
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Всё на что способен Вальцман в Мировой политике
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Это пукнули,клоуны-вы уже отказались,чем закончилось все видят.
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оце було сьогодні... Це виходить, що у Франції навіть влада не знає, що робиться в Україні...

15.09.17 08:48 Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активн.о призывать соотечественников к поддержке Украины,

Цього кацапського ублюдка, що керує МИДом давно пора як мінімум гнати у три шії, а краще шльопнути для прикладу.
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Ну я тоже считаю, что МИД Украины должен был решительно провести для Северной Кореи красную линию.
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ага, если добавить, - "вот видите мы же отказались"
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Ну да, ато вдруг осерчает и шмальнет ракетой в сторону хунты... А под ее крылом "... о чем-то поет зеленое море тайги" и 7000км сплошного рускава мира, где обязательно есть куда попасть и непременно есть где упасть...
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Ким Вынь Хунь идет в МИД Украины с отказом от ракетной и ядерной программы.
МИД Украины призвал Северную Корею отказаться от ракетной и ядерной программ - Цензор.НЕТ 9976
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кацапский мем...ты спалилась, фуфайка драная!
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думается, мид севкора задаст недвусмысленный вопрос - и что вам дал ваш отказ?...
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Потерпевшие от отказа призывают... Это пипец на самом деле...
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Петя казав що обіцянки меморандуму геть не варті здачі ЯО. А МІД України вважає що варті??? Хто довбойоб???
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_В конечном итоге народ Украины. Потому что всё, что происходит, творится лишь с позволения народа.
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То спортлото сейчас зовётся ООН. Уже писали.
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Призыв Украины отказаться от ядерной программы звучит как то неубедительно...
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спасибо, бро, читаешь мысли, пока страдал свой камент ниже, ты уже нашёл.
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Как не грустно это признавать,но так и есть,хоть я совершенно не поддерживаю Северную Корею.
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Порошенко: "Подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем ядерный заряд"

https://censor.net.ua/news/455404/poroshenko_podpisi_pod_budapeshtskim_memorandumom_dayut_menshe_bezopasnosti_chem_yadernyyi_zaryad
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думал, пофигу, не люблю Северную Корею, но здесь они правы, пусть заклюют в каментах - напишу о Будапештском меморандуме - и опа! уже куча народа отписалась. где-то был демотиватор, что одна бомба лучше 10 меморандумов, но искать влом.
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Извращенное понимание не противления злу , по мидовски !
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Браво!!! Троллинг от Украины защитан. Украина на собственном опыте показывает что нужно отказаться от ядерного оружия и подписать будапештский договор.
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Вірно зробили- разом із цивілізованим людством. Дурнею це можуть назвати лише москалі.
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Но если бы все одновременно отказались,тогда да верно.
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Саша Крест - ты наверное пропустил..., но папа сегодня тоже сказал "Лучше иметь 1 ядерный заряд, чем 10 будапештских меморандумов..." Ты же не хочешь сказать, что наш Президент дурень? Вот ссылка...

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidlN7J3qfWAhWIHJoKHaf1Au0QFgg0MAU&url=http%3A%2F%2Fnews.bigmir.net%2Fukraine%2F1103681-Poroshenko--Jadernaja-bomba-dorozhe-desjatka-Budapeshtskih-memorandumov&usg=AFQjCNH9nvfNUVm2E3Msf0MRohEL2GyOHg
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Мій тато такого не казав- а твій мені не цікавий.
А от президент гарно протролив підписантів Будапештського меморандуму- і вірно зробив.
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Саша Крест - да ладно тебе..., разве в вашей среде его не папой называют? Ну да ладно... - но что на лету переобулся.., молодец - стараешься...., хотя и не совсем убедительно..
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В моїй навіть не розмовляють про нього- ніколи.
Себе хвали.
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Никогда не говорят? Понимаю. Не поминай господа всуе.
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Беларусь полностью присоединяется к миролюбивым призывам Украины.
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угу....все побежали и я побежал.Заодно попросите Китай и Дупостан,отказаться от ЯО.И прослезитесь
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Ты хотел сказать - беларуская губерния россии?
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Ын в свою очередь призвал МИД Украины даже не мечтать о ракетной и ядерной программе, т.к. Европа и США будут сильно-сильно озабочены. Прямо кушать не смогут.
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Украина в данном случае не лицемерит и имеет право это сказать на все сто процентов и это не пиариться, а просто сказать - не хлебом Единым! сев. корейцы! эй, сев. корейцы! кто вам мешает жить? кого вы боитесь? вы на карте точка погрешности! вы никому неинтересны, что бы на вас нападать. время бессмысленных конфликтов проходит и в мире появились рычаги которые эффективнее чем зброя, они конечно неторопливы и размерены ... как уже пройденный этап в прошлом.
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Пусть призывают. Иначе как??? Как так получилось, что у Сев. Кореи такая забавная ракетка баллистическая. Которая умеет то, что самые серьёзные страны сумели создать путем титанических усилий. А тут прям- прорыв-прыжок. Откуда технологии такие, у этого косорылого??? Тут или Рашка привезла готовую, или спецы грамотные поработали, пришлые... И могут они быть- откуда угодно! Не станут упоминать одно общеизвестное обанкроченное негодяями объединение...
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И что ответили нашему МИДу? промолчали? и правильно...они голодные и босые, но с ними считаются, а нам диктуют и нас поучают.
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Я бы не хотел жрать траву, но гордиться тем, что мне по телевизору сказали, что со мной считаются. Хотя... Там большинство даже телевизора не имеет. Им о вЯличии чучхерии рассказывают на пятиминутках политинформации.
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Смысл в телевизоре КНДР, если там тоже морда Кима.
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Ну Израиль согласен. А вот касательно Пакистана и Индии... Страны может и не бедные, но большинство простых людей живут так, что я бы на их месте оказаться не слишком хотел.
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Я к тому что они "незаконно" имеют ядерное оружие и никто их за это не наказал. Хотя кто вправе им суверенным державам указывать. Конечно Корея другое дело так как по примеру россии грозит всех стереть в радиоактивный пепел.
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Можно себе только представить,как ржали корейцы...Наверное саказали- " у вас одни был сосед,который воспользовался этим,а у нас их 2.К РФ ещё добавился Китай.так что повторить вашу судьбу не собираемся.
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Мы уже отказались.Потеряли безвозвратно территории и сидим с " помощью" запада.После Украины,не одна страна больше от него не откажется.Сейчас по любому разработки активизировались.
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уберите слово "безвозвратно" иначе в СПАМ и жалоба модератору...
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Можете жаловаться.Убираю.Жизнь рассудит.
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Ким или как тебя там!!!! Я призываю тебя не тупить!!фу-фу-фу!!! Иначе ой-ой-ой!!!
Ну что? Я лучше сказал ,чем наш МИД,мать его за ногу? О,сейчас еще пальчиком погрожу Вот!
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Україні стратегічна ЯЗ не потрібна, а тактична та середньої дальності просто необхідна.
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Да,и такое оружие не очень дорогое,но это только мечты.
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Млять, это оне так громко Будапештский меморандум со всеми гарантиями протролили?
Если таки да - то это пяць!
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Аго щазз, разбежались. Корея как впрочем и любая страна в мире в отличие от украинских "керманичiв" добровольно от ядерного оружия (лучшей гарантии независимости и суверенитета) не откажется. Украинские специалисты бега "помижкраплын" могут гордиться что Украина первая в мире отказалась от ядерного оружия. Могут гордиться своей запредельной тупостью!
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после прецедента с ЯО Украины вряд ли кто то будет отказываться от ЯО."Будапештский меморандум" показал свою несостоятельность.Гаранты в этом деле это полная профанация.Так ша науй будут идти теперь практически все.Это очень,очень скверно.Гарантов в этом деле просто нет.Ось така херня малята.И пусть кто то попробует доказать обратное.
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Когда например слышу голос Кравчука меня охватывает ярость. Даже не от того что он предал народ и страну . Думаю он толком этого и не осознал. Меня бесит его какая то уникальная наивность и глупость. Это методом селекции выращенное (Российская империя - СССР) семя для управления оккупированной и изнасилованной Украины после завоеванной УНР и Голодомора. У меня к нему "необоснованная" ярость может и потому что моя бабушка чудом выжила в Голодоморе!
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ого, винторогие на ветке пупсика прямо в жопу лижут, откуда в них столько любви к низкорослым диктаторам?
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лузеры, просравшие свои ракеты и ядреное оружие, поучают страну с которой начинает считаться остальной мир потому что активно развивает ракетную программу.
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Ну я реально смеюсьпрочитав заголовок, есть у Климкина юмор!
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Ты реально считаешь, что там пахнет чувством юмора? А мне так, дилетанту, кажется- что где-то в районе пониже поясницы подгорает. Да так, что уже дымок отчетливый.
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Извини, но в МИДе (знаю несколько человек) это скорее всего придумали за рюмкой коньяка и реально долго ржали.
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Да нормальные люди в МИДе работают, просто после власти януковича их реально унизили и многие ушли. Воспитать таких людей невероятно сложно, ведь хотели заставить работать специалистов со знанием 5 языков за 3000 гр
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даешь Будапешт ....после которого последует оккупация
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Заявление правильное, но когда его делает страна, которая первая добровольно отказалась от ЯО и теперь терзаема ебанутым соседом - есть место для иронии.
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Вот, какая страна должна молчать по этому поводу, так Украина в первую очередь.
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У них есть ядреные боеголовки,и пост-будапештский синдром им не страшен
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Та МИДу положено это пропеть - типа знак свой-чужой и кто с кем для всех стран...
Но звучит прикольно... МИД Украины призвал Северную Корею отказаться от ракетной и ядерной программ - Цензор.НЕТ 3963
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Дядя ИН на всех ложил, он только Порошенка уважает и послушается.
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Комментьі правильньіе, но тупьіе. Всем пох, что скажет Украина на пуск ракет, не всем не пох, если Украина промолчит. Так что заявление имеет место бьіть.
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кЛим КиН это выглядит слегка по дебильному, примерно как трахнутый в зад говорит не трахнутому в бане: "А теперь ты нагнись за мылом".
После нашего прогиба дураков нет.
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И чиновники Северной Кореи, и чиновники Украины ведутся, наверное, Кремлем.
Об этом их дела скорее говорят, а не призывы.
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МЗС підгавкнуло,північні корейці стиснули дупу.
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Этот призыв выглядит настолько смешным на фоне ультиматомов сша, что даже китайсы смеюцца
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Украина - яркий пример успешного отказа от ЯО и исполонения гарантий безопасности.
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