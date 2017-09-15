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Все про:взятка (4509) Харьковщина (1314) ГФС (3235)

 Двое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США. ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с управлением защиты экономики НПУ в Одесской области и Военной прокуратурой Харьковского гарнизона разоблачили во взяточничестве двух сотрудников управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, сотрудники ГФС вымогали и получили от предпринимателя 20 тысяч долларов США за непривлечение последнего к уголовной ответственности за выявленные нарушения, закрытие уголовного производства и дальнейшее невмешательство в хозяйственную деятельность.

"В частности, в августе 2017 года в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212, т.е. уклонение от уплаты налогов, сотрудники ГФС провели ряд обысков по местам жительства и ведения хозяйственной деятельности предпринимателей, в результате которых изъяли деньги и материальные ценности. После чего стали вымогать у бизнесмена 20 тысяч долларов за закрытие уголовного производства и невмешательство в его деятельность", - рассказала Калиновская.

Она подчеркнула, что сотрудники ГФС дали указание передать деньги посреднику на территории Херсонской области. При проведении процессуальных мероприятий сотрудники фискальной службы пытались скрыться от правоохранителей.

"В настоящее время следственные действия продолжаются. Мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", - добавила спикер Департамента защиты экономики НПУ.

Двое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США 01

Двое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США 02

Двое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США 03

Двое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США 04


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а куда потом "взятки" (если они не меченные) деваются?
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та не, просто любопытный
ну все же - куда то же они деваются?
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Если кратко: ОПРИХОДУЮТСЯ! "Опись, протокол, сдал-принял, отпечатки пальцев" - ТЫ ЧТО - ФИЛЬМ НЕ СМОТРЕЛ, ВАСЯ?
Двое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США - Цензор.НЕТ 6510
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не-не!
потом!
например, дело закрыли, все доказано, суд.... и т.д.
а деньги в бюджет или тому кто их совал возвращают?
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Да не задержывайте вы их, растреливайте прямо на месте!!!
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Да, не пыльная работенка. Тут, пока 20 тыщ заработаешь... запаришься. А пока наш боцман-украинец заработает, так не только запарится... Каторга, блин. А тут- как с куста упало... Есть чему позавидовать, да? 40 зарплат высококвалифицированных сталеваров, в Украине...
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терміново нагородити хабарників і відпустити
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" сотрудники ГФС провели ряд обысков по местам жительства и ведения хозяйственной деятельности предпринимателей ". Кто ? Налоговая милиция запрещённая с нового года. Если так то это уже не взятка а бандитизм, и он по всей Украине развёрнут ещё больше чем в прошлом году.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США. ФОТОрепортаж
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