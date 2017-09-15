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 Экономика, Общество
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Все про:Одесса (5910) Перемышль (31) Укрзализныця (1213)

 В следующем году будет запущен поезд "Одесса - Перемышль", - "Укрзализныця"

укрзализныця

"Укрзализныця" планирует запустить поезд из Одессы в Перемышль к середине 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТV, об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"До конца этого года мы планируем запустить маршрут до Вены, к середине 2018 - поезд "Одесса-Перемышль", - сказал Кравцов.

Сейчас в Перемышль ходят два поезда - №705 по северному маршруту (Киев-Коростень-Львов) и №715, который следует из Киева через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Также с 24 августа "Укрзализныця" изменила маршрут следования поезда Ковель-Холм на Здолбунов - Холм для расширения международного пассажирского сообщения.


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Да и количкство погранцов нужно существенно УВЕЛИЧИТЬ, а не то их опять побьют .
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редактор, викинь з роту те шо жуєш та виправи назву статті
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А если Саакашвили назначить начальником поезда? Вы только представьте сколько раз он сможет прорывать границу Украины. И главное за это ему ничего не грозит.
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оно то всё зашибись, но вот с Чернигова до Львова поезда нет, вообще!
Раньше было пару вагонов прицепных, никогда не ездили пустыми, потом в нашей доблесной укрзилизныце поменялся график и этот поезд отменили. Позор что нету прямого жд сообщения между областными центрами
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ следующем году будет запущен поезд "Одесса - Перемышль", - "Укрзализныця"
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