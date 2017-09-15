 Ремонт дорог в столице: в городе ограничат движение на выходных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской государственной городской администрации.
Сообщается, что с 16 сентября движение будет частично ограничено по ул. Соборной, Набережному шоссе (на участке от моста Метро до Почтовой площади) и ул. Вильгельма Котарбинского. Отмечается, что движение будет ограничено с 19:00 16 сентября по 7:00 17 сентября на бульваре Ромена Роллана (на участке от ул. Тулузы в просп. Леся Курбаса).
Согласно сообщению КГГА, 17 сентября движение ограничат по ул. Промышленной и ул. Дегтяревской (на участке от ул. Лагерной до пр. Победы).
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