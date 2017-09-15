 Порошенко хочет доказать Западу, что антикоррупционный суд не нужен, - Найем

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.
По его словам, сегодня во время форума YES в Киеве, на котором присутствовали президенты, премьеры, послы и дипломаты европейских стран, Петра Порошенко спросили, когда в стране появится антикоррупционный суд.
Вместо четкого ответа Президент обратился к аудитории: "Поднимите руки те, у кого в странах существует антикоррупционный суд? Может, он есть во Франции? Или в Польше?"
"Естественно, никто в зале руку не поднял, из чего Президент сделал вывод, что и в Украине такой суд не нужен," - написал Найем.
Ранее Петр Порошенко заявил, что создание антикоррупционного суда может подождать.
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Да они ему даже руку не пожмут после того что он устроил в Грузии.
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В странах Европы нет антикоррупционных судов потому, что там случаи коррупции - ЕДИНИЧНЫе, и обычные, не проплаченные суды с этим отлично справляются. А в Украине, необходимость антикоррупционных судов отпадет только тогда, когда мы победим ТОТАЛЬНУЮ коррупцию и тех многочисленных коррупционеров у власти, которые боятся этих судов, как огня.
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будет там мэром липецка
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Просто наразі в них вибору немає,окрім як співпрацювати з Петром.Тому тиснуть всіма можливими способами.Ближче до виборів в Україні вони в більшій мірі покажуть свою позицію.
Може бути і таке,що вони Міхо підготовлюють до виборів в Україні,як нову силу,що може по справжньому зайнятись розвитком України.А може Міхо,розвідавши справжнє ставлення за кордоном до Петра,вирішив на цьому зіграти)))
Короче кажучи - не все так просто )
Тим не менш,українці все більше і більше відчувають удавку бариги...
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судов и других хватает (если они не карманные конечно)
просто в устах нашего президента это звучит и смешно и страшно
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а из чего наем сделал вывод, что порошенко сделал такой вывод ?
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Нкайем - трепло.
КАЖДЫЙ суд должен быть НЕЗАВИСИМЫМ и АНТИКОРРУПЦИОННЫМ
Как в демократической стране можно соглашаться что какие-то суды будут независимыми, а остальные зависимыми???
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первое, чем начинают заниматься постсовковые банановые князьки попав в кресло -как сделать, чтобы остаться в нём навсегда, какая там Европа?
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Потому что сам он бы в аналогичной ситуации действовал бы как Саакашвили в Грузии - создал подконтрольный "антикоррупционный" суд и натравливал бы его на врагов.
А союзников бы не трогал (как это было с НАБУ и квартирой Лещенка.)
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на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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- борец с коррупцией,это то
же, что мама - девственница...
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