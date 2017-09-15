 Двое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, сотрудники ГФС вымогали и получили от предпринимателя 20 тысяч долларов США за непривлечение последнего к уголовной ответственности за выявленные нарушения, закрытие уголовного производства и дальнейшее невмешательство в хозяйственную деятельность.
"В частности, в августе 2017 года в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212, т.е. уклонение от уплаты налогов, сотрудники ГФС провели ряд обысков по местам жительства и ведения хозяйственной деятельности предпринимателей, в результате которых изъяли деньги и материальные ценности. После чего стали вымогать у бизнесмена 20 тысяч долларов за закрытие уголовного производства и невмешательство в его деятельность", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что сотрудники ГФС дали указание передать деньги посреднику на территории Херсонской области. При проведении процессуальных мероприятий сотрудники фискальной службы пытались скрыться от правоохранителей.
"В настоящее время следственные действия продолжаются. Мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", - добавила спикер Департамента защиты экономики НПУ.
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ну все же - куда то же они деваются?
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потом!
например, дело закрыли, все доказано, суд.... и т.д.
а деньги в бюджет или тому кто их совал возвращают?
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