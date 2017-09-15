EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  2139  73
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5358) оборона (1000) Донбасс (16080) Полторак (949)

 Никто не запрещал военнослужащим в зоне АТО открывать огонь, когда есть угроза жизни, - Полторак

полторак

Украинские военнослужащие в зоне проведения АТО имеют право открывать огонь при угрозе жизни и угрозе наступления противника.

Об этом сегодня, 15 сентября, во время брифинга на Львовщине сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Никто не запрещал военнослужащим открывать огонь, когда есть угроза жизни наших военных или угроза захвата наших позиций или угроза проведения наступательных действий. Такого никогда не было и не будет! Информация о запрете отвечать огнем в районе проведения АТО в случаях, когда есть прямая угроза жизни военнослужащих - провокация", - подчеркнул Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Є інша інфа, що забороняють стріляти під страхом кримінальної відповідальності і розробляють наказ щоб ще штрафи по 35 тис. грн зтягувати з тих хто стріляє в торгових партнерів порошенка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то у тебя ламрюги сраного адблок не включен и ты как лох опущеный по рекламе клацнул)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрозумів. Володомир Регеша- Герой, який мріє про бліцкриг і гопак на руїнах Москви.
Його его пощастило що він не втрапив під заміс, коли подув ;сєвєрний вєтєр;.
Пам'ятаєш, як всі раділи коли наші Воїни ішли в наступ, звільняючи місто за містом?- А потім кацапи напряму ввели війська і був Іловайськ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Анатолий Виногродский10 ч · #Порошенко , #Муженко ,#Луценко ,#Матиос
Ви заборонили цьому хлопчику захищати свою країну і своє життя! Ви залякували його тюрьмой, якщо він буде стріляти по ворогу У ВІДПОВІДЬ!
Він не стреляв.
Тепер він мертвий. Його вбив снайпер, котрий прийшов вбивати українців, котрому ви дозволили це робити як в тирі.
Хто з вас сяде в буцегарню за це вбивство? Конкретно хто?Никто не запрещал военнослужащим в зоне АТО открывать огонь, когда есть угроза жизни, - Полторак - Цензор.НЕТ 1154
Загинув Сергій Альмужний позивний
"Матрос". Боєць батальйону "Донбас". Боєць 72 бригади ЗСУ. Взимку, вони з бійцями 16 бата приїжджали у відпустку підтримати Блокаду. Зовсім недавно саме він розповів українцям про гниду - генерала який розповідав на нулі що "Донбас" це мародери які втекли з Іловайська, а "Росія введе війська". У 16- му він був у нас у Внутрішній Корпус Батальйону Донбас, потім знову підписав контракт з ЗСУ. Рвався зі своїм підрозділом на передок. Після Блокади потрапив в Авдіївку. Маленький, смішний, весь час потрапляв в різні веселі історії. Але коли намагалися відсторонити його комбата через те, що відпустив у відпустку на Блокаду- обірвав телефони всім кого знав. Став на захіст командира. Коли "Донбас" заблокували в Львові дзвонив і вимагав дати трубку начальнику поліції. Він мовляв повинен почути що говорять бійці на фронті.
Не змовчав у відповідь на хамство гниді - генерала на нулі. Простий, чесний, небайдужий... За попередньою інформацією снайпер... Ніяк не можу повірити. І ніхто з наших не може. Немає слів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Від кулі снайпера не захистить навіть якщо стріляти тиждень безперервно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не уверен, но кого то из наших военных засудили за открытие огня в ответ. Года полтора назад, вроде
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда я,служил в тихом ССССР,то стреллять можно было даже во внутреннем карауле!!!!
т.е. если бы тогда появилисъ "зеленые человечки" мне как часовому ,на помощъ пришёлъ бы весь ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Єнералам це своїм розкажи..... Ілловайськ помниш? Це один тільки приклад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда российские колоны не таясь заходили и окапывались как у себя дома..., а про то как до этого по укромешеням с своей территории рашисты месяцами безответно стреляли даже вспоминать позорно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Пока мы сидели и ждали
приказов, россияне укрепились, пристреляли артиллерию, и город оказался в
ловушке", - участник боев за Иловайск Тарас Костанчук
http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто, хлопці на передовій брешуть про заборону відповідати вогнем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Палторак, урод! А отработать по-зеленке превинтивно, чтобц суки-ватные не закрепились..?! На это тоже у тебя мудака или прямо у говнокомандующего нужно разрешение спрашивать!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"отработать" по зеленці? підставити свого гімнокомандувача? та ти шо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто не вірить полтораку і віті гробу "муженку"всі агенти кремля !!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цікавао,є якісь критерії,по яким визначається чи загроза вже смертельно небезпечна чи ще ні?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
критерії -200-й чи 300-й , а як нема, то й небезпеки нема
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
есть, если полководец в первом окопе, значит нет, если полководец в телевизоре значит есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть: если в тебя выстрелили и ты после этого труп - то была смертельная угроза, можешь начинать обороняться, Полторак разрешает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самый честный в мире генерал,как ему не поверить ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можете стрелять из автомата, когда по вас херачат гаубицы и грады, вам никто не запрещает....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боевикам ЛДНР предлагают выезд семьями в РФ и российское гражданство.

http://glavred.info/politika/boevikam-ldnr-predlagayut-vyezd-semyami-v-rf-i-rossiyskoe-grazhdanstvo-457727.html

ООООчень интересно, а что дальше?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Це руйнує зрадоскотинякам всі їхні пасочки.. Але все одноїм треба відригнути лайном...Чим наші хлопці мочать русню це для зрадовіслюків питання другорядне. Головне - срач..
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Я вірю Міністру Оборони України а не якомусь цензорівському лоху з казками про "мальчіка в трусіках"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так поговори с пацанами с передка не лох.Там такое рассказывают,что на голову не налазит ,не "лох".
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А в войну никогда ничего на голову не налазит, У тебе есть примеры комфортной войны? Я одному клоуну уже сказал. Давай "пацанов" в генштаб, посмотрим шо они сделают. А если и это "пацанов" не устраивает, то пусть сдаются в плен. Там будут и патроны и жратва..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну "подвиги" твоих хенералов уже увидела вся страна.И в чем отличие этих штабистов,которых учил совок и которые тяжелее ручки ничего не поднимали от пацанов?Война это и показала.Как драпал неуважаемый литвин с границы это классика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага канешна. Якщо дупа якась чи котли то це "подвиги" МОЇХ генералів. А якщо мочим русню і звільняєм територію то це подвиги ТВОЇХ пацанов.. У Хуйла ділити навчився?..Дуже зручно чи не так? А литвина затусуй собі в дупу... Затям собі назавжди, ділити ВСЕ будемо на ВСІХ. Якщо судити то і "пацанів" які на автобусах драпали з фронту через всю Україну оголяючи фронти. А якщо ні, то і генералів не тобі судити, ділитель ти наш..А то так : ВАШИХ ми будемо судити. а НАШИХ зась. Не вийде..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Литвина себе забирайте))))Это ваше талантище)))Ты сейчас зря пацанов вспомнил.Почитай на досуге,что значит потерять управление войсками и как с градов их обстреливали при полном молчании генштаба.Это все есть и вы это уже не скроете.А оценку тем событиям,даст новая власть.Украинская.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
всех порохоботов- на передок- рассказывайте нам оттуда как все классно организовано
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всех зрадо"бов в генштаб. Все там классно организовывать...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Афигеть. Это говрит тот хто ежедневно зачерпивает ложкой из из кремлевских информационных "унитазов"..Лютий песец
 показать весь комментарий
Ответить
 
поки Порохохряк при владі ніхто з його холуїв не сяде! ні Муженко, ні Литвин, ні Хомчак, ні Гелетеюшка
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Офігєть скільки тут зібралося ватно-вишиватних "стратєгів"!.. Хлопці вашивата, всі на передок! Що ви тут всі робите?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Який цар, твій цар - Путлєр, чи шо? А ти звідки з Москви, чи з Пітєра?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Olexa Neteka) Тебе ебе якій у мене цар, І звідки я.
ШАВКА Я про царя який кордону закриває, який громадянство дає а потім забирає.Путлєр криму взяв, а тобі дав шоколадну хуяку в око.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так ти тут переживаєш не за війну а за те шо якомусь чорноротому клоуну громадянство не дали? Ти думаєш ми одразу мацкву візьмем якщо у краваткоїда громадянство буде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все, я зрозумів - ти з Пітєра! А яка ж гарна вимова в тебе: ...тэбэ эбэ... ! ))) Ай "красава" ж ти москалику!... Кравсава! )) Ржу нє могу: ...тэбэ эбэ... )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чого ти звиздиш шо стріляти не дають. Війни ж немає..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"есть угроза жизни наших военных или угроза захвата наших позиций" ВЕРЮ!!!
вопрос в том, кто решает есть ли эти угрозы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у наших хенералов если тебя убили то можешь отвечать хоть из "запрещенного"! суки мля!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще одно соевое.Вы уже тогда запретите бойцам разговаривать,а то как то другое говорят.Эти хенералы соевые деморализуют наших хлопцев на передке похлеще парашенской пропаганды и трудностей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если все участники АТО,которые получали запрет открывать огонь в сторону врага ,по приказу рошеновских командиров ,будет разрешено стрелять в тех,кто им запрещал стрелять ,то некоторых рошеновских командиров расстреливали б по несколько раз,а гешефт-штаб , уже давно был бы пустой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот же брехло! Только сегодня была инфа, что даже окапываться на сантиметр ближе к оккупантам запрещают, что уж говорить об ответке! Такое впечатление, что у нас уже есть новые границы, за которые нельзя высовываться. Хотя все это земли Украины! Если у вас такая политика лузеров, то говорите об этом открыто, стройте новую границу, пошлите далеко даунбасс и поехали дальше- семимильными шагами в ЕС. А вводить миротворцев, подтверждая легенду путена об нашем 'внутреннем конфликте' это просто опять сдача наших интересов. Европу уже просто устраивает прекращение огня и они уже готовы снимать определенные санкции с рашки. Хотя речь же идет не о стрельбе в конце концов, а о нарушении международного права рашкой .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если лично по полтораку будут стрелять, будет ли он так же стоять и не провацировать и делать вид, что ничего не происходит? Конечно, чужих детей не жалко. Не ты ж их родил и вырастил, козел. Нет вам веры. Так как нет никаких ответов ни по котлам, ни по вопросм злоупотреблений и коррупции в гш. Закрытый кооперативчик устроили себе во время войны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одни те же лжецы лгут, а одни и те же тролли их облизывают до бела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто не запрещал военнослужащим в зоне АТО открывать огонь, когда есть угроза жизни Полторак.

При всем моем уважении к вам, вы либо забыли, либо умалчиваете. Существует распоряжение командующего ВСУ Муженко №2..8\2016 напрямую запрещающее открытие ответного огня без санкции вышестоящего командования. Его никто не отменял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сидят хенералы на передке и определяют, есть ли угроза жизни нашим хлопцам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любой, абсолютно любой выстрел с той стороны из любого калибра - это прямая угроза жизни наших бойцов
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикто не запрещал военнослужащим в зоне АТО открывать огонь, когда есть угроза жизни, - Полторак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти