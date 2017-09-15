 В художественной галерее в Киеве застрелился мужчина, – Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась 42-летняя местная жительница за помощью в открытии дверей в художественной галерее, где может находиться ее муж, который исчез и не отвечал на звонки.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет, из которого был произведен выстрел. При осмотре помещения правоохранители изъяли еще несколько пистолетов (по предварительной информации, один из них был похищен два года назад из воинской части, другое оружие в базах не фигурирует) и более 300 патронов различного калибра", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
По предварительным версиям следователей, причиной самоубийства могли быть долговые обязательства мужа или тяжелая хроническая болезнь.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.
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тю, так ясно что самоубийство!
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Что же там намалевано?
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