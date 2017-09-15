 Фейковая акция "матерей участников АТО" предотвращена в Киеве, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковых акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО". Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающихся от украинского правосудия на территории России.
Сотрудники СБУ задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за сто пятьдесят гривен почти двести пятьдесят пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников антитеррористической операции.
По замыслу кремлевских кураторов, "Собрание" должно были создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в нашем государстве. При этом ни одного члена семьи участников АТО среди "протестующих" не было.
"Благодаря четкой работе правоохранительных органов очередная попытка создать "картинку" фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ оказались неудачной", - говорится в сообщении.
Напомним, что неделю назад СБУ предупредила подобную фейковую акцию во Львове.
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Обов*язково співбесіда з кожним із запрошенням до кабінету прокурора чи слідчого , СБУ - для профілактики
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Цікаво де москалі гривну беруть , невже у себе в Ростові друкують.
Треба з цим щось робити.
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