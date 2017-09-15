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 Политика Украины, За рубежом
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 Меркель не планирует встречу лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, - посол Райхель

четверка нормандская

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявляет, что на данный момент в графике канцлера Германии Ангелы Меркель не значится встреча лидеров государств в "нормандском формате".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет планов по проведению разговора на высшем уровне", - сказал он в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Мы найдем решение конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата"

По словам посла, канцлер сейчас занята предвыборной кампанией в Бундестаг. Выборы в Германии состоятся 24 сентября.
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А який сенс в цих зустрічах?............... Вже все вирішено - для виконання "мінських домовленостей" потрібно ввести миротворців ООН по лінії розмежування. Лише так можна припинити цю безглузду кроваву бійню.
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Если будет так,то про донбасс можно забыть.Только на границе Украины и параши,без вариантов.
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Який сенс вводити їх на кордоні???.............. Від цього бійня не припиниться............... А введення по лінії розмежування - допоможе припинити бійню. Після чого постачання зброї з Росії - взагалі не матиме сенсу...............
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Перекрыть границу.Без решения этой задачи все бессмыслено.Орки будут стрелять и по оон войскам.Два обстрела и их эвакуируют.
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та она и так дожимает по-тихоньку хэйло
боится пережать - чтоб не сорвался с катушек
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это называется - "Донбасс рашисту слили ,а на Украину ... положили..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель не планирует встречу лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, - посол Райхель
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