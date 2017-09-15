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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ГТС (860) Коболев (197) Siemens (53)

 Siemens прервал поставки оборудования для модернизации ГТС Украины из-за России, - глава "Нафтогаза" Коболев

коболев

Компания Siemens под давлением России отказалась от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens, и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок", - сказал глава "Нафтогаза Украины" на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

По его словам, компании пришлось обращаться к General Electric для новых поставок.

Также читайте: "Когда русские жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы", - Климкин - европейцам после скандала с турбинами Siemens
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ЗИГ ХАЙЛЬ ПУТЯ ! БРАВИСИМО! НЕМЦЫ ВРОДЕ КАК НЕ ЛЮБЯТ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ НО МОЗГИ ТРА..АТЬ УМЕЮТ.. И ЧЕЙ КРЫМ --ВОПРОС НА ЗЫСЫПКУ...
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Хто море викопав того і Крим, а хто його викопав знаєш? Отож.
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Зименсы поняли кто их турбинами с кацапьем барыжил?
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Да все они знают прекрасно - просто для них деньги не пахнут, а российский рынок больше украинского.
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а еще американцы поняли кто ракетными двигателями с рашкой барыжил и как потом движки у чучхоидов оказались
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Вот видите, а вы еще говорите "дайте оружие для Украины". Или барыга, бизнес-партнек куйла, или оружие и суверенная Украина. Совместить - невозможно!
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Развивать память полезно, но в данном случае, беспонтово.
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Офигеть...т.е. - Рашка по сути негласно вводит санкции против всех, кто что-либо поставляет в Украину???
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Всё правильно ! Деньги нам нужны в России рынок на порядок больше.
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lenin lenin) Уточни, рынок большой масковской россии, или в россии та что за масквой?
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Ну в России насколько мне известно проживает 150 миллионов. Средняя заработная плата по Москве 50000-80000 рублей по остальной территории от 30000-70000.
В Украине думаю не набежит столько или?
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Я родом с Алтая , летом летал на Родину . Незнаю но Барнаул один из самых бедных городов России
средняя зарплата от 20000 до 40000. Меньше чем за 20к работают только пенсионеры и алкоголики.
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Ты любитель постановочных ватных шоу масть гоувонь?
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Самые большие зарплаты не в МСК, а на Чукотке (98500 р = 45 000 грн.), вторые тоже не МСК, а Ямало-Ненецком АО (81 000), а потом МСК (71 000), вообще в 34 регионах средние зарплаты больше 30 000. Это данные росстата, он не считает дополнительные зарплаты в ковертах, премии, доплаты...
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lenin lenin) по свей территории от 30000-70000 , ты неверно бредишь?
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Не вы сваём уме? Где такая среднея зарплата? Пачему не адин из маих родсьвенников работаюших в разных областях не палучают такую зарплату не адин я павторяю.
В силовых структурах уменя радных нет паэтому их зарплаты я незнаю
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Канечна средняя, у них каждый лишнехромосомный - полковник
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lenin lenin) Почитай россиянскую газету, так как раз про россиянские разрплаты!

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ты ещё МК или Комсамольскую правду тут сфотай!
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А что вы хотели,петькины западные "партнеры".За баксы и германию продадут.Ложили они на войну Украинцев.Это ж где то далеко,а газпром с деньгой рядом.
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- нужно бойкотировать продукцию Сименс в Украине. Громко. Так чтобы и в Европе услышали.
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На поверку SIMENS, оказался соместной компанией фрицовской макрели и рашистского куйла...
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Доказательства в Европейскую Комиссию и концерн Сименс в течение года перестанет существовать...
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Да да и Обаме ещё позвони!
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В Европе с этим серьёзно, там законы и антимонопольные комитет нормально работают, но нужны четкие доказательства, письмо где указана именно эта причина отказа...
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Два ляма зарплаты не жмет,парашен? Тож ваши торговые партнеры и четкие управленцы,и те,и те.
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если барыга бiзнесуе з кацапами,то и хвошизди с рашиздами не против
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Барига бізнесує не з кацапами, а кацапами. Він цими лапотними наторгував у свій кооператив Озеро вже не одну сотню мільярда.
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Такссс,який там міжнародний суд регулює торгівельні відносини між країнами???
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Да что здесь рассусоливать, когда в этих зарплатных миллионеров рило в пуху!
Наверно с козломордыми что-то химичили. Раз в Европе так думают , то это вам
не Зорян с Шкиряком .
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Які компресори????????? Качати кацапський газ?????????????
Так це ж "таргивля на крави" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну так поцріот "семен фсб" казав..що відбувається поцріотокацапозраднюки?????????????
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Сименс просто в теме "2019".
Зачем поставлять свое оборудование ( в кредит!) для модернизации того, что после 2019 лучше будет "выкрасить и выбросить"?
Пусть ГТС закупает мощные экскаваторы для добычи 5 млн.тонн лома чермета...

Ничего личного, это бизнес...
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Какая зряплата у этого пацана?... Говорят, что все в государстве убыточно...
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Это называется "европейский подход" к бизнесу в 21 веке!!И им было не в падлу такое пи.нуть?Европейские ценности,бля..
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Откуда кацапы узнали про поставки компрессоров на украинский рынок?
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От "наших" керманичей,там каждый второй на парашу завязан по самые уши.
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А что, это тайна? Любая коммерческая фирма на первой странице своего сайта хвастается своими контрактами.
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Щось воно з логікою не в"яжеться.Хлопці,десь тут якась брехня.
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"Но потом позвонили Siemens, и сказали" что-то тут не так. Это же очень и очень! А контракт, суды, почему никто, презик или Климкин (куда он кстати в последнее время пропадает постоянно - в Моксель на родину?) об этом громогласно не заявляют. Сименсу этому можно хорошо нагадить.

Что-то не так...
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Пидарасы вы ванючие....
Прачитайте новость, а потом драчите на Зраду.
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Если заключен контракт с Сименс, то нужен иск к компании о его нарушении с хорошим возмещении убытков. Видимо настало время банкротить фирму, набравшую порядочный список грязных дел.
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Нужно подымать шум.. на всех уровнях, что эти компании нарушают санкции..
Пока не начнут штрафовать
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Шредер там хоть не шредером устроился? Извините за каламбурчик...
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Это- неудивительно. Все знают, что Америка щас всерьез схлестнулась с Европой. Мы- отдаем предпочтение Америке, как мне видится. Отсюда- результат. Ну и шо??? Заказали у американского Дженерал Электрик. Я - не знаю- хорошо это или нет, мне это не дано. Но... наверное так надо.
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Качество у них не хуже а даже лучше если цына не напригает то я бы у амеров бы пакупал
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Сиемнес дорогой, шо я ипу. И тяжелый в обслуживании. Если есть возможность, то лучче брать у кокурентов.
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решение переключиться на Дженерал Электрик - самое правильное
пусть Сименс утирает сопли
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Сука рижая кацапская этот Кобель. По нему веревка плачет, миллионер зарплатный блин.
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щось мені підсказує що непогано було б отримати реакцію SIEMENS на заяву 3,14далева ...
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Это еще раз к вопросу о "санкциях" и ответ глупцам, которые считают, что в Европе есть хоть один политик на стороне Украины. Та же Меркель с удовольствием увидит пару миллионов украинских трупов, если это гарантирует ее спонсорам неплохую прибыль!
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Вы не савсем правы.
Европа она очень разная и панять это вы не можите патому что в голове ешё сидит браьская любов и мол всё прадаёться
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Вы еще ждете освобождение территорий в результате санкций?
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А скажите мне пожалуйста какого хрена сименс еще не в нашем санкционном списке. Турбины то в Крыму стоят. И какого с американцами сразу не договаривались? Вообще считаю что этот евросоюз нахрен нам нисдался. Мы и сами можем о себе позаботится.
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Та и куй на тот Сименс. Поставьте табу негласное для всех товаров Сименс, не ведите с ними бизнес вообще. Вы точно ничего не потеряете, ну а Сименс просто потеряет меньшее, но в любом случае потеряет. Но это уже его проблемы
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Пока вы украинцы своё "жидьё-ворье" из рады не турнёте, ни какого толку не будет ни у вас в стране ни западные инвестиции не получите. Какому бизнесмену захочется своё бабло вкладывать в страну ,заранее зная что все бабки бесследно исчезнут?? Немцев можно понять.Они в шоке от вашего шалмана. Не знали они что у вас такой коррупционный безпредел. А этому видать ни конца ни края не будет, пока вы снова их на вилы не возьмёте.
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Не факт, что пугает бизнес-бюргеров больше. Наличие коррупции или вероятность очередной революции.
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1932. Siemens. Пропаганденваген з передвиборчими плакатами на ньому.
Напис шо-то вродє - "Баби! Фрау! Голосуйтє за нашого любімого Путєна фюрера Адольфа Хітлера!"


Плакат з автомобіля:

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Просто обалдеть)))я в шоке просто от сименс! А наши не пробовали подать в суд на эту компанию?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныSiemens прервал поставки оборудования для модернизации ГТС Украины из-за России, - глава "Нафтогаза" Коболев
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