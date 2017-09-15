 С начала профилактической отработки уровень уличной преступности в Киеве снизился на 45%, - Крищенко

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"Непосредственно было меньше совершено преступлений на улице почти на 45%. По ограблениям: их совершено на 40% меньше и практически половина от совершенных была раскрыта. Также видим некоторые положительные тенденции по другим направлениям. Поэтому отработка будет продолжаться", - сказал Крищенко.
На улице выведено почти 2 тыс. человек. В состав усиленных нарядов вошли сотрудники территориальных управлений полиции, полицейские в метрополитене, спецназовцы, патрульные полицейские, кинологи со служебными собаками и нацгвардийцы.
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