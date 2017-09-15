 Никто не запрещал военнослужащим в зоне АТО открывать огонь, когда есть угроза жизни, - Полторак

Об этом сегодня, 15 сентября, во время брифинга на Львовщине сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Никто не запрещал военнослужащим открывать огонь, когда есть угроза жизни наших военных или угроза захвата наших позиций или угроза проведения наступательных действий. Такого никогда не было и не будет! Информация о запрете отвечать огнем в районе проведения АТО в случаях, когда есть прямая угроза жизни военнослужащих - провокация", - подчеркнул Полторак.
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16:29
В сеть слили самый четкий в истории снимок НЛО
і Оця нічого:
16:08
В Британии умер старейший кот мира
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Його его пощастило що він не втрапив під заміс, коли подув ;сєвєрний вєтєр;.
Пам'ятаєш, як всі раділи коли наші Воїни ішли в наступ, звільняючи місто за містом?- А потім кацапи напряму ввели війська і був Іловайськ.
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Ви заборонили цьому хлопчику захищати свою країну і своє життя! Ви залякували його тюрьмой, якщо він буде стріляти по ворогу У ВІДПОВІДЬ!
Він не стреляв.
Тепер він мертвий. Його вбив снайпер, котрий прийшов вбивати українців, котрому ви дозволили це робити як в тирі.
Хто з вас сяде в буцегарню за це вбивство? Конкретно хто?
Загинув Сергій Альмужний позивний
"Матрос". Боєць батальйону "Донбас". Боєць 72 бригади ЗСУ. Взимку, вони з бійцями 16 бата приїжджали у відпустку підтримати Блокаду. Зовсім недавно саме він розповів українцям про гниду - генерала який розповідав на нулі що "Донбас" це мародери які втекли з Іловайська, а "Росія введе війська". У 16- му він був у нас у Внутрішній Корпус Батальйону Донбас, потім знову підписав контракт з ЗСУ. Рвався зі своїм підрозділом на передок. Після Блокади потрапив в Авдіївку. Маленький, смішний, весь час потрапляв в різні веселі історії. Але коли намагалися відсторонити його комбата через те, що відпустив у відпустку на Блокаду- обірвав телефони всім кого знав. Став на захіст командира. Коли "Донбас" заблокували в Львові дзвонив і вимагав дати трубку начальнику поліції. Він мовляв повинен почути що говорять бійці на фронті.
Не змовчав у відповідь на хамство гниді - генерала на нулі. Простий, чесний, небайдужий... За попередньою інформацією снайпер... Ніяк не можу повірити. І ніхто з наших не може. Немає слів.
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т.е. если бы тогда появилисъ "зеленые человечки" мне как часовому ,на помощъ пришёлъ бы весь ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР!!!
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приказов, россияне укрепились, пристреляли артиллерию, и город оказался в
ловушке", - участник боев за Иловайск Тарас Костанчук
http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke
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http://glavred.info/politika/boevikam-ldnr-predlagayut-vyezd-semyami-v-rf-i-rossiyskoe-grazhdanstvo-457727.html
ООООчень интересно, а что дальше?
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штраф за ответку
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немає!
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ШАВКА Я про царя який кордону закриває, який громадянство дає а потім забирає.Путлєр криму взяв, а тобі дав шоколадну хуяку в око.
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вопрос в том, кто решает есть ли эти угрозы.
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При всем моем уважении к вам, вы либо забыли, либо умалчиваете. Существует распоряжение командующего ВСУ Муженко №2..8\2016 напрямую запрещающее открытие ответного огня без санкции вышестоящего командования. Его никто не отменял.
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