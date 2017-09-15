Госкино запретило к показу российский сериал "Сердце не камень" и два телефильма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госкино в Фейсбук.
Госкино аннулировало государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию: т/сериала "Сердце не камень" (реж. Д. Сорокин; Россия, 2012) и т/фильмов "И все-таки я люблю" (реж. С. Гинзбург, Россия, 2007) и "Тариф "Счастливая семья" (реж. А. Чеботарева; Россия-Украина, 2013).
Решение было принято на основании заключения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино и ст. 15-1 Закона Украины "О кинематографии", которой запрещается распространения и демонстрации фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий.
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C 2014 Госкино запретило к показу более 600 российских фильмов и сериалов.
Дело ваше...
Но тогда будьте честнее и циничнее.
"Киса, побольше цинизма - людям это нравится!" (с) О. Бендер
Не Госкино, а ГосЗапретКино.
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