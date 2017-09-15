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Все про:НАБУ (1966) Днепр_город (2867) неприкосновенность (859) Дейдей (74)

 НАБУ проводит обыски по делу о незаконном обогащении нардепа Дейдея

дейдей

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Днепропетровской области осуществляют следственные действия в рамках расследования фактов возможного незаконного обогащения народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Следственные действия проводятся в соответствии с постановлениями суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года", - отмечается в сообщении.
По информации НАБУ, обыски проходят в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам Е.Дейдея, одолжил средства семье народного избранника.

"Заявления народного избранника, который в данном случае является заинтересованной стороной, о якобы нарушениях со стороны детективов НАБУ не соответствуют действительности. Если же народный избранник имеет по этому поводу другое мнение, он может обжаловать действия детективов в установленном законом порядке", - сказано в сообщении Бюро.

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НАБУ с ноября 2016 года осуществляет расследование фактов возможного незаконного обогащения народного депутата из фракции "Народный фронт" Е.Дейдея. На основании анализа электронных деклараций парламентария следствием установлено, что он в 2015-2016 годах приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

В июне 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на основании доказательств, собранных НАБУ и САП, внес в Верховную Раду представление о даче согласия на лишение Е.Дейдея депутатской неприкосновенности.

3 июля регламентный комитет Рады признал представление генпрокурора "недостаточно обоснованным", а 11 июля в сессионном зале депутаты Верховной Рады не дали согласия на привлечение Е.Дейдея к уголовной ответственности.

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НАБУ, отпустите его! Он же на колчаковских фронтах раненый.
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После распиаривания ригошоколадными СМИ Михо, НАБУ уже не интересно.
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Прочитал "стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи" и сразу как-то вспомнил Охендовского...С ним как - доходы соответствуют хатынке? (Напоминаю - слева - Белый дом, США! смотри, не перепутай)
НАБУ проводит следственные действия в Днепре по делу о незаконном обогащении нардепа Дейдея - Цензор.НЕТ 5400
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О, так це ж готовий санаторій для ветеранів АТО! Дуже допомагає від ПТС, десь за містом, процедури, фізкультура, плавання.
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да убейте этого баньдюгана!.. пусть эта сука сядет на долго!
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Это вообще нелюдь, которая погибшими прикрывается!!!
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Ну, молодцы...
Могли бы ведь и за день до истечения срока давности обыски провести, ан нет...Как тут забалуешь...
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Щас опять побежит "на передовую", за "тяжелым ранением, требующим вливания крови".
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может ему Беня за "языки" из-за линии фронта платил?
хотя... наверное просто за язык... длинный (в смысле болтливый! и не более...)
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А що, пораненню в дупу не звільняє хероя від кримінального переслідування? Він же кров'ю змив свою провину перед спільниками по розкраданню.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ проводит обыски по делу о незаконном обогащении нардепа Дейдея
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