 Порошенко на встрече с фракцией БПП убеждал депутатов с помощью Генпрокурора Луценко

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").Как говорится в кодексе, размещенном на сайте ГПУ, работник прокуратуры "не может участвовать в любой политической деятельности, демонстрировать свои политические убеждения и совершать другие действия, которые могут быть расценены как его особое отношение к определенной политической силы".Юрий Луценко пока не ответил на письмо редакции программы с просьбой прокомментировать свой визит на вечеринку, профинансированную партией "Солидарность".Насколько независимым является генеральный прокурор, который посещает такие мероприятия, журналисты поинтересовались у депутатов БПП."Полностью независимым, - заявила депутат Ольга Червакова. - Если у человека нет совести, то он может без посещений вечеринки фракции делать бессовестные вещи, если есть совесть, то независимо, где она может быть, это не повлияет на объективность".

Ее коллега Дмитрий Белоцерковец шутку заметил, что Луценко был на неформальной встрече фракции не как генпрокурор."Юрий Витальевич - он же муж своей жены? Его жена - народный депутат БПП. Некоторые представители были там со своими вторыми половинками", - сказал он, впрочем других примеров, кто еще был с женой или мужем, привести не смог.Прокурор из Испании Карлос Кастресана, который известен миру тем, что был назначен антикоррупционным комиссаром в Гватемалу, где посадил за решетку 150 чиновников, включая экс-президента страны, другого мнения."Генеральный прокурор или любой другой прокурор имеет большую несовместимость с посторонней деятельностью. Он может выполнять только государственную службу, он не может быть вовлечен в политику или в бизнес", - отмечает Кастресана.Неформальная встреча фракции БПП с президентом в госрезиденции "Залесье" состоялась вечером 7 сентября, после того, как Петр Порошенко выступил в парламенте с ежегодным посланием.