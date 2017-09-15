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 Российские наемники применили минометы 82 мм возле Новотошковского, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела серьезных изменений. Боевики продолжили обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя и минометы калибра 82 миллиметра. Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ходе 5 самых угрожающих обстрелов силы АТО открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, на Луганском направлении российские оккупанты выпустили 15 мин по нашим позициям вблизи Новотошковского.

На Приморском направлении противник трижды из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям сил АТО в районе Талаковки. А под вражеским огнем из гранатометов дважды оказались наши укрепления на подступах к Водяному.

На Донецком направлении крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи Зайцево и Авдеевки. А из стрелкового оружия обстрел зафиксирован у шахты Бутовка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов в Новотошковском и Талаковке: террористы применяют 82-мм минометы, - штаб АТО
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а жирнорылые кабинетные генералы подготовили законопроект,согласно которому за стрельбу по сепарам будут штрафовать на 35тыс грн. у нас же не война..фиг там..
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