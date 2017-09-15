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 Акция памяти Георгия Гонгадзе проходит на Майдане Независимости

гонгадзе

Журналисты и общественные деятели собрались в центре Киева на Майдане Независимости почтить память журналиста Георгия Гонгадзе и всех журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.
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Вечная память настоящему герою погибшему за идеалы свободы.
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послушайте, как тут ниже пишут - царствие ему небесное, земля пухом и вечный позор его убийцам - с этим согласен полностью. Но вот про героя, погибшего за идеалы свободы - явный перебор. То, что его смерть использовали в политической борьбе пауков в банке - это одно, но про его личный героизм ради идеалов свободы - перебор. До его смерти про него вообще мало кто слышал, не говоря уже о том, что одна из распространенных версий - его грохнули, чтобы подставить кучму, а выбрали на роль жертвы из соображений личной ревности.
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Какие бы ни были мотивы,но красивый ,молодой, здоровый гражданин Украины убит и уже 16 лет его нет в этом мире,а мерзкие подонки его убившие и заказавшие это убийство еще не наказаны и власть нагло и беззастенчиво до сих пор отказывается их наказывать.Одного только урода посадили и тот за всех отсиживает.
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все Вами сказанное абсолютно никаких возражений не вызывает, подпишусь под каждым словом.
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найкраща шана до Георгія Гонгадзе це шибенеці на Майдані, прикрашені Кучмою, Литвиним, Мертвечуком, Парашенком і Ко
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и его убийцам тоже ?Если бы тебе голову отрезали,не хотел ,что бы судили заказчиков?
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скоро выборы. опять начнут сказочки про "найдем заказчика" рассказывать
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Царство небесне та земля пухом загиблим Героям України та смерть і вічна ганьба їх вбивцям!
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Первым признаком реального, а не бутафорского реформирования системы власти в Украине, станет уголовное дело и суд над Кучмой. Каждая новая власть, которая не начнёт с этого, будет такая же, как предыдущая.
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Саакашвили это дело завершит. Кучме -литвину - пипец.
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