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 Политика Украины
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Все про:кино (1163) кинопрокат (53) Россия (72280) Госкино (76)

 Госкино запретило к показу российский сериал "Сердце не камень" и два телефильма

госкино

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на 1 телесериал и 2 телефильма российского производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госкино в Фейсбук.

Госкино аннулировало государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию: т/сериала "Сердце не камень" (реж. Д. Сорокин; Россия, 2012) и т/фильмов "И все-таки я люблю" (реж. С. Гинзбург, Россия, 2007) и "Тариф "Счастливая семья" (реж. А. Чеботарева; Россия-Украина, 2013).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов", - глава "Госкино"

Решение было принято на основании заключения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино и ст. 15-1 Закона Украины "О кинематографии", которой запрещается распространения и демонстрации фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий.

Также читайте: Госкино запретило к показу в Украине российский сериал "Любовь и разлука"
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Есть ещё три постановки, давайте и их туда же.
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Тут должно быть просто,--- Сделано в козломордом царстве - ЗАПРЕЩЕНО
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А не проще ли было - с момента аннексии Крыма запретить одним махом в Украине все российское "киноискуство"? До момента возвращения Крыма Украине!!! Даты аннексии - ниже!

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Давайте угадаем по какому телеканалу эти рашен телесериалы хотели показать? "Интер" (Лёвочкин) или "Украина" (Ахметов)?
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Ну хватит уже кацапское барахло покупать ! А потом удивляетесь почему я на мову не перехожу.
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Госкино запретило к показу российский сериал "Сердце не камень" и два телефильма.
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C 2014 Госкино запретило к показу более 600 российских фильмов и сериалов.
Дело ваше...
Но тогда будьте честнее и циничнее.
"Киса, побольше цинизма - людям это нравится!" (с) О. Бендер

Не Госкино, а ГосЗапретКино.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскино запретило к показу российский сериал "Сердце не камень" и два телефильма
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