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 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7449) Порошенко (13808) судебная реформа (609) реформы (2833) Найем (392)

 Порошенко хочет доказать Западу, что антикоррупционный суд не нужен, - Найем

найем

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что Президент Порошенко пытается продемонстрировать международной аудитории отсутствие необходимости создавать антикоррупционный суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.

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По его словам, сегодня во время форума YES в Киеве, на котором присутствовали президенты, премьеры, послы и дипломаты европейских стран, Петра Порошенко спросили, когда в стране появится антикоррупционный суд.

Вместо четкого ответа Президент обратился к аудитории: "Поднимите руки те, у кого в странах существует антикоррупционный суд? Может, он есть во Франции? Или в Польше?"

"Естественно, никто в зале руку не поднял, из чего Президент сделал вывод, что и в Украине такой суд не нужен," - написал Найем.

Ранее Петр Порошенко заявил, что создание антикоррупционного суда может подождать.

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Порошенко хочет доказать Западу, что антикоррупционный суд не нужен, - Найем 01
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Порошенко уже "хромая утка" и не кому ни чего не докажет!"
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Підтримую порошенка!!!!!!!!, антикорупційний суд не потрібен!!!!!!!!!!!!, страчувати корупціонерів на місці, давити машинами, викидати з вікна, спалювати живцем, відрізати голови, топити в фонтанах, у ІДІЛ купа цікавих ідей як обійтись без антикорупційного суду і зекономити на судових витратах!
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странно. А ЕС согласился на антикоррупционные палаты в обычных судах.
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Тем не менее безвиз дали, план маршала готовят и так далее.
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Когда хоть 1 лидер европы высказался за Саакашвили?
Да они ему даже руку не пожмут после того что он устроил в Грузии.
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А что хочет Мустафа, пристроится в новой политсиле на тепленькое место. Если он за честность, тогда наверное надо сдать депутатскую корочку партии Порошенко и идти дальше революционерить. Ну если уж ты за честность. А то как то отсиживаться в депутатах прикрываясь БПП и на них же гадить, не прилично. Это от того, что пока не ясно с перевыборами, посижу ка я еще. Я бы все таки сдала корочку и с чистой совестью мочила.
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Я не знаю что он хочет, может мандарин или банан, но Юлька его хрен возьмет.
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"Хромая утка" - это старый президент при уже избранном новом президенте. Рановато Вы так про Порошенко. К тому же у него пока что нет соперников, Йуля - не соперник.
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Юля может и не соперник, но его песенка спета. Нахрен с манежа цыркач.
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Що ж ти,мустафа,про григоришина забув спитати?
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Григоришин теж президент України або від Григоришина залежить буде антикорупційний суд в Україні чи ні?
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От Григоришина зависит где будет Миша ночевать и за какой счет будет жить его семья. Революционная деятельность дело дорогое. Одна охрана чего стоит.
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Звідки ти це знаєш? Сама придумала або підказав хто?
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А може від Григоришина залежить, де Маша буде ночувати, та за який рахунок буде існувати Машина родина. Тому Маша на Мишу стрілки переводить?
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На чью тупость рассчитывает Порох ?

В странах Европы нет антикоррупционных судов потому, что там случаи коррупции - ЕДИНИЧНЫе, и обычные, не проплаченные суды с этим отлично справляются. А в Украине, необходимость антикоррупционных судов отпадет только тогда, когда мы победим ТОТАЛЬНУЮ коррупцию и тех многочисленных коррупционеров у власти, которые боятся этих судов, как огня.
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кстати Порошенко в Липецке имеет авторитет -могут и выбрать мэром
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Грозное название совсем не означает успешную работу.
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Потом если суд один, то есть возможность договориться. Реформировать суды. Снять депутатскую неприкосновенность и будет результат. Со всеми судами точно не договориться
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Керри прав. Поэтому отдельный антикоррупционный суд не нужен, в Украине, также как и в США, все суды должны стать антикоррупционными.
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Неужели идиоты на этом, пока благостном, Западе не поняли до сих пор с кем имеют дело?...
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Я думаю,що вони давно зрозуміли,вже ж з'являлись заголовки про Петра,як головного корупціонера.І Панаму пам'ятають і провал всіх можливих реформ,і "кращого" банкіра світу,і зустріч з Фірташем і т.д.

Просто наразі в них вибору немає,окрім як співпрацювати з Петром.Тому тиснуть всіма можливими способами.Ближче до виборів в Україні вони в більшій мірі покажуть свою позицію.
Може бути і таке,що вони Міхо підготовлюють до виборів в Україні,як нову силу,що може по справжньому зайнятись розвитком України.А може Міхо,розвідавши справжнє ставлення за кордоном до Петра,вирішив на цьому зіграти)))
Короче кажучи - не все так просто )
Тим не менш,українці все більше і більше відчувають удавку бариги...
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я с ним согласен - нам не нужен анти коррупционный суд нам нужен анти коррупционный президент и такая же власть!
судов и других хватает (если они не карманные конечно)
просто в устах нашего президента это звучит и смешно и страшно
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Однотуровому "президенту" не нужен атикоррупционный Президент...
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из чего Президент сделал вывод, что и в Украине такой суд не нужен," - написал Найем. Источник: https://censor.net.ua/n455509


а из чего наем сделал вывод, что порошенко сделал такой вывод ?
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Порошенко уже довів, що він мудак вонючий і спадковий зек.
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В общем понятно.
Нкайем - трепло.

КАЖДЫЙ суд должен быть НЕЗАВИСИМЫМ и АНТИКОРРУПЦИОННЫМ

Как в демократической стране можно соглашаться что какие-то суды будут независимыми, а остальные зависимыми???
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Нам много чего (кого) в Украине не нужно - а удрали тока Янык, Азарыч до еще несколько всего...
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порохоботы в твитторе ноют Джон Керри раскачивает лодку
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Так он сказал то же что и Порошенко. ВСЕ суды должны быть антиколррупционными и Поррошенко это делает.
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порошенко то и делает что тырит бабки с медведчуком и имитирует реформы
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если копнуть, то порошенко с путиным торговые паратнёры
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Пока ещё никто не поймал Порошенка за воровством бюджетных денег, а гавкать бестолку много ума не надо.
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все заводы у него появились просто так?Странно почему у тебя шиш в кармане появился
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Этак можно любого обвинить в чём угодно, если у кого-то что-то есть, а у тебя нету. Запомни: коммунизм и равенство - это мифы. Никогда никакого равенства не было и не будет. А воровство повсюду в мире доказывают только в суде, и нигде больше.
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Тимошенко подает в прокуратуру на порошенко во время войны с медведчуком покупают дешевый газ и перепродают его здесь в 5 раз дороже и недавнее подорожание до почти цены бензина - снимают самые сливки на пиковых скачках
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ну всі знаєм, що таліб найем кацапська шавка
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Барыга с ехидной ухмылкой узурпирует власть, народ довел до нищеты, бандформирование Ахметова о не трогает, а тут хотят независимых судов.
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Румынская сотня‏ @latiniano

первое, чем начинают заниматься постсовковые банановые князьки попав в кресло -как сделать, чтобы остаться в нём навсегда, какая там Европа?
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Вот из за таких как ты,Найем, жирная шоколадная шваль при власти.Как агитировал за соевого! Кстати и Михо это касается.
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я так зрозумів барига більше америці не потрібен..свою функцію він виконав
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Проще доказать Западу, что Порошенко нам не нужен.
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Как удивительно - барыги соевые и корупция - это же такие не совместимые вещи.
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Порошенко просто хочет сделать все правильно, а найем и представить себе не может что кто-то хочет не наебать.
Потому что сам он бы в аналогичной ситуации действовал бы как Саакашвили в Грузии - создал подконтрольный "антикоррупционный" суд и натравливал бы его на врагов.
А союзников бы не трогал (как это было с НАБУ и квартирой Лещенка.)
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Коррупционнеров надо судить народным судом,самым справедливым(а проще ,взяток не давать).
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мудила твой директор который засунул всю европерспективу Украины в свой оффшор
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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Враньё. Нет у Порошенко никаких работающих заводов во вражеском государстве. Была одна Липецкая фабрика, так она давно простаивает и находится под арестом Кремля.
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Два года народу очки втирали по антикоррупционному суду и таких судов должно быть много например речной,морской, путей и сообщений ведь везде можно посадить своих родственников и зарплата у них приличная и жизнь словно песня ...
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Порошенко хочет доказать Западу, что антикоррупционный суд не нужен, А нужен свой ручной карманный управляемый суд ведь везде можно посадить своих родственников и зарплата у них приличная и жизнь словно песня
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Оффшоренко
- борец с коррупцией,это то
же, что мама - девственница...
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поддерживаю, зачем в стране антикоррупционный суд, если в стране много деревьев...
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Какое же убожество завравшийся этот наш соевый-однотуровый-през! Уже только один вид его вызывает рвотный рефлекс! Его разум замутнен коррупцией, более ничего полезного для Украины он не способен сделать! Кроме как доброврльно уйти с поста... конечно же, урод не уйдет сам...
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Джон Керри спросил об антикоррупционном суде...ПОДСКАЗКА Порохоботам : Америка - это Д. Трамп...Трамп - это выбор России...Россия - это Путин..Трамп - это Путин...Значит Керри - путинская консерва и раскачивает лодку
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко хочет доказать Западу, что антикоррупционный суд не нужен, - Найем
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