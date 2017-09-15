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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (2119) Сакварелидзе (309)

 Прокуратура будет требовать для Сакварелидзе меру пресечения в виде личного обязательства

сакварелидзе

В связи с заявлениями отдельных народных депутатов Украины о намерении обратиться в суд с просьбой взять на поруки Д. Сакварелидзе Генеральная прокуратура Украины обращает внимание на отсутствие каких-либо оснований для подобных инициатив.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "На судебном заседании, которое состоится в понедельник, 18 сентября 2017, в 09.30, прокуратура намерена просить Галицкий районный суд избрать для Д. Сакварелидзе наиболее мягкую меру пресечения - личное обязательство.

После судебного заседания Д. Сакварелидзе приглашен на допрос для дачи показаний.

Справка: В соответствии со ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса Украины личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого, обвиняемого обязательства выполнять возложенные на него следственным судьей, судом обязанности, предусмотренные ст. 194 этого Кодекса".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители вручили подозрение Сакварелидзе. ВИДЕО

Как сообщалось, 14 сентября правоохранители сообщили о подозрении Сакварелидзе в незаконной переправке лиц через государственную границу.

10 сентября Саакашвили и его сторонники прорвали кордон правоохранителей и прошли на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини".

Также читайте: Суд может обязать Сакварелидзе сдать загранпаспорт и не покидать Львов без разрешения следователя, - адвокат
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а хунта це хто? невже довбень порошенко та його оточення?
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Прокуратура вимагатиме для Сакварелізе запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання





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за прорив кордону це дуже сурове покарання ! а скільки коштує розтрілювати прикордоників цікаво 7
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Это ты у террористов спроси это они в них стреляют на восточной границе.
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Дак он про своих все сам знает..токА дурня валяет..
тут появилось ,как гною таких, - "По 3 друга-друг у друга"...
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Дора , эти якоби не террористы , не предоставившие паспорта и просто вломились,
не лучше тех, что на Донбассе!
Нужно уважать и соблюдать законы страны , в какой ты живёшь или пытаешься посетить !
А тут этих прихвостней , которых по закону , нужно было перестрелять , некоторые защищают ! О****!ть можно..
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Повністю згоден. І ті що на сході, і ті, що проривалися на заході не поважають українські закони та нашу законну владу.
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спроси у тех кто напал на восточную границу в 2014 там за это платили
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Це не покарання, а запобіжний захід. Хоча на арешт та утримування під вартою на термін до 60 діб там тяне.
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Готовий оплатити йому білет до Батьківщини.
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Зрадникам своє батьківщини ( а Саакашвілі є зрадником, так як зрікся своєї батьківщини), потрібно на колінах повзти і благати про справедливе покарання.
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мы тебе скинемся переправить тебя на твою родину. Каждый человек сам имеет право выбирать где его родина и где он хочет быть - что за фашизм
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Это какой маразрм прорыва границы не было , власть сама орала , что заминировали .Люди все находились на территории Украины и даже не были на нейтральной полосе.
Таможенники через 3 дн неизвестные побои снимают. На видео сам офицер в прямом эфире сказал , что граница заминированная.
Что эта падаль власть творит (((
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если бы ты почитал дальше заголовка, то знал бы, что ему вменяют не прорыв границы
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незаконная переправка граждан Украины через Украинскую границу - товарищи это просто п....
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Я за то чтоб єто дальше продолжалось. Пусть баріга жжет дальше. Згаю одно -єто людей не остановит -только раззозлит. Хватит. доворовались!
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давеча в Черновцах вышло 500 человек вместе с журналистами,
сегодня ваще никто не вышел...

о каких миллиардах зубожілых ты плетешь?
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может тогда мне со своего города нельзя выежать уже потому что у меня в паспорте прописка этого города а не того в который я буду ехать
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а у тебя на границе твоего города стоит КПП, на котором по закону надо проходить паспортный контроль?
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Лихо соевая банда административку на уголовку меняет для врагов своих.Ну ничего,им и такого "правосудия" не грозит)))
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в Студии "Свобода слова" только один из восьми экспертов оказался не порохососом, у остальных за щекой петин сладкий леденец
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причем барыга им дарит леденцы за счет обнищания народа
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ОО счас дрозофилі налетят...про смерть ребенка или Воина никакое хавно не читает..и коментоф нет, а на фиг надо!
от груДЗинский вАпрос..єто ДА!
денешно)
и не надо тут Еклера порошоколадного припаевать..)
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Надеюсь, что наш генпрокурор, вернется на свое законное место - в тюремную камеру.
Возможно первый раз он там оказался незаконно, но все последующие действия, свели на нет эту ошибку.
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Пока что, все действия нашей власти в данном деле, напоминают поговорку "Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет".
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Еще есть желающие приехать в Украину - "ПОМОЧЬ С РЕХФОРМАМИ"?
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Справимося з реформами без гастролерів і приїзжих ! Досить !
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Ты не ответил на вопрос? Зачем тогда было приглашать этих людей?
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Прокуратура будет требовать для Сакварелизе меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 755Антон Ходза2 год · Віктор Федорович намагався прорвати східний кордон.
Прокуратура будет требовать для Сакварелизе меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 1752

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Відео про те як у 2007 #Саакашвили з #Сакварелідзе реформували Грузію! На 50 секунді Сакварелідзе який кординував провладних тітушок 1:43Прокуратура будет требовать для Сакварелизе меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 3961
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Вроде как, Саакашвили таки реформировал Грузию...
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Natali ♌‏ @nataglad1977

Сегодня этому светлому и открытому человеку - 36 лет. С Днём Рождения! Берегите себя, Давид! Вы нам нужны Прокуратура будет требовать для Сакварелизе меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 355
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Вот вам и Украина-было одно реальное задержание -это бриллиантовые прокуроры и то их Давид задерживал,а свои искали ,как бы замять воровство вещдоков-дно
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только украинские терпилы их не могут посадить
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Скоро Саакашвили "переправит" барыгу за границу! Пусть дает такое личное обязательство.
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Юля с Михо собирается посетить Грузию, а вы что не слышали ?
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О, щеколадных барыг рвет,только США быстро показали место шобле воров и корупционеров.
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Кацапчики , і вас і грузинську воровську мафію виметемо поганою мітлою із Украіни !
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