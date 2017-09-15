 Россия проиграет от истощения, - экс-спикер Палаты представителей США Гингрич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.
"Я думаю, что россияне проиграют от истощения. Я думаю, что они проиграют, потому что они так однозначно нарушили международные нормы", - сказал он.
При этом Гингрич отметил, что в вопросе конфликта в Украине мировое сообщество не отступит.
"Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) сначала проиграет в Восточной Украине, потом проиграет в Крыму", - сказал экс-спикер Палаты представителей США.
Он выразил убеждение, что нынешняя агрессия не приносит России величия или процветания, а лишь все более изолирует ее от остального мира.
2492 22
Полиция задержала участников ночных гонок со стрельбой в Виннице. ФОТОрепортаж(42)
Боец 91-го полка подозревается в причастности к смерти знакомой, - Оперативное командование "Восток"(5)
Две компании устроили поножовщину в Ривном: 1 погибший, 2 раненых(34)
В Украине сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - Волкер(11)
Москва приняла решение всех кинуть(0)
Власти Палестины заявили о приостановке отношений с Израилем(233)
"Недомужики и недоукраинцы", - Барна прокомментировал нападение на него протестующих под Радой(64)
скорее от цирроза печени
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Жилец: Почем стоит похоронить?
Бригадир: С почестями?
Жилец: Да.
Бригадир: Не торопясь?
Жилец: Да.
Бригадир: По пятерке на лицо.
Жилец: А без покойника?
Бригадир: По трешке, хотя это унизительно.
Жилец: Хорошо, договорились. Играйте, только пойте:
в память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинева."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Страна рабов....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить