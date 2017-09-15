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 Общество
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Все про:Минобороны (5357) Полторак (948)

 Мы переходим от "бюджета содержания" к "бюджету развития", - Полторак

полторак

В Министерстве обороны рассчитывают, что ВСУ получат на 20 млрд грн больше, чем в прошлом году..

Об этом сегодня, 15 сентября, заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины получат почти на 20 млрд. грн. больше чем в этом году.

"В бюджете на следующий год предполагается в два с половиной раза увеличить финансовый ресурс на развитие вооружения и техники. Мы переходим от "бюджета содержания" к "бюджету развития", - подчеркнул генерал армии Украины Степан Полторак.

По словам министра обороны Украины ранее большинство средств уходило именно на содержание Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году на содержание ВСУ планируют выделить около 83 млрд грн, - Полторак

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Таке враження що Бог забрав в людини розум! Який бюджет розвитку за 2,8 млрд доларів? путін витрачає 60 млрд доларів кожного року!
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Ну а сколько мы можем тратить?Нужно где-то деньги брать,если бы олигархи скинулись хоть по 100 млн долларов,но такого не будет.Хуйло может даже намного больше тратить,там стадо потерпит еще.
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Ми можемо витрачати більше 10 млрд доларів на рік, але потрібно розстріляти мафію яка утримує свої маєтки та яхти за рахунок бюджетних грошей!
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Я всемя руками за,но кто разрешит стрелять,представляете какая вонища будет от запада.
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Потрібно все списати на непримиримих радикалів.
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Вот именно от этого поднимится вонища,как раз на руку кацапам.
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Вой не підніметься, всі будуть зайняті війною з КНДР
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Поднимется,вы писали за ядерное оружие,так нам его никто не позволит сделать,даже в Америке об этом говорили,мы свое спустили.Нужно хоть бы авиацию пилотируему и безпилотную развивать.Уже не загорами выборы у нас,представляете есле здуру виберут кого-то из опоблока,где тогда будет финансирование.
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Ти б ще наш бюджет з американським порівняв. Хуйла він в приклад приводить...Зрадуни невиправні.
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Ми не воюємо з США, а з РФ воюємо, тому порівнювати військові бюджети з РФ абсолютно коректно і потрібно! Ми маємо будувати військовий паритет з путіним, інакше ця війна ніколи не закінчиться, вона буде тривати ще 100 років!
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Паритет з кацапами у нас не може бути доки у них є ядерна дубина а у нас ні. Про кількість населення і стан нашої армії на 2014 рік я взагалі скромно промовчу. Паритет він хоче будувати. Ми в різних вагових категоріях з ними. І взагалі ти пшеш повню х..ню.
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Оооооо, тому в нас має бути ядерна дубина також! А на це потрібні гроші і ці гроші потрібно забирати в мафії і віддавати на оборону!
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кондитер сказала, что в долларах нынешний военный бюджет равен бюджету 2013
а у этого развитие

развитие куда - назад в 2013?
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С каждым новым развитием у него только рожа расширяется. А солдат руковицы жует...
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Дивлячись на його квадратну пику, щось не віриться, що він так розгодувався на військових "компостних" консервах.
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Не развивать пан Полторак нужно, а учить военных защищать Родину!!! А то все 26 лет только разваливали(((
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы переходим от "бюджета содержания" к "бюджету развития", - Полторак
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