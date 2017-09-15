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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4355) оборона (999) Гройсман (3405)

 Расходы на безопасность и оборону в 2018 году будут увеличены на 14,8% - Гройсман

гройсман

Расходы на безопасность и оборону в 2018 году будут увеличены до 164,9 млрд грн с 143,6 млрд грн, запланированных в госбюджете на 2017 год.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это абсолютно наша консолидированная позиция - президента страны как главнокомандующего и всех министерств, - чтобы увеличить расходы на безопасность и оборону в этом году и чтобы они составляли 5% ВВП, а сама оборона получила не менее 3%. И там мы видим существенный рост расходов с 143,6 млрд грн в этом году до 164,9 млрд грн в 2018 году", - сказал он.

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Правда вот инфляция за 2017 года планируется под 10%, а выйдет - и больше, знаем по опыту...так что по сути - нет там существенного увеличения...
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Цены на газ для населения - в 5 раз подняли,
Зарплаты депутатам - в 3 раза!
А вот на оборону - на целых 14%!
Все, что вам нужно знать про Гройсмана!
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Це мікрореформи від мікробів порошенка.
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Главное чтоб себя не обидеть., Увеличил себе безопасность на 1400%
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так о своей безопасности они и говорят!
а ты думаешь о чьей?
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как думаете печатный станок хоть на час останавливают - чтобы бумагу не жевал?
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Только и слышишь: тому - дай, тому - надо выделить, тому - добавить... И никто не говорит, кто будет создавать, кто будет работать...
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Соловей запел. О прибавках. Боятся контроль потерять над армией. Ментам львиная часть как всегда.
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194 млрд гривен это примерно 6 млрд$. Ну и как с таким военным бюджетом бороться с рашкой, тратящей на военку под 90 млрд$ в год...
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За счёт чего? Если где-то добавилось, значит где-то уменьшилось
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасходы на безопасность и оборону в 2018 году будут увеличены на 14,8% - Гройсман
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