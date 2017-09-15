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 Похищенного и вывезенного в РФ украинца Гриба перевели из СИЗО в больницу

гриб

Украинца Павла Гриба, которого похитили в Беларуси и перевезли в СИЗО Краснодара в РФ, перевели в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" сообщила его сестра Ольга Гриб.

"Нам известно, что его перевели из СИЗО в больницу, как будто на обследование. Но в какую именно и почему, мы не знаем. К нему не допускают ни украинских консулов, ни независимый врачей", - сказала Ольга Гриб.

Также она добавила, что возможно российские спецслужбы попытаются с помощью своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", через который он вынужден ежедневно принимать лекарства. Нарушение их приема, по словам родных, может привести к фатальным последствиям.

В Министерстве иностранных дел Украины изданию подтвердили, что Павла Гриба действительно перевели из СИЗО №5 в больницу.

"Да, от наших консулов ​​в Краснодаре к нам поступила информация о том, что Павла Гриба перевели в какое то специализированное медицинское учреждение. Но по какой причине и куда именно, еще выясняем", - рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы надеемся узнать необходимую информацию как можно скорее, наши консулы направили соответствующие запросы, но не стоит ожидать от российской стороны быстрых ответов. Потому что они часто вообще не отвечают на наши запросы", - добавила Беца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищенный ФСБ украинец Гриб получил в российском СИЗО продукты и вещи: вопрос с лекарствами в процессе решения, - адвокат

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.


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Суки редкостные. Поймали пацана. Вот жеж твари.
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...эх, жаль Республику Беларусь - стала Белорусским федеральным округом эрэфии...
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уже наверное парнягу пытали менты и насиловали зеки - российская тюрьма и менты это маньяки-извращенцы хуже чем в аду
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Дай Бог,чтоб мальчик выжил и домой вернулся... С его "букетом" болезней это будет очень тяжело..
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Який "жах"......................... До речі - а хто він такий, цей Гриб, що навколо нього стільки лементу???...................................
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Сломали жизнь патриоту Украины. И за что братьев любить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохищенного и вывезенного в РФ украинца Гриба перевели из СИЗО в больницу
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