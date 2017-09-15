 МИД Украины призвал Северную Корею отказаться от ракетной и ядерной программ

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 15 сентября 2017, показал систематическое игнорирование Пхеньяном соответствующих резолюций СБ ООН и продолжение агрессивной политики, которая угрожает миру и стабильности не только в региональном, но и в мировом измерениях.
Украина решительно осуждает такие действия северокорейских властей и призывает немедленно прекратить подобные провокации, полностью избавиться ракетной и ядерной программ, а также возобновить диалог с мировым сообществом ради комплексного решения вопросов безопасности и экономического развития", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
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15.09.17 08:48 Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активн.о призывать соотечественников к поддержке Украины,
Цього кацапського ублюдка, що керує МИДом давно пора як мінімум гнати у три шії, а краще шльопнути для прикладу.
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https://censor.net.ua/news/455404/poroshenko_podpisi_pod_budapeshtskim_memorandumom_dayut_menshe_bezopasnosti_chem_yadernyyi_zaryad
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidlN7J3qfWAhWIHJoKHaf1Au0QFgg0MAU&url=http%3A%2F%2Fnews.bigmir.net%2Fukraine%2F1103681-Poroshenko--Jadernaja-bomba-dorozhe-desjatka-Budapeshtskih-memorandumov&usg=AFQjCNH9nvfNUVm2E3Msf0MRohEL2GyOHg
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А от президент гарно протролив підписантів Будапештського меморандуму- і вірно зробив.
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Себе хвали.
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Ну что? Я лучше сказал ,чем наш МИД,мать его за ногу? О,сейчас еще пальчиком погрожу Вот!
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Если таки да - то это пяць!
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Но звучит прикольно...
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После нашего прогиба дураков нет.
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Об этом их дела скорее говорят, а не призывы.
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Позор
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