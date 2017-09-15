 В следующем году будет запущен поезд "Одесса - Перемышль", - "Укрзализныця"

"До конца этого года мы планируем запустить маршрут до Вены, к середине 2018 - поезд "Одесса-Перемышль", - сказал Кравцов.
Сейчас в Перемышль ходят два поезда - №705 по северному маршруту (Киев-Коростень-Львов) и №715, который следует из Киева через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.
Также с 24 августа "Укрзализныця" изменила маршрут следования поезда Ковель-Холм на Здолбунов - Холм для расширения международного пассажирского сообщения.
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что курят, о чем думают?
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Раньше было пару вагонов прицепных, никогда не ездили пустыми, потом в нашей доблесной укрзилизныце поменялся график и этот поезд отменили. Позор что нету прямого жд сообщения между областными центрами
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