 Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту похищения и избиения крымчанина Параламова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Указанное уголовное производство начато по предварительной правовой квалификации по ст. ст. 127 (пытки), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 162 (нарушение неприкосновенности жилища), 373 (принуждение к даче показаний) УК Украины и в его пределах следствием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправным действиям в отношении Рената Параламова", - пояснили в прокуратуре АРК.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
14 сентября Рената Параламова обнаружили на автовокзале Симферополя со следами побоев. Он рассказал о пытках, которые к нему применяли российские силовики.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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