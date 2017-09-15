 Siemens прервал поставки оборудования для модернизации ГТС Украины из-за России, - глава "Нафтогаза" Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens, и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок", - сказал глава "Нафтогаза Украины" на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.
По его словам, компании пришлось обращаться к General Electric для новых поставок.
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В Украине думаю не набежит столько или?
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Жги еще!
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средняя зарплата от 20000 до 40000. Меньше чем за 20к работают только пенсионеры и алкоголики.
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20 000
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В силовых структурах уменя радных нет паэтому их зарплаты я незнаю
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Наверно с козломордыми что-то химичили. Раз в Европе так думают , то это вам
не Зорян с Шкиряком .
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Так це ж "таргивля на крави" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну так поцріот "семен фсб" казав..що відбувається поцріотокацапозраднюки?????????????
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Зачем поставлять свое оборудование ( в кредит!) для модернизации того, что после 2019 лучше будет "выкрасить и выбросить"?
Пусть ГТС закупает мощные экскаваторы для добычи 5 млн.тонн лома чермета...
Ничего личного, это бизнес...
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Что-то не так...
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Прачитайте новость, а потом драчите на Зраду.
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Пока не начнут штрафовать
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пусть Сименс утирает сопли
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Европа она очень разная и панять это вы не можите патому что в голове ешё сидит браьская любов и мол всё прадаёться
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Напис шо-то вродє - "
Баби!Фрау! Голосуйтє за нашого любімого Путєнафюрера Адольфа Хітлера!"
Плакат з автомобіля:
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