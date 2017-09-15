 В Украине самые низкие в Европе тарифы на электричество, - глава НКРЭКУ Вовк

Об этом сообщил в ходе заседания Координационного центра по обеспечению ввода нового рынка электрической энергии председатель Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает УНИАН.
"Долгое время, в течение 25 лет были очень теплые и родительские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе", - сказал Волк.
Он отметил, что принятый Верховной Радой закон "О рынке электрической энергии" позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.
"Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена на стабильные качественные услуги", - отметил Вовк.
Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла закон "О рынке электроэнергии".
Принятие закона было одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.
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зарплату озвучь местную.мразь тупо-хитрожопая.
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...бляяяяяя
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В Украине ещё и самые низкие в Европе зарплаты, если ты не знал и ориентировался только по своей и таких, как ты.
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Потому аналогия какая-то туповатая.
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интересно услышать, если не балабол
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То мы много едим, то - за э/э мало платим...
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попробуй задай своему боссу - Ахмету
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Так что готовьтесь к очередному покращенню от барыг.
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"Долгое время, в течение 25 лет были очень теплые и родительские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе", - сказал Вовк.
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тарифы-же на эл-во нельзя назвать значительно отличающимися от Украины..
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При том что цена еды одинаковая, что там, что тут!
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При этом оплата труда работников отрасли тоже самая низкая в Европе. И экология от атомных электростанций-самая ужасная. Нация вымирает от онкозаболеваний.
И качество предоставляемых услуг энергокомпаниями гудка не идёт ни в какие рамки законов. Электроэнергия подаётся со скачками напряжения, или недостаточным напряжением. Свет выключают на своё усмотрение. Про мошенничество со счетами и аферы сотрудников , я вообще молчу. А за шантаж и угрозы, и незаконные отключения и за несанционированные незаконные проверки, их всех давно пора сажать!! 😈
Вот такое оно дешевое электричество!
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ціна електроенергії за кіловат у годину пік в Угорщині від ЕОН 43,43 угорських форінтів, це 43 копійки!!!! а вечірній 23!!!!
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