 В оккупированном Симферополе задержали журналиста Ибрагимова и адвоката Курбединова

Сегодня, 15 сентября, в Симферополе на бульваре Франко российские полицейские задержали журналиста Тараса Ибрагимова, адвоката Эмиля Курбедина и активистов. Об этом на своей сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную организацию КрымSOS.
Журналист написал, что они находятся в городском отделе полиции, никаких пояснений российские силовики не дают.
Подробности происшествия также остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что в Симферополе задержали группу активистов, которые находились под зданием управления ФСБ России по Крыму. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
545 15
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Пропавшего после обыска крымчанина Параламова избили "до неподвижности", - родственники. ВИДЕО(обновлено)(40)
Пропавший после обыска в Крыму Параламов находится на автовокзале Симферополя, - адвокат(15)
Организаторы "Крымского марафона" оплатили монетами штраф активистки за проукраинские посты в соцсетях(27)
Госдеп США обеспокоен приговором Чийгозу: Приговор вынесен на основе беспочвенных обвинений(13)
The Daily Beast: Как вашингтонские лоббисты помогли Полу Манафорту укрепить позиции путинской марионетки Януковича(0)
Никаких переговоров с Путиным без освобождения крымских политзаключенных, - Чубаров(100)
Крымчанина Рената Параламова увезли после обыска, и никто не знает, где он находится, - адвокат(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Севастополь
Классный бартер-вы родной гавани землю и дома
Она вам-медаль за возвращение Крыма.Это справедливо ж.
Да,Ленурчик?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кормила Керчь, кормила Ялта
Хохла, поляка и прибалта.
И вот, свобода, твою мать!
Теперь самим бы, бляжь, пожрать!!!
UKROP Забугорный додав(ла),Ацтойный Севас 🇺🇦 @fuckysebastopolМы то до 2014 почти три области кормили-Николаевскую. Одесскую, Херсонскую, а теперь они голодают
#крымскиецитаты…
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить