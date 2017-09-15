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 Политика Украины, Экономика
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 Решение Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа ожидается в ноябре, - Коболев

коболев

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа в ноябре 2017 года.

"По делу о транзите, насколько мы знаем, расписание осталось прежним - мы должны получить решение по делу о транзите в ноябре", - сказал А.Коболев в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы НАК, компания в данном судебном деле может только победить.

При этом А.Коболев считает важным для сохранения транзита, будет ли "Газпром" обязан платить "Нафтогазу Украины" за недопоставленные объемы газа.

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Вот хорошо！Значит пора и цену на газ для населения повысить！
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И чего эту рижую тварь показывают часто? Наверно газ дорожать будет! (А ему на пару лимонов зарплату увеличат).
ОЙ НЕСПРОСТА ЭТО ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ!!!
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Благодаря Коболеву Украина соскочила с газпромовской иглы.
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Не путай божий дар с яичницей, а Коболева с Тимошенко, которая и сняла Украину с российской газовой иглы.
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чем больше возни и шорохов - тем увереннее и проще объяснить любое повышение и Роттердам+ и Роттердам+(два раза)
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Вот есть таварищи, которым сци в глаза, а им все божья роса.
В основном это гречкоеды 54%!
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Хуже, это агент Крымля！Он лодку раскачивает！
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Честно говоря, я не понимаю сути иска. Ну построили СП-1, естественно транзит по трубе снизился. Проложат СП-2, еще снизится, ТП, вообще пропадет. Где прописано, что нельзя снижать, и где монополия? Вот уже год газ из Словакии идет.
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Дядя , ты номерная ольгинская нулёвка . И свои 11.80 ты получаешь за то , чтоб срать здесь , а не понимать что-то . Изыди за паребрик , свинособака убогая .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа ожидается в ноябре, - Коболев
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