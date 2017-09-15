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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4356) субсидия (342) тарифы (1498) Рева (255)

 Проект госбюджета-2018 предусматривает уменьшение финансирования субсидий на 5 млрд грн, - Рева

рева

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает 55 млрд грн на обеспечение жилищных субсидий.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проект госбюджета на 2018 год предусматривает направление на субсидии 55 млрд грн против почти 60 млрд грн в текущем году", - сказал чиновник.

Министр также сообщил, что по состоянию на 1 января 2017 года в Украине получали субсидии 6,4 млн домохозяйств.

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"Мы ожидаем, что будет примерно 5 - 5,5 млн: за счет роста заработных плат в течение года количество получателей субсидий будет уменьшаться", - отметил Рева.

Помимо того, министр сообщил, что в течение 2018 года прожиточный минимум будет пересматриваться минимум трижды.

Читайте: Жилищные субсидии получают более 5,4 млн семей, - Рева
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Слишком много едим, правительство беспокоится о нашей фигуре
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В этом году наедитесь! Будет вам и чай с кофе и бутельброд.
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Починається.......................... чи - продовжується.............
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Ну и правильно! Лохам же увеличили зарплату до 3 тысяч (без высчетов).
ТЕПЕРЬ РАДУЙТЕСЬ И СЛАВЬТЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект госбюджета-2018 предусматривает уменьшение финансирования субсидий на 5 млрд грн, - Рева
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