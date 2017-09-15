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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1965) взятка (4507) коррупция (7446) Поляков (160)

 Поляков о разговорах с агентом НАБУ: "Раза три возвращались к вопросу денег. Я уже возмутился: "Занимайтесь коррупцией у себя в Эмиратах!"

поляков

Нардеп Поляков уверяет, что настойчиво отказывался от предлагаемых агентом НАБУ Катериной взяток, а позже и вовсе выяснил, что она "аферистка".

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал нардеп (НФ) Максим Поляков, комментируя свои встречи с агентом НАБУ Катериной.

"Мои встречи с агентом - Екатериной Помыкаловой (в девичестве она Сикорская), которая является бывшим сотрудником милиции (я, правда, не понимаю, почему везде в сети гуляют данные агента, но это их дело - как они уничтожают своих). Так вот в подозрении написано, что Поляков встречается с агентом и требует деньги за то, что он зарегистрирует поправки. Казалось бы, очень все понятно. Но эта встреча в ресторане "Феллини" фиксируется на видео и аудио с самого начала до конца. Если почитать эту стенограмму, я выступаю категорически против взяток, предлагаю Катерине (в тот момент я верю, что она представляет компанию, которая хочет создать у нас в стране тысячу рабочих мест и легально осуществлять свою деятельность) два варианта: не раздавать деньги и выйти на уровень правительства (так как речь идет о крупной компании с ОАЭ), чтобы получить все разрешения на должном уровне. Она меня спросила: "А в чем ваш интерес?" Я ответил: "За то, что я создам 1000 рабочих мест, я повешу себе медаль. Этого более, чем достаточно". Раза три в разговоре возвращались к вопросу денег. Я уже под конец возмутился: "Занимайтесь коррупцией у себя в Эмиратах!", - рассказал Поляков.

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"На последней встрече я сказал агенту Катерине, что она - аферистка. Я требовал, чтобы приехали ее акционеры, пришли в Кабмин и подтвердили свои полномочия. Я настаиваю, чтобы Сытник обнародовал этот разговор. Я записал видеообращение к главе НАБУ, в котором потребовал обнародовать все доказательства. Я попросил опубликовать первых два рапорта агента Катерины, где она четко указала, что не видит смысла общаться с Поляковым. После них ее, правда, все равно отправили на задание. Но и в третьем рапорте текст был таким же, - добавил Поляков, отметив, что в конце ноября 2016 года он проверил компанию, которую якобы представляла в Украине агент НАБУ, и эта компания оказалась в состоянии банкротства. - После чего я запретил своей помощнице с ней общаться".

"Вот рассказывают: "Талантливый агент". А в чем ее талант? В том, что ее спалили и как агента уничтожили, потому что рассекретили?! Или в том, что ее изначально заставили сфальсифицировать дело?! Она же знала, что это провокация. Сегодня Генпрокуратура расследует факт попытки провокации в отношении меня, так как ей не удалось это сделать. Что по факту? Детективы НАБУ должны получить подозрение, агент Катерина - срок, а Сытник понести политическую или уголовную ответственность за то, что он делал. Он же знал, что Поляков не занимается янтарем, видел протоколы и рапорты. Но не остановился", - акцентировал нардеп.

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С полным текстом интервью нардепа Максима Полякова можно ознакомиться здесь.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Ранее прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова внесенного ранее залога в доход бюджета. САП просила суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 000 грн не обеспечивает выполнения должным образом Поляковым процессуальных обязанностей.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 000 грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков залог внес, однако выполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался. 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет. Однако в САП заявили, что будут настаивать на взыскании в бюджет залога Полякова, поскольку судебное решение в части ношения электронного браслета не было выполнено им немедленно, и это является нарушением.
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Скільки можна дражнити народ цим зеком. Він вже всьо, умер як політик та людина. Він вже зек і місце його в тюрязі.
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Жаль, что в Украине нет расстрела за коррупцию (

Чтоб все эти розенбляты, мосейчукчи, пидрляковы и прочие - были в одном месте
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Але є в Україні туберкульозна зона, а це страшніше ніж розстріл, це повільна смерть.
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ну, не депутат, а лапочка..белый и пушистый..иди к Ляшко..там таких лапочек любят..сзади =)
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у него что сегодня бенефис?
прямо статья за статьей (лучше бы конечно уголовные )
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Сегодня много ПОЛторака и ПОЛякова. Почти ПОЛовину новостей занимают. К чему бы это??? Можэ- потому что пятница. К ПОЛ-литре??? Скоро узнаем, по комментам.
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оно возмущается, в ближайшее время у тебя зал будет другой, актовый, за место кнопки номер на пиджаке, за место сирены Рада , свисток охранника гада.....
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Рядовой Иванов! Разве Вы не видите, как расплавленные капли олова падают Вашему товарищу за шиворот?!

Считают народ имбецилами. Но если народ молчит...
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Руки прочь о Розенблата!!!! Свободу Максиму Полякову и возврат залога!!!! Как они заебали....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоляков о разговорах с агентом НАБУ: "Раза три возвращались к вопросу денег. Я уже возмутился: "Занимайтесь коррупцией у себя в Эмиратах!"
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