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 Политика Украины
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 Требуем безотлагательно допустить украинских врачей к похищенному Грибу, содержащемуся в СИЗО Красондара, - МИД

гриб

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование похищенного в Беларуси украинца Павла Гриба, который удерживается в Краснодаре (РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины.

В тексте комментария отмечается: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с недопуском российской стороной, несмотря на многочисленные обращения, украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины Павлу Грибу.

11 сентября 2017 Европейский суд по правам человека предоставил РФ срок до 25.09.2017 года сообщить суду об актуальном состоянии здоровья П. Гриба и о рекомендуемых ему лекарственных препаратах.

Учитывая критическое состояние здоровья П.Гриба, Министерство требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания.

Призываем международное сообщество осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным гражданином Украины П.Грибом и усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию для его освобождения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищенного и вывезенного в РФ украинца Гриба перевели из СИЗО в больницу

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

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Может надо в ответ арестовать пару козломордых дипломатов, а остальных пинком под зад выкинуть с Украины, а не делать импотентские заявления?
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Нужно с парашей действовать ее же методами.Арестовывать их граждан и шить дела симметрично.Но увы сое это смерти подобно,торговые партнеры как ни как и типа мы ж европейцы.Только страдают от этого простые Украинцы и война будет вечной.
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kostjaua5 Вы действительно считаете, что кто-то в рассеи будет беспокоится об отловленных их кацапских гражданах? Вы верите в то, что "рассея своих не бросает"? И верите, что при Вашем методе противодействия - Ху-ло подпрыгнет и прекратит свои ФСБшно- террористические методы и бросится освобождать своих граждан?
Верите, в то, что для Ху-ла рассейские граждане имеют хоть какую- то человеческую ценность?

Или Вы забыли как кремлядское Ху-ло и его ФСБ взрывало дома с жителями в Москве. Волгодонске, Буйнакске.... или не знаете как рассейские мрази сами обстреливали и обстреливают жителей ОРДЛО что бы обвинить в этом ВСУ.?

Может вспомните... кого рассея освобождала из своих захваченных граждан, так, как это делает Украина. Израиль, США.?

Ваше предложение - захватывать рассейских граждан для обмена - не даст никакого позитивного эффекта - поскольку таковы граждане не имеют никакой человеческой ценности для Ху-ла и рассеи да и для самих кацапов.
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Нужно давить на болевые точки.Медведчука запаковать в сизо на 2 месяца например.Не понимайте все буквально,про всех граждан параши.
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Кремляди и Ху-лу - насрать с рубиновой звезды на этого Медведчука так же как и на любого другого запакованого в Украине. Кому он нужен в раше этот Медведчук? его ценность - ноль.
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А слабо взять парочку кацапов в заложники?
Новинского например!
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властям Беларуси следует ответить (и себе, и своему избирателю):
они готовы кинуть свой народ и экономику в войну РФ-Китай, которая в любом случае произойдет после войн РФ-Грузия, РФ-Чечня, РФ-Украина?
"Путин и К" хочет удержать власть, кинув РФ в военную мобилизацию войны с КНР. А Беларуси нужна война с КНР?
п.с.
мое мнение: н...я белорусам это надо, зачем им в пропасть китайской войны, разом с кгб-ворами?!Требуем безотлагательно допустить украинских врачей к похищенному Грибу, содержащемуся в СИЗО Красондара, - МИД - Цензор.НЕТ 6208
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поддержание напряженности в отношениях с Украиной (даже поддержанием тлеющей войны на Донбассе, даже похищением граждан Украины, как тут) нужно верхушке РФ, чтобы маскировать активную подготовку РФ к началу войны РФ и Китая.

Учения, разгон ВПК РФ, мобилизация общества проводится якобы ввиду конфликта РФ с Украиной и Западом (на самом деле - это подготовка военной машины РФ для противостояния КНР).

"Православная" идеология нынешней военной верхушки РФ исходит из того, что война Китая и РФ будет (есть предсказания "старцев РПЦ", есть видения у святых РПЦ о такой войне). И потому (по словам одного из военных РФ) "Россия вынуждена нанести превентивный удар по КНР, хоть бы и под видом "ополченцев из Вьетнама или Мьянмы" "
Требуем безотлагательно допустить украинских врачей к похищенному Грибу, содержащемуся в СИЗО Красондара, - МИД - Цензор.НЕТ 5430
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем безотлагательно допустить украинских врачей к похищенному Грибу, содержащемуся в СИЗО Красондара, - МИД
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