EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  49  3
Все про:госбюджет (565) Гройсман (3405) радар (30)

 Проект закона о госбюджете-2018 будет сегодня подан в Раду, - Гройсман

бюджет госбюджет

Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2018 год, представленный главой правительства Владимиром Гройсманом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Доходы Госбюджета значительно выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией, - Порошенко. ВИДЕО

Соответствующий документ поддержали все министры во время заседания правительства в пятницу.

Помимо этого, премьер сообщил, что соответствующий документ в этот же день будет подан в Верховную Раду.

"То, что было сказано, является абсолютной реальностью, кто бы что не говорил. Буквально сегодня мы уже внесем (проект закона - Ред.) в парламент, но некоторые политиканы начнут его критиковать, даже сегодня, еще не увидев документ", - сказал В.Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Минфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк. ФОТО

Как сообщалось ранее, проект Государственного бюджета на 2018 год предусматривает рост доходов по сравнению с 2017 годом на 14% при общем дефиците 2,4%.

Бюджет сформирован исходя из курса 29,3 грн/долл. Рост ВВП 3%, инфляция 7%. Предполагается установление минимальной заработной платы с 1 января 2018 года в размере 3 723 гривен, прожиточный минимум будет 1 700 гривен на 1 января.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В пятницу в 18.40?
Смешной труселятник, аки дурачок!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это хорошо! Теперь деплутаты его два выходных читать будут и изучать до корочки.
(Дебилоиды).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот тут торги и начнутся...и начальник базара уже на месте...порядочек...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект закона о госбюджете-2018 будет сегодня подан в Раду, - Гройсман
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти