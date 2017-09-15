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 Политика Украины
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Все про:образование (1633) школа (1828) язык (3521) Гриневич (196)

 Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич

гриневич

В странах, которые обеспокоены новым законом об образовании в Украине в части языков обучения представителей национальных меньшинств, нет школ с изучением всех предметов на украинском языке. Министр подчеркнула, что в законе речь идет об обучении украинского языка как предмета или изучение нескольких предметов на украинском языке.

Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона об образовании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня частью моей презентации перед послами стала презентация того, каким образом обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах", - рассказала министр.

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"И мы выявили, что ни в одной из стран нет школы с обучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или изучении нескольких предметов на украинском языке", - сказала Гриневич.

Также она заявила, что практика, которую Минобразования хочет ввести новым украинским законом об образовании, вполне соответствует современной европейской практике.

Сегодня в помещении Министерства иностранных дел Украины Гриневич проводила консультации с послами и дипломатическими представителями 11 стран. В частности, присутствовали дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси и других стран. Также на встречу пришли представители международных организаций.

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Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

По состоянию на вечер 14 сентября информации о том, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый закон, нет.
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Сегодня частью моей презентации перед послами стала презентация того, каким образом обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах

Источник: https://censor.net.ua/n455487
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Нам потрібно скоротити витрати на освіту! Скоротити роки навчань до 8 років, а все навчання вести виключно українською мовою! Всі інші школи мають бути закриті або переведені на комунальне утримання!
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С целью удовлетворения культурно-образовательных потребностей Украинской Венгрии в Будапеште действуют "Украинский центр образования и культуры", библиотека, радио, воскресная школа, издается журнал "Громада". Украинский язык и литература преподается в четырех вузах Венгрии: на открытой с 2002 г. кафедре славистики в центральном Будапештском научном университете им. Лоранда Этвеша, а также в Сегедской научном университете, Ниредьгазькому институте и Дебреценском научном университете. Украинский язык преподается как иностранный в средней школе м.Воктолоранхаза. Кроме того, преподавание украинского языка осуществляется в воскресных школах украинских общин Венгрии в Будапеште, Сегеде, Комароми, Мишкольце, в которых обучается до 100 детей. Работа школ финансируется Ведомством по делам национальных и этнических меньшинств Канцелярии Премьер-министра УР, а также Министерством образования и культуры УР. На учебный год выделяется около 600 тыс. форинтов (около 3 тыс. дол. США). Издается раз в 2 месяца журнал "Громада" венгерском и украинском языках, который распространяется среди украинских общин 45 стран мира. Начиная с 1998 года, раз в неделю осуществляются Украиноязычные передачи на Венгерском радио (30 минут). Раз в месяц по центральному телевидению транслируется 12-минутная программа "Рондо" на украинском языке.
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Но нет школ с полньім обучением всех предметов на украинском язьіке.
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чего у нас нету?
воскресных школ венгерских общин?
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Кто им запрещает издавать? А венгерский университет издает, что хочет.
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После того как заработал закон о региональных языках, сразу несколько населенных пунктов страны стали официально двуязычными. Одним из первых принял второй язык самый венгерский городок страны - 25-тысячное закарпатское Берегово в пяти километрах от границы с Венгрией.
Почти месяц назад на сессии горсовета этого "венгерского Закарпатья", где почти половина жителей - этнические венгры (по всей области их 150 тысяч), узаконили мадьярский язык. Местные власти уже не раз будоражили общественность. То пытались разрешить гимн соседнего государства наравне с украинским, то два года назад проводили референдум по возвращению городу исторического венгерского названия Берегсас (хоть большинство жителей согласились, официально город не переименовали). Год назад, будто предвосхищая события, провели референдум по принятию венгерского языка региональным. Кстати, тогда жители города не поддержали такую инициативу.
А к тому, что на зданиях органов местного самоуправления и венгерских школах рядом с украинским "прапором" висит флаг другого государства и повсюду таблички на двух языках, привыкли уже давно. Береговчане - двуязычные с рождения. Но для незамыленного глаза это настоящая диковинка. "Сегодня" посетила "венгерскую Украинуhttp://www.segodnya.ua/regions/lvov/Vengerskaya-Ukraina-V-Beregovo-dvuyazychnye-batyushki-vyveski-na-runah-i-ofis-partii-Yobbik.html


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Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци ІІ
Направления обучения | Факультеты и специальности | Подробнее о вузе | Фотогалерея Город: Берегово Год основания: 1996 Статус: частный Аккредитация: III Документ об окончании: диплом гос. образца Форма обучения: дневная, заочная Квалиф. уровни: бакалавр, специалист, магистр Адрес: пл. Кошута, 6, г. Береговое, Закарпатская обл., 90200
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И нет районов мобильного проживания украинцев!
В Будапеште пытались открыть украинский класс, в итоге, на 1-е сентября в классе был 1 (ОДИН) ребенок.
Украинцы Венгрии, Румынии, Польши и т.д. живут (извините за слово, но самое подходящее) "размазанно" по всей территории страны. Им не удобно возить детей в одну школу и они отправляют детей в обычные школы, в которых изучают украинский язык и литературу, но основное обучение идет на официальном языке.
Лично мне - нравится вариант новой реформы, но считаю это необходимо вводить постепенно, а не рубить с плеча.
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ты тупой?

назови адрес той государственной школы в Венгрии, в которой обучение всех предметов ведется на украинском языке ?
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Назови район в любой из перечисленных стран, где наберется хотя бы 2-3 класса украинских детей?
Тупость выражается не в мыслях, а в мышлении и анализе (ц).
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а как же там сейчас функционируют украинские школы ?
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от і в Україні мадьярам на їх "культурнИЕ потреби" потрібно виділяти 3000 баксів ...і у чотирьох закарпатських "вузах" вести деякі предмети на венгерскомязике а для циган можна і на циганському (предмет конокрадство торгівля наркотиками і людьми а в "універсітетах можна додати крадіжки і шахрайство)
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...присутствовали дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси и других стран.Источник: https://censor.net.ua/n455487
ГОЛОВНЕ ІЗРАЇЛЯ ! ! !
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Занепокоїлись тільки країни з проросійським лоббі, тобто простою мової, ті хто на підсосі у Хуйла, як би вульгарно це не звучало. Інщим державам Європи начхати на внутрішні справи України і це добре.
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Хай би ще перевірила і розказала. чи ті країни надають громадянство без знання їхньої державної мови
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та пошли они все к е.. матери с этим вопросом нужно разбиратся нам самим в Украине уже даже секс меньшинства не утесняют а они скулят что ущемляют нац. меньшинства
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В Румынии, Польше и Молдове большие этнические массивы украинцев, и несколько школ на страну, большинство из которых воскресные это чуть меньше чем них.я. ...А вообще надо было не только жирным шрифтом, а еще и капслоком свою хрень прописать, чтобы окончательно показать свою румынскую дурь.
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Когда Яссы потеряли, тоже Сталин виноват?
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А когда Румьіния бьіла союзником Гитлера, то єто украинцьі виноватьі?
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В Молдавии есть населенные пункты, где много веков живут лишь украинцы, например Булаешты И вообще на территории современной молдовы раньше жили славянские племена тиверцев. Так что заткнись и не воняй.
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та забаньте этого ватного цыгана.а то развонялось тут в пятничный вечер
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Пора уже поднимать вопрос - на каком основании Румыния и Венгрия раздают гражданам Украины свои паспорта, при том что двойное гражданство у нас запрещено законом.
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А навіщо тупі громадяни України ці паспотра беруть? Звичайно патріоти їх брати не стануть, тільки вгенти кремля.
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Мене, в данному випадку, цікавить лише те чому країни що озвучують свої притензії до України, грубо порушують українські закони. Так що не потрібно спрямовувати дискусію в бік.
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Якщо тебе цікавить моя думка, то я вважаю тому, що не поважають, а скоріше зневажають українську владу, яка повністю залежить від ЄС, тому і знущаються висуваючи такі сміховинні вимоги.
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А кацапов все устраивает,ведь закон кивалова-колесниченка никто не отменял ,а тут столкнуть лбами с европейцами в самую масть получается,двадцать пять лет было всем пофиг,шо например в Береговом почти никто не разговаривает на украинском языке и не только там,а сейчас вот так резко приспичило,сдается кому то очень хочется посорить нас с европейцами и дестабилизировать ситуацию на Западной Украине,мертветчук так это полюбляет и Закарпатья его вотчина к сожалению
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Поки суспільство зайнято проблемою якою мовою будуть вчити дітей, причому самим дітям це абсолютно байдуже, порошенко потихеньку грабує країну.
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Тобі його підкидають? І куди тобі його конкретно підкинули, невже тобі на голову?
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если мы не можем договориться нормально с европейскими странами, то зачем нам Европа? Пора к старшему брату =) Будет вам апщепанятный на все случаи жизни
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Если украинские граждане хотят, чтобы их дети обучались на венгерском, польском или румынском - на каком основании украинское же государство им это запрещает?


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А хто сказав , що цього хочуть "украинские граждане" ? ...ті , хто хоче , аби "их дети обучались на венгерском, польском или румынском" - 100% мають (порушуючи українські закони) ще й паспорти інших держав !
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Пользуясь что в Украине война, и нужна поддержка, часть "друзей" пользуется этим! Да ни одной Украинской школы! А румыны уже после 1991года принудительно расселяли украинцев компактных мест проживания!!! А мы должны. Им автономии давать и язык развивать! В чем прикол?
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Гарно сказано, молодець, хай їдуть додому і там свою озабоченність проявляють!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич
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