 Надеемся, что МИД Венгрии сменит свою риторику по украинскому закону об образовании после предоставления им разъяснений, - МИД Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Министр сказал, что мы вонзили им в спину нож. Сегодня не было такой аргументации и риторики. Сегодня состоялась профессиональная беседа. Мы ожидаем, что министр иностранных дел изменит свою риторику после того, как им были предоставлены разъяснения", - сказал заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко после встречи представителей украинского правительства с дипломатами в пятницу в Киеве.
По его мнению, такая реакция главы МИД Венгрии была неадекватна.
"Мы хотели собрать (глав диппредставительств и представителей посольств. - Ред.), чтобы пояснить, что ради обсуждения, каким образом будем учить (школьников. - Ред.) не следует прекращать поддержку всех инициатив", - добавил дипломат.
Сегодня в помещении Министерства иностранных дел Украины Гриневич проводила консультации с послами и дипломатическими представителями 11 стран. В частности, присутствовали дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси и других стран. Также на встречу пришли представители международных организаций.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.
По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет. Источник: /n455487
808 51
МИД обсудит новый закон об образовании с послами 15 октября, - Пристайко(25)
Украина должна максимально приблизиться к Альянсу - такую задачу поставил Порошенко, - глава Миссии при НАТО Пристайко(39)
Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО. ФОТО(38)
Встреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников прошла 16 августа в Минске, - Пристайко(12)
Яременкові повернули посаду Генерального консула України в Стамбулі(2)
Экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии, - Пристайко на заседании ОЧЭС. ФОТО(4)
Обмен заложников - это болезненный вопрос для всех, но тут есть возможность достичь реального успеха, - Пристайко(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Мы готовы в Совет Европы предоставить эту статью закона для экспертизы по поводу того, что эта статья не нарушает те международные обязательства, которые взяла на себя Украина", - заявила она после встречи с послами с послами иностранных государств в МИД Украины.
Она также выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.
Как уточнил заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко, на встрече присутствовали послы или представители посольств 11 стран, а также представители ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но бычат вроде только Венгрия, Румыния, Болгария и Греция.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"...Венгры Румынии представлены тремя депутатами в Европарламенте (из 33 мест, отведённых для Румынии) - двумя депутатами от ДСВР, а также независимым депутатом Ласло Тёкешем.
C 2009 г. существует непризнанная автономия венгров в Румынии - Секуйский край". НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я понимаю - Польша, Венгрия, словакия, Беларусь!!! НО ИЗРАИЛЬ ТУТ КАКИМ БОКОМ
========
Про Израиль нэ чув....пруф?
Ответить
Ответить
Государство для людей или люди для государства?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить