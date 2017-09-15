EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Экономика
  97  3
Материалы по теме:
Все про:арбитраж (89) Газ (8818) Стокгольм (104) Газовые конфликты (510) Коболев (197)

 Решение Стокгольского арбитража по делу о транзите газа ожидается в ноябре, - Коболев

коболев

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа в ноябре 2017 года.

"По делу о транзите, насколько мы знаем, расписание осталось прежним - мы должны получить решение по делу о транзите в ноябре", - сказал А.Коболев в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы НАК, компания в данном судебном деле может только победить.

При этом А.Коболев считает важным для сохранения транзита, будет ли "Газпром" обязан платить "Нафтогазу Украины" за недопоставленные объемы газа.

Также читайте: Siemens прервал поставки оборудования для модернизации ГТС Украины из-за России, - глава "Нафтогаза" Коболев
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот хорошо！Значит пора и цену на газ для населения повысить！
 показать весь комментарий
Ответить
 
И чего эту рижую тварь показывают часто? Наверно газ дорожать будет! (А ему на пару лимонов зарплату увеличат).
ОЙ НЕСПРОСТА ЭТО ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Стокгольского арбитража по делу о транзите газа ожидается в ноябре, - Коболев
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти