 Мы переходим от "бюджета содержания" к "бюджету развития", - Полторак

Об этом сегодня, 15 сентября, заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины получат почти на 20 млрд. грн. больше чем в этом году.
"В бюджете на следующий год предполагается в два с половиной раза увеличить финансовый ресурс на развитие вооружения и техники. Мы переходим от "бюджета содержания" к "бюджету развития", - подчеркнул генерал армии Украины Степан Полторак.
По словам министра обороны Украины ранее большинство средств уходило именно на содержание Вооруженных Сил Украины.
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а у этого развитие
развитие куда - назад в 2013?
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