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 Политика Украины, Общество
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 Военнослужащему ВСУ из Кривого Рога, воевавшему за "ДНР", светит до 15 лет тюрьмы, - прокуратура

прокуратура

Прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца города Кривой Рог Днепропетровской области, который воевал на стороне террористов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что в период с июля 2014 по апрель 2015 года обвиняемый по собственному желанию вступил в ряды боевиков, получив должность наводчика-оператора ПТУР (противотанковой управляемой ракеты).

По данным следствия, он воевал вблизи Снежного, Дмитровки, Шахтерска Донецкой области, а также города Красный Луч Луганской области.

Также в августе 2014 сообщник террористов участвовал в боевых столкновениях с подразделениями Вооруженных Сил Украины под Иловайском и Дебальцево.

Как отмечают в ведомстве, в 2016 году мужчина вернулся на территорию Украины и вступил в ряды ВСУ, где продолжил службу.

В мае 2017 года он был задержан по подозрению в сотрудничестве с оккупантами и арестован.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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И теперь его ещё 15 лет кормить, а он будет жаловаться на плохие условия содержания, лучше бы усыпили сразу.
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Даже в демократических США за подобные преступления ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ давали либо смертную казнь,либо пожизненные сроки.А Украина,как я понял,берет с Америки пример во всем.Или не во всем,а пан Президент?
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казляра позорна, моє місто ганьбить, пожттєво не впаяють, а максимальний срок буде те що треба, я б показово таку шваль судила
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Что значит "ему грозит до 15 лет лишения свободы."?!
Можно предполагать, что за малое вознаграждение наши "самые гуманные суды в мире" могут дать и условное?
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Моя оценка может не понравится многим ...

Но я за то , чтобы было расследование полноценное . А не казнить на месте .

А то как выходит - один сейчас добровольно сдаётся и его амнистирует .
А этот уже после участия на стороне боевиков отслужил 2 года в ВСУ .
Ключевой момент -- если он в ВСУ шпионил -- я даже за смертную казнь - аля гер ком аля гер .

Но если он честно служил , если он сражался , то может реально он раскаялся , может искупил уже вину свою кровью ?! Кто-то может допустить , что он так перед совестью своей каялся ?!

А то выходит , что сдался , ушёл на гражданку - и на тебе амнистию . А если скрыл участие и пошёл воевать за ВСУ , то пожизненное ?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоеннослужащему ВСУ из Кривого Рога, воевавшему за "ДНР", светит до 15 лет тюрьмы, - прокуратура
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