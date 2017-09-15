 Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич

Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона об образовании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня частью моей презентации перед послами стала презентация того, каким образом обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах", - рассказала министр.
"И мы выявили, что ни в одной из стран нет школы с обучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или изучении нескольких предметов на украинском языке", - сказала Гриневич.
Также она заявила, что практика, которую Минобразования хочет ввести новым украинским законом об образовании, вполне соответствует современной европейской практике.
Сегодня в помещении Министерства иностранных дел Украины Гриневич проводила консультации с послами и дипломатическими представителями 11 стран. В частности, присутствовали дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси и других стран. Также на встречу пришли представители международных организаций.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.
По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет.
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Источник: https://censor.net.ua/n455487
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воскресных школ венгерских общин?
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Почти месяц назад на сессии горсовета этого "венгерского Закарпатья", где почти половина жителей - этнические венгры (по всей области их 150 тысяч), узаконили мадьярский язык. Местные власти уже не раз будоражили общественность. То пытались разрешить гимн соседнего государства наравне с украинским, то два года назад проводили референдум по возвращению городу исторического венгерского названия Берегсас (хоть большинство жителей согласились, официально город не переименовали). Год назад, будто предвосхищая события, провели референдум по принятию венгерского языка региональным. Кстати, тогда жители города не поддержали такую инициативу.
А к тому, что на зданиях органов местного самоуправления и венгерских школах рядом с украинским "прапором" висит флаг другого государства и повсюду таблички на двух языках, привыкли уже давно. Береговчане - двуязычные с рождения. Но для незамыленного глаза это настоящая диковинка. "Сегодня" посетила "венгерскую Украинуhttp://www.segodnya.ua/regions/lvov/Vengerskaya-Ukraina-V-Beregovo-dvuyazychnye-batyushki-vyveski-na-runah-i-ofis-partii-Yobbik.html
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Направления обучения | Факультеты и специальности | Подробнее о вузе | Фотогалерея Город: Берегово Год основания: 1996 Статус: частный Аккредитация: III Документ об окончании: диплом гос. образца Форма обучения: дневная, заочная Квалиф. уровни: бакалавр, специалист, магистр Адрес: пл. Кошута, 6, г. Береговое, Закарпатская обл., 90200
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В Будапеште пытались открыть украинский класс, в итоге, на 1-е сентября в классе был 1 (ОДИН) ребенок.
Украинцы Венгрии, Румынии, Польши и т.д. живут (извините за слово, но самое подходящее) "размазанно" по всей территории страны. Им не удобно возить детей в одну школу и они отправляют детей в обычные школы, в которых изучают украинский язык и литературу, но основное обучение идет на официальном языке.
Лично мне - нравится вариант новой реформы, но считаю это необходимо вводить постепенно, а не рубить с плеча.
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назови адрес той государственной школы в Венгрии, в которой обучение всех предметов ведется на украинском языке ?
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Тупость выражается не в мыслях, а в мышлении и анализе (ц).
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ГОЛОВНЕ ІЗРАЇЛЯ ! ! !
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