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 Политика Украины
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Все про:Тарифы на электроэнергию (1086) НКРЭКУ (219) электроэнергия (84)

 В Украине самые низкие в Европе тарифы на электричество, - глава НКРЭКУ Вовк

электроэнергия

Тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми низкими в Европе.

Об этом сообщил в ходе заседания Координационного центра по обеспечению ввода нового рынка электрической энергии председатель Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает УНИАН.

"Долгое время, в течение 25 лет были очень теплые и родительские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе", - сказал Волк.

Он отметил, что принятый Верховной Радой закон "О рынке электрической энергии" позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.

"Мы уверены, что в результате будет установлена ​​справедливая цена на стабильные качественные услуги", - отметил Вовк.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла закон "О рынке электроэнергии".

Принятие закона было одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.
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"Мало-мало-мало огня,я хочу ещё немного большеее...."
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слышь ты минетжер поРОШЕНОВСКИЙ
зарплату озвучь местную.мразь тупо-хитрожопая.
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Так в нас і ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці теж в 4 раза менші ніж найменші ціни ЄС - в Польщі!
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А у тебя лично какая зарплата ,если не секрет? Спасибо!
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хорошо хоть ворону не вспомнил...
...бляяяяяя
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Ти знайшов Капс Лок на клавіатурі. Для тебе це теж перемога. А тепер вимкни його будьласка.
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"... и самая низкая средняя зарплата и социальные выплаты" - забыл чувак добавить.
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Вовк, иди на куй!

В Украине ещё и самые низкие в Европе зарплаты, если ты не знал и ориентировался только по своей и таких, как ты.
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требую продавать Айфоны в Украине на 50% дешевле, потому что зарплаты меньше!!!
В Украине самые низкие в Европе тарифы на электричество, - глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 8963
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Электроэнергия в Украине собственного производства, в отличие от Айфонов. И без Айфона я, как и большинство граждан, проживут легко.

Потому аналогия какая-то туповатая.
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электричество у нас вырабатывают из газа, мазута, уголя, ядерного топлива, солнечных батарей, ветрогенераторов, цена на них так же зависит от зарплаты?
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Себестоимость производства электорэнергии и сравнение с тарифами будем обсуждать или не будешь дальше позориться?
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знаешь себестоимость производства электроэнергии?
интересно услышать, если не балабол
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Саша - ты читай, кто аналогию приводит! Там не аналогия тупая, а кто-то другой! Без вариантов.
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От буде в нас європейський рівень життя, тоді й поговоримо про ціни. До цієї пори навіть не квакайте нічого в цьому напрямку, шкуродери кляті.
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Меня одного забавляют подобные заявления наших "слуг"???
То мы много едим, то - за э/э мало платим...
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Зайченко - забавляют именно "тебя одного" - ОСТАЛЬНЫМ - УЖЕ НЕ ДЛЯ ЗАБАВ!!!
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Ты чмо уже договаривай что зарплаты у нас как бы не самые высокие в Европе, откуда ты взялось?
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Из талантливых молодых менеджеров корпорации "Рошен" взялось.
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Мацковского подразделения "Рошен", кстати.
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Из Мацковских талантливых менеджеров Рошен.
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Так я уже выше этот факт отметил. А кроме того, оно еще и с Гонтаревой повязано через ICU.
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И, наверное, самые большие в Европе зарплаты?
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электричество у нас вырабатывают из газа, мазута, уголя, ядерного топлива, солнечных батарей, ветрогенераторов, цена на них так же зависит от зарплаты?
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к сожалению нет у меня на балансе ни ТЭС, ни ТЭЦ
попробуй задай своему боссу - Ахмету
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тоже самые маленькие по сравнению с энергетиками европы
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И украинцы больше всех Едят, потому и самые бедные в Европе - все прожерают!
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жаль что электричество жрать нельзя, а ведь цена на него самая маленькая в Европе)))
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Ну да,тем более что у нас самые высокие зарплаты в Европе,тебя гниду лично в бетон укатаю,щенок чоколЯдный ты наш
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и на газ низкие и на свет низкие- не страна а божья благодать для народа,
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главное на выборах помнить при ком тарифы были самые низкие - за того и голосовать , а так все партии хороши и все депутаты миллионеры, будем доказывать друг другу чьи тарифы ниже
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В Україні самі низькі в Європі доходи населення. І більшість виживає за межею бідності.
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да ты шо ? так в Украине и самое бедное население в Европе, кроме пару сотен уродов, включая твоего кондитера,что разграбили страну и до сих пор на свободе !!!!!!!!!!!!!!
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зек успел смыться, а эти таки будут качаться на каруселях,
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Что мешает сделать волчьи тарифы, стае таварисчей ?
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Цинизм так зашкаливает,что так и хочется его в морду ушатать.
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Эта Мацковская падаль дрыснет вслед за Барыгой,за всеми действиями по уничтожению Украины стоит Барыга.
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В нас будуть європейські тарифи,відцього не подітися,питання в тому,коли в нас будуть європейські зарплати.
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На газ уже Европейские тарифы,почему у газовщиков не Европейские зарплаты?
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Для чого ці порівняння? Що вже час підвищувати тариф?
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Давайте их уже пи...ть! Сколько можно слушать этих уе...ов.
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Выкормыш поросячий спать не может, все его беспокоит шо украинцы мало платят. Второй раз за 2 недели нам об этом напоминает.
Так что готовьтесь к очередному покращенню от барыг.
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"Анализируя баланс на 2017 год, мы надеемся и имеем основания на то, что с марта-апреля Украина впервые за 25 лет сможет просматривать энергетический тариф в сторону уменьшения", - отметил Насалик.

"Долгое время, в течение 25 лет были очень теплые и родительские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе", - сказал Вовк.

?????????????????????????????
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Мдя .. Я тоже это читал . Один говорит одно , другой совсем противоположное ,, хрен разберёшь .. Дурдом какой то .. .
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минимальная зарплата неквалифицированного рабочего в Британии составляет 1300 евро на руки....

тарифы-же на эл-во нельзя назвать значительно отличающимися от Украины..
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В цього "талановитого" молодика аж руки трусяться - так йому хочеться це щось поцупити з кишень або гаманців українців..
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а еще в Украине самые низкие в Европе зарплаты и пенсии
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Что интересно: платежка за август- какая-то странная! Там написано: 480 гривен. А ниже- строка: +20%. И, соответственно: 576 гривен. Теща пошла... шо-то разбиралась... шо-то ей втирали. Короче- она заплатила 480. А оте +20% не стала. Шо это было??? Ладно, вопрос явно не к Вовку. Он скажет, что все равно- дешевле, чем везде.
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Це рідний брат Реви, який все бормоче, що украінці багато жруть
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Если есть СПРАВЕДЛИВОСТЬ у БОГА , то пусть подарит ему среднюю зарплату УКРАИНЦА, здоровье и нервы среднестатистического УКРАИНЦА. А в прочем это падло, даже если им и управляют, много НЕ проживет ! Дай ему БОГ
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Надеюсь, на выборах люди дадут правильную оценку гениальным рошеновским менеджерам и их дону и не забудут что у нас самая богатая "элита" в Европе при самом нищем государстве.
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А еще в Украине самая дебильная и бесполезная структура, пронизанная ставленниками олигархов - НКРЭУ с самым дебильным руководителем, который при отсутствии аргументов пытается заниматься дешевенькой манипуляцией сравнивая теплое с мягким..
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Посмотрите, что сколько денег у людей остается в кармане после уплаты коммуналки в Европе и сколько у украинца!
При том что цена еды одинаковая, что там, что тут!

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В общем, надо жрать меньше, а электричество экономить, ибо европейские ценности они нематериальны. А то, вишь, не нравится им. Не нравится - есть безвиз, супер достижение каких-то трех лет после победы священного майдана.
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почему мы не ровняемся на зарплату. пенсии в Европе.Там соответствуют цены доходам. А у нас просто затягивают удавку на шеях простых людей.Мы идем в ЖОПУ НО НЕ В ЕВРОПУ . Их всех надо вешать всех без исключения . Им не терпиться продать землю и оставить людей на вымирание
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... и самые большие зарплаты...? Когда моя зарплата будет $2000 - тогда и трынди о цене электричества
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Ціна електроенергії (як і будь-якої іншої продукції) визначається собівартістю виробництва, у якій 70-80% - зарплата виробників. Тобто, якщо в Європі шахтарі, нафтовики, транспортники, працівники електростанцій і підприємств розподілу електроенергії отримують великі зарплати, високою буде й ціна на електроенергію. В Україні собівартість виробництва низька, значить і ціна має бути нижчою.
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Вовку пора уже хвост відернуть и в рот заткнуть вместо кляпа брехло рошеновское
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Вовк - всего лишь говорящая голова с задним приводом, озвучивающая лохам волю свинки ПэПы.
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Тарифы не являются обоснованными и не базируются на экономике. А утверждены они 27-летним Петиным кондомом, миллионером-Вовком, который является марионеткой
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Ага, только забыл сказать, что мы эту электроэнергию производим и продаем в ЕС.
При этом оплата труда работников отрасли тоже самая низкая в Европе. И экология от атомных электростанций-самая ужасная. Нация вымирает от онкозаболеваний.
И качество предоставляемых услуг энергокомпаниями гудка не идёт ни в какие рамки законов. Электроэнергия подаётся со скачками напряжения, или недостаточным напряжением. Свет выключают на своё усмотрение. Про мошенничество со счетами и аферы сотрудников , я вообще молчу. А за шантаж и угрозы, и незаконные отключения и за несанционированные незаконные проверки, их всех давно пора сажать!! 😈
Вот такое оно дешевое электричество!
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це чмо нехай мамці своїй лапшу вішає:
ціна електроенергії за кіловат у годину пік в Угорщині від ЕОН 43,43 угорських форінтів, це 43 копійки!!!! а вечірній 23!!!!
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И самые высокие зарплаты и пенсии по сравнению с африканскими бушменами.
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