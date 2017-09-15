 Проект госбюджета-2018 предусматривает уменьшение финансирования субсидий на 5 млрд грн, - Рева

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Проект госбюджета на 2018 год предусматривает направление на субсидии 55 млрд грн против почти 60 млрд грн в текущем году", - сказал чиновник.
Министр также сообщил, что по состоянию на 1 января 2017 года в Украине получали субсидии 6,4 млн домохозяйств.
"Мы ожидаем, что будет примерно 5 - 5,5 млн: за счет роста заработных плат в течение года количество получателей субсидий будет уменьшаться", - отметил Рева.
Помимо того, министр сообщил, что в течение 2018 года прожиточный минимум будет пересматриваться минимум трижды.
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