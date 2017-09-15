 Председатель Днепровского райсуда Ластовка, судившая Автомайдан, задекларировала квартиры, земельные участки, дом - Bihus.info

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bihus.info.
Как сообщается, также муж судьи экс-заместитель прокурора Киевской области Вадим Ластовка после увольнения стал владельцем трех дорогих автомобилей.
Согласно реестру прав на недвижимое имущество, дом площадью 230 кв. м мать Ластовки Людмила Иссарь приобрела в августе 2009 года. А 120-метровая квартира на ул.Срибнокильская сначала была выделена семье в качестве служебной и в 2014 году приватизирована на мать. Другой квартирой на 95 "квадратов" судья с семьей пользовались с 2007-го, правда, в июле этого года она была продана.
Сама же Неля Ластовка, согласно декларации, из недвижимого имущества обладает лишь тремя земельными участками в Киевской области общей площадью около полугектара.
Неля Ластовка стала известной скандальными решениями против активистов "Автомайдана" во время Революции Достоинства. Также, по сообщениям СМИ, летом прошлого года после случая с судьей Николаем Чаусом правоохранители собирались проверить и саму председателя суда, подозревая, что без ее помощи он не мог бы постоянно попадать по системе распределения на резонансные дела.
28 марта 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Неля Ластовку от правосудия до принятия или отмены представления на ее освобождение.
Как сообщалось, 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.
Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.
С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Молдовы оставил судью Чауса под домашним арестом
В настоящее время судья находится под домашним арестом в столице Молдовы Кишиневе.
1117 16
Материалы по теме: Задержание судьи Чауса
Судья Чаус, убежавший в Молдову, жив и находится под домашним арестом, - Енин(24)
Экстрадиция судьи Чауса из Молдовы может занять от нескольких месяцев до года, - Холодницкий(8)
Процедура экстрадиции в Украину судьи Чауса начата, - антикоррупционной прокурор Молдовы Морарь(19)
Суд Молдовы продлил арест украинского судьи Чауса на 10 суток(0)
Огляд блогосфери від UAINFO. 1 березня 2017(0)
САП готова доказать уголовный характер совершенных Чаусом преступлений, если он запросит убежище, - Холодницкий(18)
Молдавский суд арестовал судью Чауса на 15 суток(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они все - нищеброды
другое дело их родители-пенсионеры...
(наследные принцессы и наследники династий миллиардеров)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Живут" за счёт - "поборов"!
В любом "не оплаченом" "споре" с этими КИТАМИ КОРРУПЦИИ - Украинец - проигравшая сторона.
Ответить
тАК ТАМ МАТЬ ЧТО - В СУДЕ СЛУЖИТ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить