 Путин призвал Макрона поддержать российскую идею о миротворцах ООН на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщается, что лидеры двух стран обсудили соблюдение на Донбассе "школьного перемирия".
"Отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого "школьного перемирия", согласованного в Контактной группе и поддержанного лидерами государств "нормандского формата"", - сообщили в Кремле.
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. За последние 10 лет из России выведено в офшоры более $1 трлн, или 60% ВВП РФ, или четыре годовых бюджета РФ. Дайте Вове добить Россию!
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Всё чаще натыкаюсь в сети на скулёжь ваты в пораженческом стиле. А как же Новороссия от Днепра до Дона? Как там за два дня до Киева?
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Хорошо хоть, что не тевтонско-тамплерский сапог в 41-м.
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Аж затошнило...
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так это Макрон сопротивлялся???
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