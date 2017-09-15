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 Шестилетняя девочка погибла, выпав с 9 этажа в Киеве, - полиция

полиция киева

В Соломенском районе Киева 6-летняя девочка погибла, выпав из окна девятого этажа.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Полицейские установили, что вечером родители гуляли с девочкой во дворе. Когда стемнело, отец отвел ее в квартиру на девятом этаже, включил телевизор и оставил одну. После этого мужчина вернулся к жене на улицу. Через несколько минут девочка выпала из окна.

Реанимационные усилия врачей "скорой" оказались тщетными - девочка погибла.

Открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШестилетняя девочка погибла, выпав с 9 этажа в Киеве, - полиция
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