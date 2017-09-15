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 Происшествия, Киевские новости
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 Фейковая акция "матерей участников АТО" предотвращена в Киеве, - СБУ

сбу

Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Нацполицией предупредили в Киеве попытку проведения антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковых акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО". Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающихся от украинского правосудия на территории России.

Сотрудники СБУ задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за сто пятьдесят гривен почти двести пятьдесят пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников антитеррористической операции.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грицак обвинил ФСБ в терроризме в Украине: к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне причастны спецслужбы РФ, погибли десятки людей. ВИДЕО

По замыслу кремлевских кураторов, "Собрание" должно были создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в нашем государстве. При этом ни одного члена семьи участников АТО среди "протестующих" не было.

"Благодаря четкой работе правоохранительных органов очередная попытка создать "картинку" фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ оказались неудачной", - говорится в сообщении.

Напомним, что неделю назад СБУ предупредила подобную фейковую акцию во Львове.

Смотрите также: СБУ разоблачила схему спецслужб РФ по распространению фейковых новостей об Украине. Инфографика
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"Ату" їх............... "ату".............. ти диви - які нахаби............. вимагати щось ще надумали.........
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точно фейковая акция? мнение митинговавших не хотите привести, интервью, видео?
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Якщо хотіли вимагати "припинити ато" і організовувалися через "контакт" чи "одноклітинних" то питання відпадають.
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Ідентифікувати, позбавити субсидії на рік учасників акції, Якщо доведено проплату. Студенти - то окрема річ - прогули уроків і за антиукраїнску акцію на перший раз суворе попередження - при повторі -відчислення, призов на військові збори. та багато що ще може бути.
Обов*язково співбесіда з кожним із запрошенням до кабінету прокурора чи слідчого , СБУ - для профілактики
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Гаденько, ой гаденько, господа Украинцы. Завалят с таким подходом казакА сами же казакИ (*или косящие под них) Так не хотелось, бы. Помните О Генри - "Трест, который лопнул"? Это когда главные герои достигли совместными усилиями абсолютного успеха, но вдруг... Так вот, в одноимённом фильме, главный герой с сожалением в конце произнес фразу - "Наш трест это здорово, но он мог лопнуть только изнутри..." И он лопнул. Украина - внешний враг проще, понятней, непонятней внутренний!
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А был ли мальчик？（с）Ныне все, кто против соево-бобовых хоть слово решил молвить －все агенты Крымля. Так что сидитe тихо, иначe Путин нападeт（ужe кстати отработанная схeма и к большинству здeшних ура-патриeтам должно бы и доходить начать должно это）！
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Слухай, не набридло одне і теж строчити? мене вже нудить від таких антисоєвих, як ти. Між іншим: кращого шоколаду ніж на Рошені в Україні немає.
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Теж звернув увагу: на ст. метро Чернігівська, Університет - зранку вчора і сьогодні кучкувалися бабки. Теж подумалось, щось готується з професіональними протестувальниками
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Недочеловеков которые оценивают суверенитет своей страны в 150 грн поразить в правах, лишить избирательных прав до конца жизни.
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А скільки тут провокаторів....... і усі за гроші....
Цікаво де москалі гривну беруть , невже у себе в Ростові друкують.
Треба з цим щось робити.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФейковая акция "матерей участников АТО" предотвращена в Киеве, - СБУ
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