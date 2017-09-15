 Решение Стокгольского арбитража по делу о транзите газа ожидается в ноябре, - Коболев

"По делу о транзите, насколько мы знаем, расписание осталось прежним - мы должны получить решение по делу о транзите в ноябре", - сказал А.Коболев в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам главы НАК, компания в данном судебном деле может только победить.
При этом А.Коболев считает важным для сохранения транзита, будет ли "Газпром" обязан платить "Нафтогазу Украины" за недопоставленные объемы газа.
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ОЙ НЕСПРОСТА ЭТО ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ!!!
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