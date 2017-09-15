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 Происшествия, Киевские новости
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 С начала профилактической отработки уровень уличной преступности в Киеве снизился на 45%, - Крищенко

полиция

С 8 сентября уровень преступности в Киеве снизился на 45%, благодаря мероприятиям по профилактической отработке города.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Непосредственно было меньше совершено преступлений на улице почти на 45%. По ограблениям: их совершено на 40% меньше и практически половина от совершенных была раскрыта. Также видим некоторые положительные тенденции по другим направлениям. Поэтому отработка будет продолжаться", - сказал Крищенко.

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На улице выведено почти 2 тыс. человек. В состав усиленных нарядов вошли сотрудники территориальных управлений полиции, полицейские в метрополитене, спецназовцы, патрульные полицейские, кинологи со служебными собаками и нацгвардийцы.

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Ми побачили зменшення злочинності по новому гучному вбивству в Києві і поліція виявилась настільки безпомічною, що при наявності сотень камер спостереження навіть не змогла знайти зображення вбивці та зробити фоторобот!
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Я - ВЕРЮ!!! Правда вот - не буду читать "новости Киева" в УКР. НЕТ, например...мало ли что...
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Да, да, снизился... пистец, это какой-то сюрр... это для кого такие заявления от официального лица? Для дебилов?!
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Ага, ага.....😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Злочинність падає, а стрілянина та вибухи гранат на міських вулицях зростають.
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Глядя на этого полицая,еще раз понимаешь,что очередная"наиуспешнейшая рехформа" от соевых,успешно завершена))))Все те же цифры с потолка,жизнерадостные отчеты начальству и параллельно люди,которые каждый день видят своими глазами,что там упало.
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Що може бути найефективнішим для відновлення справедливості :малий Джихад чи Коліївщина ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала профилактической отработки уровень уличной преступности в Киеве снизился на 45%, - Крищенко
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