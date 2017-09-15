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 Путин призвал Макрона поддержать российскую идею о миротворцах ООН на Донбассе

макрон

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать предложение РФ о введении на Донбассе миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что лидеры двух стран обсудили соблюдение на Донбассе "школьного перемирия".

"Отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого "школьного перемирия", согласованного в Контактной группе и поддержанного лидерами государств "нормандского формата"", - сообщили в Кремле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями: надо убедиться, что это не западня, - Керри (обновлено)




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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 2 ч.2 часа назад

. За последние 10 лет из России выведено в офшоры более $1 трлн, или 60% ВВП РФ, или четыре годовых бюджета РФ. Дайте Вове добить Россию!
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вова-хуйло только это и делает по всем фронтам - уничтожает россиию делая из нее малоросию... по пути правда она перешла в статус пидо россии
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меркель и макрон не дадут добить. Они туда деньги вложили,а деньги у них это "святое".
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дадут...деньги можно использоать по разному.и никогда не угадаешь,как выгоднее
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Что то они постоянно "не угадывают". То с автомобильными заводами, то с турбинами.... Так может продолжаться бесконечно.
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походу он совсем отчаялся, еще бы Далю Грибаускайте призвал...
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Путин призвал Макрона поддержать российскую идею о миротворцах ООН на Донбассе - Цензор.НЕТ 1439Путин призвал Макрона поддержать российскую идею о миротворцах ООН на Донбассе - Цензор.НЕТ 3644sergey_knish15 вересня 2017, 10:43:33 UTC ЗГОРНУТИ
Всё чаще натыкаюсь в сети на скулёжь ваты в пораженческом стиле. А как же Новороссия от Днепра до Дона? Как там за два дня до Киева?

Путин призвал Макрона поддержать российскую идею о миротворцах ООН на Донбассе - Цензор.НЕТ 1480
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Но всё же, как говорил Винни Пух:" Это ж-ж-ж не спроста"
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У них ещё остался шанс спасти пингвинов Арктики!
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Мне особо понравилась фраза про сапог НАТО в 41-м. Это ж какой идиоткой нужно быть?!
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Просто она-лоханка "ватная",нафаршированная киселём.

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та это без сомнений.. Но вот не могу представить НАТО - и 41 год. Не хватает воображения. Хотя,с учетом ,что когда-то мне выпускник ростовского истфака "по огромному секрету"(с) поведал,что Петр 1 прожил 1500 лет и был убит немецким шпионом по кличке Артем,который потом и создал Донбасс,назвав его своим именем,то НАТО в 41 году уже как-то и выглядит...
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Ну послетого, как узнал от российского чиновника, что Иван Грозный завалил своего сына по дороге из Москвы в Санкт-Петербург, такое вольное толкование истории из уст козломордой самки не сильно и удивляет.

Хорошо хоть, что не тевтонско-тамплерский сапог в 41-м.
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Миротворец ху№ло. В РПЦ уже активно рисуют ему иконы.
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Все идеи международного террориста №1,Лжеца,Демогога,Лицемера,ПОЛИТИЧЕСКОГО ШУЛЕРА,Вора,Грабителя,Серийного убийцы... должны ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКИ быть оценены.И последнее:АГРЕССОР НЕ ДОЛЖЕН ВЫДВИГАТЬ НИКАКИХ УСЛОВИЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ!Напротив:это именно агрессор должен полностью подчиняться воле ООН-немедленному освобождению от российскофашистских оккупационных войск территории украинского Донбасса.С размещением вместо них войск ООН ПО ВСЕЙ территории ОРДЛО.Включая украино-российскую границу.Все.Этот вопрос не должен подлежать обсуждению.Тем более каким-то там "условиям" агрессора!Не захочет подчиняться-значит ЕЩЕ БОЛЕЕ УСИЛИТЬ САНКЦИИ.Вплоть до ТОТАЛЬНОГО ЭМБАРГО на ВЕСЬ российский экспорт/импорт.А так же отключение от СВИФТ.Только такой язык этот подонок понимает.Любые с ним переговоры-уговоры он воспринимает,как слабость.
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Во-во, к тому же Анна Ярославна королева рузьке.Макрон в курсе.
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"Отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения..."
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Аж затошнило...
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макарон может то и любит хуйла, но как то по своему. по францусзски. будем посмотреть. )
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А чому Хуйло просить? Кацапів послухати, так він у них вліятєльний міравой лідєр. Він повинен не просити а ставити перед фактом. А тут раптом просити почав. - Ну паддержитє, а? Ну что вам жалко чтолі? Лисогном-лошара, а не світовий лідер. Лузер просто.
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Макрону надо было ответить: " Вован, я не при делах! На сходке решили поручить решение вопроса Пастору и Сене Моджахеду. Звони им!"
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