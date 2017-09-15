 В следующем году будет запущен поезд "Одесса - Перемышль", - "Укрзализныця"

Как передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на Еспресо ТV , об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"До конца этого года мы планируем запустить маршрут до Вены, к середине 2018 - поезд "Одесса-Перемышль", - сказал Кравцов.





Сейчас в Перемышль ходят два поезда - №705 по северному маршруту (Киев-Коростень-Львов) и №715, который следует из Киева через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.



