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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (448) МИД (4284) образование (1634) школа (1829) язык (3522) Пристайко (61)

 Надеемся, что МИД Венгрии сменит свою риторику по украинскому закону об образовании после предоставления им разъяснений, - МИД Украины

школа

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают, что глава МИД Венгрии Пейтер Сийярто изменит свою риторику в вопросе "языковой статьи" закона "Об образовании Украины" после встречи представителей украинского правительства с дипломатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр сказал, что мы вонзили им в спину нож. Сегодня не было такой аргументации и риторики. Сегодня состоялась профессиональная беседа. Мы ожидаем, что министр иностранных дел изменит свою риторику после того, как им были предоставлены разъяснения", - сказал заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко после встречи представителей украинского правительства с дипломатами в пятницу в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будапешт прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях из-за нового закона об образовании, - МИД Венгрии

По его мнению, такая реакция главы МИД Венгрии была неадекватна.

"Мы хотели собрать (глав диппредставительств и представителей посольств. - Ред.), чтобы пояснить, что ради обсуждения, каким образом будем учить (школьников. - Ред.) не следует прекращать поддержку всех инициатив", - добавил дипломат.

Сегодня в помещении Министерства иностранных дел Украины Гриневич проводила консультации с послами и дипломатическими представителями 11 стран. В частности, присутствовали дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси и других стран. Также на встречу пришли представители международных организаций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы, - Гриневич. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет. Источник: /n455487


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А чому ми так розшаркуємось перед МЗС Угорщини? Це наші внутрішні справи який в нас закон про освіту! Чи фабрика Бонбонетті в Будапешті знову не дає пєтє захищати національні інтереси? Може будемо з угорцями погоджувати свої закони, раз там в нашого президента конфетна фабрика? А з ким першим погоджувати з угорцями чи з путіним? А раптом путін образиться і забере в президентамиру ліпецьку фабрику на зовсім? Як же ж пєтє складно працювати! Я от не розумію а накуя нам такі складності з пєтіним бізнесом? Може нуйогонах такого пєтю?
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Влада ,в Україні , дуже чутлива до думки іноземних держав - оскільки саме ТАМ , за кордоном , знаходиться їхнє бабло , нерухомість , дітки їх там навчаються і живуть ... а в Україні , вони , просто бабло заробляють .
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Вочевидь , вони певні що з ними нічого не трапиться ... Досвід Яника , чи покійного Сєсєтова їх так нічому і не навчив ...
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Сидить старий єврей на паперті... Вже сліпий, але добре чує та по кроках впізнає своїх улюблених спонсорів. Чує Роза йде -- о яка добра жінка, зрадів старий! Вона мені завжди дає 25 копійок, дай їй Бог довов'я... Тут чує Яша йде -- о який файний хлопець! Він мені завжди 50 копійок дає, хай йому щастить... А тут чує Мойша йде -- ну це просто свято якесь! Він мені завжди дає цілу гривню!!! Старий вже уявляє як смакує пиво і тут раптом Мойша кидає йому 10 копійок. Що трапилось Мойша?! -- В незрозумінні питає старий. Ну вибач -- одружився я -- каже Мойша. Старий такий обуренний -- Так я щось не зрозумів -- я що повинен годувати твою сім'ю ???!!!!!
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если нет, тогда в игнор их всех, повоняют и перестанут.
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Если он от партии йоббик и ему заплатили из россии, то он риторику не сменит.
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как изменится финансирование кремлем-так и сменит
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подобається мені ваша розгублена приреченість,Андруша...
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Не сменит - им нужно присоединить территории с венгерским населением... Полный ментальный отрыв этого населения от Украины главная задача венгерского правительства...
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Это возможно только ценой выхода Венгрии из НАТО. А они, в этом случае, могут потерять намного больше территорий...
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Были примеры с Румынией, когда оттяпали шельф Змеиного и не вышли из НАТО...
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Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
"Мы готовы в Совет Европы предоставить эту статью закона для экспертизы по поводу того, что эта статья не нарушает те международные обязательства, которые взяла на себя Украина", - заявила она после встречи с послами с послами иностранных государств в МИД Украины.
Она также выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.
Как уточнил заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко, на встрече присутствовали послы или представители посольств 11 стран, а также представители ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.
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надеемся что мид Венгрии заляпает свою пасть и озаботится образованием в Венгрии которое не блестает ничем и на очень низком уровне
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блЕстает...у Вас тоже образование венгерское?
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Йобики всех стран соединяйтесь.....пока у )(уила бабло не закончилось
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Там надо дипломатов менять, а не риторику...
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Я понимаю - Польша, Венгрия, словакия, Беларусь!!! НО ИЗРАИЛЬ ТУТ КАКИМ БОКОМ? ИХ КТО ОБИЖАЕТ? СКОЛЬКО В ИЗРАИЛЕ ВЫХОДЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ - И СКОЛЬКО ТАМ УКРАИНСКИХ КЛАССОВ, ДАЖЕ НЕ ШКОЛ?
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Игорь, подожди. Пригласили людей - они пришли, чтоб получить дополнительную информацию.

Но бычат вроде только Венгрия, Румыния, Болгария и Греция.
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Знаю некоторых греков из под Мариуполя. По гречески только пару фраз знают.
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Это ты подожди = Израиль свои 3 копейки таки вставит - или я не прожил почти всю жизнь под Бердичевом...
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угрожать стране - члену Евросоюза..как это по-нашему)
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Мало Венгрии того, что она выдала венгерские паспорта большому количеству населения Закарпатья, где на сельских радах висят венгерские флаги, где население разговаривает по-венгерски и никто ни к чему не принуждает и не говорит, что это Украина.
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Отькрою тебе секрет - у венгров и рымын между собой не все гладко во взаимоотношениях, но как Украина - так спелись!!! Свои проблемы пусть решат.
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На еще:

"...Венгры Румынии представлены тремя депутатами в Европарламенте (из 33 мест, отведённых для Румынии) - двумя депутатами от ДСВР, а также независимым депутатом Ласло Тёкешем.
C 2009 г. существует непризнанная автономия венгров в Румынии - Секуйский край". НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
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Украина ослаблена сейчас - вот и каждая собака лает и показывает свою важность.
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Вообще то, объяснять кому либо, что человек, чтобы считаться гражданином- "повинен володiти мовою, якою написано Конституцiю та законодавчi акти держави, на тому рівні, щоб розумiти зміст написаного та щоб усвідомити свої права та обов'язки громадянина"- вот зачем ЭТО нужно кому то из иностранцев объяснять? Если они это НЕ ПОНИМАЮТ, ответ однозначен- НЕ ХОТЯТ понимать. Либо придуриваются, либо дураки. Но это вряд ли, а стало быть имеют подкожный интерес...
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предлагаю послать в Венгрию Авакова..пусть оних на 60 дней в закрома..всю Венгрию
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Это кто Венгрия член ? ну.. в какой-то мере да. Их в Евросоюз приняли, а они Путе жопу лижут. На член даже не тянут...
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UA Игорь Шульга 6b022286
Я понимаю - Польша, Венгрия, словакия, Беларусь!!! НО ИЗРАИЛЬ ТУТ КАКИМ БОКОМ
========
Про Израиль нэ чув....пруф?
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Прочти все новости на эту тему - зжесь же, на Цензоре. Имеется ввиду - Гриневич провела встречу с представителями стран, "обеспокоенных укр. законом" - так Израиль и пришел! Я и спросил - а они чем не довольны? их-то точно в современной Украине никто не обижает!
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Украинские граждане хотят, чтобы их дети обучались на венгерском, польском или румынском. Дабы они продолжили свое обучение в ВУЗах соответствующих государств входящих в ЕС например

Государство для людей или люди для государства?
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СЫНКУ МУХТАРА: Хотеть - не вредно! Если ты украинский гражданин - выучи украинский, а потом "хоти". У меня ребенок одновременно учит в русском классе украинской школы 4 языка - и нет проблем! НИ У РЕБЕНКА, НИ У НАС, РОДИТЕЛЕЙ!
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Владу порошенко зараз штовхає кожен, хто не ледаще, тому, що вони злодії та брехуни.
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Якби не крали, не брехали та дбали про Україну, то і риторика країн була би інша
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тк в Украине рабочие места имеют тенденцию к сокращению..работоспособное население вынуждено будет искать средства на пропитание в соседних государствах...а как без знания языка? мы просто обязаны сейчас штамповать школы и лицеи , где обучение будет происходить на языках стран Евросоюза..мы тут не нужны, а там нас ждут..и всю вашу вышиватную реторику засуньте себе в одно место..здесь - народ для государства!! там - государство для народа!! почувствуйте разницу!!
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"Гей Парад"! Хотите в Украине "двуязычия"? Выучите украинский...".
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а нащо мені вчити українську, якщо я нею володію як ви російською)
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Сложная работа что-то улаживать и согласовывать, пускай даже эти претензии инспирированы Кремлём...
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А там есть украинские школы,что вы сразу раком стаете перед ними,щеколадние жополизы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеемся, что МИД Венгрии сменит свою риторику по украинскому закону об образовании после предоставления им разъяснений, - МИД Украины
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