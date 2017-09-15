EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Киевские новости
  913  1
Все про:авто (4568) дороги (1811) Киев (18164) ремонт (842)

 Ремонт дорог в столице: в городе ограничат движение на выходных

дороги омелян

В Киеве в ближайшие дни будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской государственной городской администрации.

Сообщается, что с 16 сентября движение будет частично ограничено по ул. Соборной, Набережному шоссе (на участке от моста Метро до Почтовой площади) и ул. Вильгельма Котарбинского. Отмечается, что движение будет ограничено с 19:00 16 сентября по 7:00 17 сентября на бульваре ​​Ромена Роллана (на участке от ул. Тулузы в просп. Леся Курбаса).

Согласно сообщению КГГА, 17 сентября движение ограничат по ул. Промышленной и ул. Дегтяревской (на участке от ул. Лагерной до пр. Победы).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молодая женщина в маске дважды пырнула ножом кассира обменника в Киеве, - прокуратура
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиРемонт дорог в столице: в городе ограничат движение на выходных
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти