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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (8726) автоперевозки (63) патрульная полиция (1425) Князев (143)

 С 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения будет предоставлять патрульная полиция, - Князев

князев

К компетенции Департамента патрульной полиции перейдет функция предоставления хозяйственных и административных услуг в сфере безопасности движения на дорогах Украины.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Отныне к компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых на это документов.

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Кроме того, патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче в установленном порядке разрешений и согласованию маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок - Департамент патрульной полиции.

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а проституток крышевать кто будет? (прости Господи!)
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Это хорошо. Меньше разных служб и инстанций - лучше и проще жизнь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения будет предоставлять патрульная полиция, - Князев
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