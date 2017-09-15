 Меркель не планирует встречу лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, - посол Райхель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет планов по проведению разговора на высшем уровне", - сказал он в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу.
По словам посла, канцлер сейчас занята предвыборной кампанией в Бундестаг. Выборы в Германии состоятся 24 сентября.
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боится пережать - чтоб не сорвался с катушек
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