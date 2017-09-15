EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  2492  22
Все про:Конгресс США (309) конфликт (745) Россия (72279) США (13410) поражение (12)

 Россия проиграет от истощения, - экс-спикер Палаты представителей США Гингрич

гингрич

58-й спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич считает, что Российская Федерация в ходе конфликта с Украиной выдохнется и в итоге проиграет его.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

Читайте также: Во время выборов в США группа в Facebook, связанная с Россией, предлагала сепаратистам Техаса организовать серию митингов, чтобы навредить Клинтон, - Business Insider

"Я думаю, что россияне проиграют от истощения. Я думаю, что они проиграют, потому что они так однозначно нарушили международные нормы", - сказал он.

При этом Гингрич отметил, что в вопросе конфликта в Украине мировое сообщество не отступит.

"Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) сначала проиграет в Восточной Украине, потом проиграет в Крыму", - сказал экс-спикер Палаты представителей США.

Он выразил убеждение, что нынешняя агрессия не приносит России величия или процветания, а лишь все более изолирует ее от остального мира.

Читайте также: С конца прошлого года умер восьмой российский дипломат: скончался глава торгпредства РФ в Нидерландах Черевко
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та да, что б не получилось как в поговорке - пока толстый похудеет, тощий сдохнет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

"Жилец: Почем стоит похоронить?
Бригадир: С почестями?
Жилец: Да.
Бригадир: Не торопясь?
Жилец: Да.
Бригадир: По пятерке на лицо.
Жилец: А без покойника?
Бригадир: По трешке, хотя это унизительно.
Жилец: Хорошо, договорились. Играйте, только пойте:
в память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинева."
 показать весь комментарий
Ответить
 
та все Бога просят про это каждый день только когда это будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вот, а то тут некоторые запаниковали, что никакой Анаконды вроде и нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
та по всей видимости просто боятся слишком сильно надавить на расеюшку, что бы она с ходу не развалилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не кажется ли вам господа, что данное предположение явно попахивает "русофобией"
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Россия проиграет от истощения" - это если китай не поддержит "истощенных". ну а что будет с Украиной когда россия начнет "проигрывать"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да им пох. Они ,как северные корейцы ради вождя траву будут жрать лишь бы перегнать ненавистные Штаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошо ли будет нам когда в россию зайдет китай?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пока у якутских скульпторов есть запасы сырья - расею не истощить! все 12 зимних месяцев, дружно петушки будут сосать, а летом тюрю сёрбать из их же, подтаявших. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Александер твою мать !Нам поможет весь цивилизованный мир не сдохнуть .Китай рашке помогать не будет ( что б не здохла ).Это ему не выгодно -он и так за безценок скапает ссыбиръ !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия проиграет от истощения, - экс-спикер Палаты представителей США Гингрич
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти