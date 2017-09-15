 Шестилетняя девочка погибла, выпав с 9 этажа в Киеве, - полиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Полицейские установили, что вечером родители гуляли с девочкой во дворе. Когда стемнело, отец отвел ее в квартиру на девятом этаже, включил телевизор и оставил одну. После этого мужчина вернулся к жене на улицу. Через несколько минут девочка выпала из окна.
Реанимационные усилия врачей "скорой" оказались тщетными - девочка погибла.
Открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
192 0
С конца прошлого года умер восьмой российский дипломат: скончался глава торгпредства РФ в Нидерландах Черевко(74)
Обвал на шахте на Волыни: один человек погиб. ФОТО(2)
С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(6)
Жительница Луцка погибла из-за технической неисправности лифта, - Нацполиция(0)
Отслеживание законности строительства в Киеве на более высоком уровне, чем в пригороде, – Олег Василенко(0)
При попытке прорваться на подконтрольную силам АТО территорию подорвалась разведгруппа террористов: трое насмерть, один - ранен, - ГУР(4)
Пилот самолета, упавшего в Харьковской области, скончался в реанимации, - пресс-служба ХГС(0)