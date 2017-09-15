 Расходы на безопасность и оборону в 2018 году будут увеличены на 14,8% - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это абсолютно наша консолидированная позиция - президента страны как главнокомандующего и всех министерств, - чтобы увеличить расходы на безопасность и оборону в этом году и чтобы они составляли 5% ВВП, а сама оборона получила не менее 3%. И там мы видим существенный рост расходов с 143,6 млрд грн в этом году до 164,9 млрд грн в 2018 году", - сказал он.
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Зарплаты депутатам - в 3 раза!
А вот на оборону - на целых 14%!
Все, что вам нужно знать про Гройсмана!
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а ты думаешь о чьей?
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ёлку ставь
скоро 19-ое
за главного остаёшься=)
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