EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  1117  16
Материалы по теме:
Все про:взятка (4509) Чаус (97)

 Председатель Днепровского райсуда Ластовка, судившая Автомайдан, задекларировала квартиры, земельные участки, дом - Bihus.info

чаус

Журналисты-расследователи установили, что председатель Днепровского райсуда Киева Неля Ластовка в 2016 году задекларировала пользование двумя квартирами в Киеве и домом, оформленными на свою мать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bihus.info.

Как сообщается, также муж судьи экс-заместитель прокурора Киевской области Вадим Ластовка после увольнения стал владельцем трех дорогих автомобилей.

Согласно реестру прав на недвижимое имущество, дом площадью 230 кв. м мать Ластовки Людмила Иссарь приобрела в августе 2009 года. А 120-метровая квартира на ул.Срибнокильская сначала была выделена семье в качестве служебной и в 2014 году приватизирована на мать. Другой квартирой на 95 "квадратов" судья с семьей пользовались с 2007-го, правда, в июле этого года она была продана.

Сама же Неля Ластовка, согласно декларации, из недвижимого имущества обладает лишь тремя земельными участками в Киевской области общей площадью около полугектара.

Неля Ластовка стала известной скандальными решениями против активистов "Автомайдана" во время Революции Достоинства. Также, по сообщениям СМИ, летом прошлого года после случая с судьей Николаем Чаусом правоохранители собирались проверить и саму председателя суда, подозревая, что без ее помощи он не мог бы постоянно попадать по системе распределения на резонансные дела.

28 марта 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Неля Ластовку от правосудия до принятия или отмены представления на ее освобождение.

Также читайте: Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Чауса

Как сообщалось, 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.

С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Молдовы оставил судью Чауса под домашним арестом

 В настоящее время судья находится под домашним арестом в столице Молдовы Кишиневе.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
потрібно було на порошенко все переписувати, може і Чауса тікати не довелося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ее знает весь Днепровский район она много чего судила
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и что тут удивительного?
они все - нищеброды
другое дело их родители-пенсионеры...
(наследные принцессы и наследники династий миллиардеров)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чаусы, ластовки, иссари...сразу видно куда бежали, к додону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всі судді, які служили режимам овоча і офшорного бариги будуть засуджені, коли до влади прийдуть патріоти України, або утилізовані народом України разом з владою офшоропітеків і тоді до влади прийдуть патріоти України!,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потрібні ескадрони смерті.Без них ніякого толку не буде...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полная конфискация!!!Вся Украина ЗНАЕТ что : ГПУ, Верховный "Суд" Украины, ГФУ,Держфондмайна, и.т.д.
"Живут" за счёт - "поборов"!
В любом "не оплаченом" "споре" с этими КИТАМИ КОРРУПЦИИ - Украинец - проигравшая сторона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А 120-метровая квартира на ул.Срибнокильская сначала была выделена семье в качестве служебной и в 2014 году приватизирована на мать.Источник: https://censor.net.ua/n455501

тАК ТАМ МАТЬ ЧТО - В СУДЕ СЛУЖИТ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уборщицей подрабатывает к пенсии. Главное, числится в штате.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для чого це все нам продовжують розказувати, ця інформація вже надлишкова і згідно принципу "бритви Оккама" нікому не потрібна. Україна - мафіозна країна з розвитком на стадії феодалізму, яка є наступною після колгоспного рабовласницького ладу і розвинутого соціалізму.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредседатель Днепровского райсуда Ластовка, судившая Автомайдан, задекларировала квартиры, земельные участки, дом - Bihus.info
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти