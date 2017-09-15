 Российские наемники применили минометы 82 мм возле Новотошковского, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Так, на Луганском направлении российские оккупанты выпустили 15 мин по нашим позициям вблизи Новотошковского.
На Приморском направлении противник трижды из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям сил АТО в районе Талаковки. А под вражеским огнем из гранатометов дважды оказались наши укрепления на подступах к Водяному.
На Донецком направлении крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи Зайцево и Авдеевки. А из стрелкового оружия обстрел зафиксирован у шахты Бутовка".
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