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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7449) Луценко (7111) Блок Петра Порошенко (1589)

 Порошенко на встрече с фракцией БПП убеждал депутатов с помощью Генпрокурора Луценко

На закрытой встрече фракции БПП с президентом Украины Петром Порошенко, состоявшейся в госрезиденции "Залесье" 7 сентября, присутствовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, хотя это противоречит Кодексу профессиональной этики работников прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Как говорится в кодексе, размещенном на сайте ГПУ, работник прокуратуры "не может участвовать в любой политической деятельности, демонстрировать свои политические убеждения и совершать другие действия, которые могут быть расценены как его особое отношение к определенной политической силы".

Юрий Луценко пока не ответил на письмо редакции программы с просьбой прокомментировать свой визит на вечеринку, профинансированную партией "Солидарность".

Насколько независимым является генеральный прокурор, который посещает такие мероприятия, журналисты поинтересовались у депутатов БПП.

"Полностью независимым, - заявила депутат Ольга Червакова. - Если у человека нет совести, то он может без посещений вечеринки фракции делать бессовестные вещи, если есть совесть, то независимо, где она может быть, это не повлияет на объективность".

Порошенко на встрече с фракцией БПП убеждал депутатов с помощью Генпрокурора Луценко 01


Депутат от БПП Ольга Червакова

Ее коллега Дмитрий Белоцерковец шутку заметил, что Луценко был на неформальной встрече фракции не как генпрокурор.

"Юрий Витальевич - он же муж своей жены? Его жена - народный депутат БПП. Некоторые представители были там со своими вторыми половинками", - сказал он, впрочем других примеров, кто еще был с женой или мужем, привести не смог.

Прокурор из Испании Карлос Кастресана, который известен миру тем, что был назначен антикоррупционным комиссаром в Гватемалу, где посадил за решетку 150 чиновников, включая экс-президента страны, другого мнения.

Порошенко на встрече с фракцией БПП убеждал депутатов с помощью Генпрокурора Луценко 02

Прокурор из Испании Карлос Кастресана отправил за решетку 150 чиновников

"Генеральный прокурор или любой другой прокурор имеет большую несовместимость с посторонней деятельностью. Он может выполнять только государственную службу, он не может быть вовлечен в политику или в бизнес", - отмечает Кастресана.


Смотрите также: Депутаты фракции Блока Порошенко съезжаются на заседание в загородную резиденцию "Залесье". ФОТО

Неформальная встреча фракции БПП с президентом в госрезиденции "Залесье" состоялась вечером 7 сентября, после того, как Петр Порошенко выступил в парламенте с ежегодным посланием.
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С одной стороны - хотелось на шару выпить, а с другой - почему нет?
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Прокурор из Испании Карлос Кастресана, который отправил за решетку 150 чиновников, считает, что"любой прокурор не может быть вовлечен в политику или в бизнес ".
Заметьте, так считает "НАСТОЯЩИЙ "прокурор, а не такой "СДЕЛАНННЫЙ" поднятым пальцем Верховной рады, как Юрик.

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ну да генпрокурор не имеет права быть политиком на период исполнения своих служебных обязанностей
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У нас прокуратуры нет,так что ему можно)))
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Откуда у Югика, занимающего пост генерального пгокугога єтика? Кино и немцы...
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не,не только не про немцев , югик пяный он с немцами не в ладах.
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Копрос великому посажателю Карлосу был бы..А за какие заслуги его жена стала депутатом?
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Если бы он не посещал такие мероприятия, то максимум на что бы мог рассчитывать, это должность начальника отдела в какой нибудь ОГА.

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Не-е Васек, там как раз то и не употребляли, там были дела по-серьезнее... и это очень и очень не красиво (это мягко сказано).
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пьющий и ворующийпрезидент и прокурор погибель для страны
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Юрий Витальевич,муж своей жены:"Я куплю себе змею,или черепаху,а тебя я не люблю.Ехай...Ехай #уй"...(с).
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"кодекс профэтики"...да им уголовный пох, что за наивность...профэтика, тьху!
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Это неведомое словосочетание: Прокурорская Этика. Сходил бы Юга лучше в художественную галерею... На картинки полюбовался. Тока табельное оружие с собой прихватил бы...
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Ну, и что ? Гаранту мона усё нарушать, ВР мона ложиться под олигархов, журналюхам можно продаваться, а югику нет? Не справедливо!
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короче,что к челу приклепались-он кум у пецы или как???плюс бухло как всегда на шару...вот пусть первый бросит в меня камень,тот кто бы не пошел на застолье это...
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Та брось ты. Реально ведь: он не имел Права это делать. А тут- как спецом, на камеру. Зачем???
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Нет. Именно Этика. Хотя... я понимаю- о какой этике может идти речь, если женулька там присутствует. Извини, я погорячился.
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може все таки по закону?а то этика сильно от религии зависит...
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Я ж уже извинился. Я всё осознал. Я- ошибся, глобально. Оставим это.
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Андрей, гыг идиот и не знает, что представителям власти, как и власти в целом, запрещено всё то, что не разрешено ей законом, а человеку разрешено всё то, что не запрещено ему законом. Но, дураков учить - только портить.
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Так конституція не забороняє і потяги на території інших держав зупиняти.
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Так в України грошей багато, влада візьме черговий транш МВФ та розрахуется з усіма судовими позовами якщо такі будуть.
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я вас прошу, с кем вы говорите об этике!!! Там совести ни на грош! Средь бела дня, внаглую на пьянку!
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Джефферсон Борегард «Джефф» Сешнс III - политик-РЕСПУБЛИКАНЕЦ, 84-й Генеральный прокурор США c 9 февраля 2017 года.

Интересно, ему тоже устраивают обструкцию после посещений республиканских междусобойчиков.
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Присутствие генпрокурора на закрытой встрече фракции БПП, однозначно только укрепит сплоченность "коллектива"
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Не смішіть ! :D
Від людини що без юридичної освіти погодилась стати Генпрокурором , етики вимагати апріорі безглуздо !
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член партии посетил съезд своей партии...хм...негодяй!!! :D наверное и сходняк втемную был!а нет,не втемную...да все равно засранец!
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"Херня в деталях" уже возомнила себя ыкспердом в прокурорской этике?
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Слухайте, ну є ж дійсно законні причіпки до Луценка і його дружини. Мерседес новий, наприклад! Чи погана робота Генпрокуратури.

Навіщо підміняти їх якимись мутними підозрами. Йому закон не забороняє ж туди ходити.

У Луценка треба питати, чому не сидять Бойко, Шуфрич і Ахмєтов, а не чому він ходить бухать із екс-колегами по фракції...
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Нужно бы знать, что представителям власти, как и власти в целом, запрещено всё то, что не разрешено ей законом, а человеку разрешено всё то, что не запрещено ему законом.
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Какой прокурор (запыжованный на должность с принятием "под него" отдельного закона), такая и "профэтика".
Неужели у нас еще остались такие наивные люди?

Кстати, "Схемы" бы еще поинтересовались: а использование госрезиденции для бпп-шного сходняка с чем согласуется?
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а использование рабочего места для празднования дня роджения, на работе работать надо!
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это же был корпоратив, такие "схемы" что писец. типа если ему надо он в другом месте не договориться.

зрадолюбы пользуясь трендом стали перегибать
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НИ ЭТИКЕТА, НИ ЭТИКИ. Этикет в Украине определяют чиновники, даже не вдаваясь в традиции, мораль, установленные принципы поведения человека и пр. А этикет, в переводе с французского, это как раз и "установленный порядок поведения кде-либо (при дворе, в дипломатии, на государственной службе)". Видимо и в соблюдении этикета существенную роль играет этика. А этика, в переводе с латыни, это "система норм нравственного поведения человека, какой-либо общественной или профессиональной группы. Все это выглядит очень сложным и далеким от понимания нынешних представителей власти.
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Он на должности не прокурора, а кума... а эта должность позволяет всё... если кум президент...
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Здравия всем! Какой кодекс!??!! Вы бы ещё Кодекс Самурая вспомнили! Они даже "воровской кодекс" не соблюдают! Вор в Законе не может жениться , за воровской общак- отвечает жизнью, не может быть на воле больше 2 лет. Ну и кто сейчас соответствует этому "кодексу"???? Может вспомним "купеческий кодекс"? Или "купеческое слово"? Я где то читал что в мире существует одна Купеческая Каста из Индии- Так вот многие кто имели с ними дело говорили что с ними можно не заключать контрактов- ибо они всегда держат данное своё слово. Кстати очень богатая семья. Забудьте - люди принципов- это исключение в нашей жизни. Бес Принцип Ность- это норма! И Законами это не меняется- это может поменять отдельная индивидуальность внутри СЕБЯ.
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Чесно кажучи, смішно всі коментарі читати. Який п"гокурор, така і держава.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко на встрече с фракцией БПП убеждал депутатов с помощью Генпрокурора Луценко
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