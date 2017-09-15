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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЖКХ (1467) энергетика (1002) Зубко (299) Минрегионразвития (62) энергоэффективность (60)

 ЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на пять лет, – Зубко

зубко

Европейский Союз предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на пять лет, до 2022 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в ходе встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шефчовичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития.

"Эта помощь будет постоянно дополняться. То есть, речь идет не о разовой помощи, а о длительной поддержке как технической, так и финансовой со стороны Европейского Союза", - подчеркнул Геннадий Зубко.

ЕС уже подтвердил готовность предоставить Фонду энергоэффективности 100 млн евро, что даст возможность наполнить Фонд и начать финансирование конкретных проектов по энергоэффективности.

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Хотелось бы знать поконкретней о технических проектах по энергоэффективности и их исполнителях, а не о выделенных сумах. Но у нас как в поговорке про голодную куму.
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Тим "фондом" хтознахто користується.Люди самі в своїх домівках за свої кошти все роблять,а багатоповерхівки так і стоять зі старими дірявими вікнами,відкритими підвалами,холодними під"їздами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на пять лет, – Зубко
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