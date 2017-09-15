 Проект закона о госбюджете-2018 будет сегодня подан в Раду, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующий документ поддержали все министры во время заседания правительства в пятницу.
Помимо этого, премьер сообщил, что соответствующий документ в этот же день будет подан в Верховную Раду.
"То, что было сказано, является абсолютной реальностью, кто бы что не говорил. Буквально сегодня мы уже внесем (проект закона - Ред.) в парламент, но некоторые политиканы начнут его критиковать, даже сегодня, еще не увидев документ", - сказал В.Гройсман.
Как сообщалось ранее, проект Государственного бюджета на 2018 год предусматривает рост доходов по сравнению с 2017 годом на 14% при общем дефиците 2,4%.
Бюджет сформирован исходя из курса 29,3 грн/долл. Рост ВВП 3%, инфляция 7%. Предполагается установление минимальной заработной платы с 1 января 2018 года в размере 3 723 гривен, прожиточный минимум будет 1 700 гривен на 1 января.
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Смешной труселятник, аки дурачок!)))
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(Дебилоиды).
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