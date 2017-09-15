 Путин сначала проиграет на Донбассе, а потом - в Крыму, - экс-конгрессмен США Гингрич

Об этом он сказал на 14-той ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве 15 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мне кажется, что мир не уступит. Личность Путина такова, что он практически не может действовать по-другому, кроме как враждебно. Давление будет сильнее, будет все больше волн санкций. Скорее всего, Украине будет предоставлено оборонительное вооружение - все это будет увеличивать цену противостояния для Путина. Он сначала проигрывает на востоке Украины, затем - в Крыму", - сказал Ньют Гингрич.
Он также добавил, что агрессия не даст России желаемого величия, вместе с тем, изоляция будет нарастать, а экономические процессы внутри страны - ухудшаться.
"Это не приводит к величию и делает их все более изолированными. Может, три, может, пять лет до возвращения востока Украины - наступит момент, когда эта изоляция станет для России невыносимой", - отметил политик.
По его словам, администрация Дональда Трампа рассчитывала улучшить отношения с Россией, но действия Владимира Путина развеяли такие надежды в течение одного месяца.
731 14
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Итальянская спортивная газета извинилась за статью с "российским" Крымом. ФОТО(28)
Кучма о предложении РФ по миротворцам ООН на Донбассе: Это издевательство над Украиной и миром(95)
"Это хороший призыв, но реальность совсем другая", - Кучма прокомментировал заявление Порошенко о деоккупации Крыма в 2018 году(79)
"У нас такая цель на будущий год", - Порошенко о деоккупации Крыма и Донбасса(109)
Танцы вокруг Пинчука считаю позором – Муждабаев(0)
Украина не допустит игры со стороны РФ по инициативе миссии ООН на Донбассе, - Чалый(78)
Из 19 вывезенных с оккупации заключенных за девятерых просили родственники, а десять отобраны террористами, - Лутковская(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лідер українського гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк написав відкритого листа російському реперу Басті (Василеві Вакуленку), наголосивши про недоречність концертів у окупованому Росією Криму. Лист музикант оприлюднив у своєму Facebook.
Зазначимо, що Хливнюк та Вакуленко свого часу мали спільний проект та записали спільний трек.
«Почалося вторгнення до Криму і війна на Донбасі. Така розсудлива людина як ти, стане заперечувати агресивний характер цих подій тільки з побоювання за себе, сім'ю і бізнес. Це зрозуміло, але можна відмовчатися, зберегти обличчя. Як вийшло, що ти вирішив їздити до мене додому, в Крим, без мого дозволу? Хіба я колись поводився в твоєму домі, в Росії, не як гість? Або тепер Крим твій дім?», - звернувся до росіянина Хливнюк.
Український музикант нагадав Басті про брехню в російських ЗМІ, порушення Росією міжнародних угод щодо України, вбивство російськими військовими українського військового, утиски кримських татар та війну на Донбасі.
Баста відповів Хливнюку так само через Facebook. Він вказав українському музиканту на те, що у його творчості «застій», тому його продюсер «Бумбокса» штовхнув Андрія на шлях займатися не творчістю, а політикою.«Я відповім тобі один раз. Ймовірно, твій продюсер Андрій Сагамонов штовхнув тебе на хибний шлях займатися не творчістю і музикою, а лізти в політичні інтрижки і брудний піар. У творчості тиша, тебе забувають як публічну особу і як музиканта. І в голові твого продюсера, справжнього патріота України вірменського походження, виникає грандіозний план піару, відродження "Бумбокса" з небуття за рахунок моїх скромних творчих успіхів», - заявив Вакуленко та закликав Хливнюка зберігати дружбу.
«Василь, спасибі за відповідь, я все зрозумів, у тебе гастролі. По твоєму варто зберігати дружбу, з тим, хто вирішив на тобі "попіаритися", граєш для людей і закони не писані, окупація і агресивна війна це просто політика, вірменин не може бути патріотом України. Негласний бойкот групи за політичною ознакою і відмова від гастролей в країні, яка віроломно вбиває твоїх співгромадян - падіння популярності», - продовжив діалог Хливнюк.
Нагадаємо, що 9 вересня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд в Україну Василю Вакуленку. У повідомленні СБУ зазначається, що музикант виступав із концертами в анексованому Криму.
У 2014 році «Баста» відвідав київський Майдан та підтримав українців у соцмережах. Проте згодом музикант підтримав анексію Криму та неодноразово виступав на окупованому Росією півострові.
Нещодавно у мережі з'явився кліп «Басти», в якому знімались Діана Арбеніна, Ігор Скляр та Скріптоніт. Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Скляр є прихильником так званого лідера терористів Захарченко та неодноразово їздив із концертами у так звану «ДНР». Також у кліпі взяв участь український музикант Андрій Запорожець (SunSay), що обурило українських слухачів.
Ответить
а у этого альфа-чмо, кроме болезненного самолюбия, есть ядерное оружие...
кто знает, когда задрожат его руки и подогнуться колени, не утащит ли он за собой...
поэтому, просто прищемить хвост - мало...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить