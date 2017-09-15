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 Политика Украины
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 В оккупированном Симферополе задержали журналиста Ибрагимова и адвоката Курбединова

адвокат курбединов

Силовики не дают никаких пояснений.

Сегодня, 15 сентября, в Симферополе на бульваре Франко российские полицейские задержали журналиста Тараса Ибрагимова, адвоката Эмиля Курбедина и активистов. Об этом на своей сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную организацию КрымSOS.

Журналист написал, что они находятся в городском отделе полиции, никаких пояснений российские силовики не дают.

Подробности происшествия также остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что в Симферополе задержали группу активистов, которые находились под зданием управления ФСБ России по Крыму. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

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Когда ты ставишь на дружбу с русскими, ты всегда будешь в жопе :
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Volkswagen прекратит экспорт автомобилей из России.
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Москва, 15 сентября - "Вести.Экономика". "Фольксваген Груп Рус" (Калуга, российское подразделение немецкого концерна Volkswagen) в 2017 г. увеличит экспорт автомобилей вдвое, а затем полностью прекратит поставки за рубеж
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"В 2016 г. экспорт из России составил 10% от общего объема производства. В 2017 г. он увеличится до 20%. Последние автомобили уйдут из Российской Федерации через несколько недель. И потом экспорт остановится", - заявил глава "Фольксваген Груп Рус" Оливер Грюнберг, сообщает "Интерфакс". Экспортные поставки из России - "это очень узкий бизнес, и он недвижим изнутри", отметил Грюнберг. Единственная причина, по которой происходит экспорт авто из России, - недостаточные мощности заводов Volkswagen в Индии и Чехии. Что касается причин, по которым экспорт не налажен, то одной из них является неконкурентоспособность собираемых в России авто на мировом рынке, хотя концерн имеет большое желание их экспортировать. По словам Грюнберга, у российской компании нет самостоятельной бизнес-модели. Ее построению мешают таможенные барьеры, неразвитые логистические связи, нестабильный курс валют и даже то, что Россия не торопится с повышением экологических требований к автомобилям до стандартов "Евро-5" и "Евро-6". "Получается, что собираемые здесь двигатели нельзя экспортировать в Европу без доработки, а она в свою очередь будет стоить около 1 тыс. евро за каждый мотор", - пояснил Грюнберг. "Наконец, качество сырья. Мы импортировали топливо в Россию! Потому что для первых 30 стартов нашего двигателя нужно было очень чистое топливо, а в России оно не соответствовало этим требованиям... Лишь несколько месяцев назад нашли подходящего поставщика", - отметил глава "Фольксваген Груп Рус".При этом к России имеет доступ только 5% стран, это тоже ограничивает экспорт. Да, на ее юге есть государства, куда концерн мог бы отправлять машины, - Иран, Израиль. Но и материалы у нас тоже дороже. Поэтому мы проиграли Бразилии в поставках автомобилей в Иран", - заявил Грюнберг
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В оккупированном Симферополе задержали журналиста Ибрагимова и адвоката Курбединова - Цензор.НЕТ 6027RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 7 год.7 годин томуБільшеУ відповідь @KrimRt
Севастополь
Классный бартер-вы родной гавани землю и дома
Она вам-медаль за возвращение Крыма.Это справедливо ж.
Да,Ленурчик?
В оккупированном Симферополе задержали журналиста Ибрагимова и адвоката Курбединова - Цензор.НЕТ 8602
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а что сделал ты, чтоб вернуть Крым? смеёшься над убогими? где вас таких выращивают?
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На границе с Россией задержали мордвина с 500 трикотажными шапками с надписью " Fools rush in where angels fear to tread."
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рядового татарина арестовывать смысла нет, будут арестовывать хоть немного известных, запугать остальных ...... старая НКВД-КГБешная практика....
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В оккупированном Симферополе задержали журналиста Ибрагимова и адвоката Курбединова - Цензор.НЕТ 3919UKROP Забугорный‏ @UKRop_za_bugrom 37 хв.37 хвилин томуБільшеUKROP Забугорный ретвітнув(ла) Ацтойный Севас 🇺🇦
Кормила Керчь, кормила Ялта
Хохла, поляка и прибалта.
И вот, свобода, твою мать!
Теперь самим бы, бляжь, пожрать!!!
UKROP Забугорный додав(ла),Ацтойный Севас 🇺🇦 @fuckysebastopolМы то до 2014 почти три области кормили-Николаевскую. Одесскую, Херсонскую, а теперь они голодают

#крымскиецитаты…
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Перекрити наглухо пропускні пункти на крим - і пісенька зразу поміняється .
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ніхто нічогоне перекриє при цій владі..про все вже давно з усма домовлено..а пісні про повернення Криму - то для лохів
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Симферополе задержали журналиста Ибрагимова и адвоката Курбединова
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