 Прокуратура будет требовать для Сакварелидзе меру пресечения в виде личного обязательства

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается: "На судебном заседании, которое состоится в понедельник, 18 сентября 2017, в 09.30, прокуратура намерена просить Галицкий районный суд избрать для Д. Сакварелидзе наиболее мягкую меру пресечения - личное обязательство.
После судебного заседания Д. Сакварелидзе приглашен на допрос для дачи показаний.
Справка: В соответствии со ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса Украины личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого, обвиняемого обязательства выполнять возложенные на него следственным судьей, судом обязанности, предусмотренные ст. 194 этого Кодекса".
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители вручили подозрение Сакварелидзе. ВИДЕО
Как сообщалось, 14 сентября правоохранители сообщили о подозрении Сакварелидзе в незаконной переправке лиц через государственную границу.
10 сентября Саакашвили и его сторонники прорвали кордон правоохранителей и прошли на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини".
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тут появилось ,как гною таких, - "По 3 друга-друг у друга"...
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не лучше тех, что на Донбассе!
Нужно уважать и соблюдать законы страны , в какой ты живёшь или пытаешься посетить !
А тут этих прихвостней , которых по закону , нужно было перестрелять , некоторые защищают ! О****!ть можно..
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Таможенники через 3 дн неизвестные побои снимают. На видео сам офицер в прямом эфире сказал , что граница заминированная.
Что эта падаль власть творит (((
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там синим по белому написано:
о подозрении Сакварелидзе в незаконной переправке лиц через государственную границу.
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сегодня ваще никто не вышел...
о каких миллиардах зубожілых ты плетешь?
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от груДЗинский вАпрос..єто ДА!
денешно)
и не надо тут Еклера порошоколадного припаевать..)
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Возможно первый раз он там оказался незаконно, но все последующие действия, свели на нет эту ошибку.
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Коли ранок починається не з кави
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тепер живе по -новому")
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Сегодня этому светлому и открытому человеку - 36 лет. С Днём Рождения! Берегите себя, Давид! Вы нам нужны
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