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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18165) Нацполиция (8728) самоубийство (568) смерть (5273)

 В художественной галерее в Киеве застрелился мужчина, – Нацполиция

пистолет

В Киеве в закрытом изнутри помещении галереи обнаружено тело погибшего мужчины с огнестрельным ранением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась 42-летняя местная жительница за помощью в открытии дверей в художественной галерее, где может находиться ее муж, который исчез и не отвечал на звонки.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет, из которого был произведен выстрел. При осмотре помещения правоохранители изъяли еще несколько пистолетов (по предварительной информации, один из них был похищен два года назад из воинской части, другое оружие в базах не фигурирует) и более 300 патронов различного калибра", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий в/ч на Львовщине застрелился из табельного оружия

По предварительным версиям следователей, причиной самоубийства могли быть долговые обязательства мужа или тяжелая хроническая болезнь.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

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Интересно, что там за картины такие висели?
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несколько пистолетов... вокруг трупа... в художественной галлерее...
тю, так ясно что самоубийство!
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Вернее и быть не может, ведь труп с ДВУМЯ огнестрельными ранениями.
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И патронов взял с запасом. Вдруг промахнется...
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что то сегодня много самоубийств то военный на Львовщине то вот это - чертовщина какая то
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Ничего себе, комплект, у скромного служащего художественной галереи! Можно было попробовать и порешать часть вопросов, по "долговым обязательствам"(с). А потом уже- тавой... Не захотел... Тонкая натура, наверное.
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Волшебная сила искусства. А у Пашинского алиби есть?
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Есть! У него- точно есть. Он теперь тока с пожарными топорами ходит. Аж с двумя. Наверное, твой Знаменитый Призыв услышал.
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А Вовки по той галерее не бегают часом? Не? а жаль...
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Тю! Канешна жена довела! Закрылся , а она ломилась внутрь , разборки устраивать.Знала ж где он , раз позвала ментов!
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от теперь люди попхнут в галерею,чтоб хоть посмотреть,что там намалёвано было)))
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То есть, вы тоже подумали, что это была только Часть Рекламной Акции??? Тогда- подождем... Сходим попозже...
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Украиские новости как включишь по ящику, позитив в самом конце выпуска новостей, и совсем немного, и так трэша полно.
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Норм вкладка в браузере "сОмоубийство". Сома завалили?
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Ну это не новость. А вот на паРаше мужик повесился на Саратовсаом стадионе...вышел,посмотрел на этот стадион и повесился
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С Глока застрелился, мужик по ходу знал толк в хороших вещах
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ художественной галерее в Киеве застрелился мужчина, – Нацполиция
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