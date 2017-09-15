 Военнослужащему ВСУ из Кривого Рога, воевавшему за "ДНР", светит до 15 лет тюрьмы, - прокуратура

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители установили, что в период с июля 2014 по апрель 2015 года обвиняемый по собственному желанию вступил в ряды боевиков, получив должность наводчика-оператора ПТУР (противотанковой управляемой ракеты).
По данным следствия, он воевал вблизи Снежного, Дмитровки, Шахтерска Донецкой области, а также города Красный Луч Луганской области.
Также в августе 2014 сообщник террористов участвовал в боевых столкновениях с подразделениями Вооруженных Сил Украины под Иловайском и Дебальцево.
Как отмечают в ведомстве, в 2016 году мужчина вернулся на территорию Украины и вступил в ряды ВСУ, где продолжил службу.
В мае 2017 года он был задержан по подозрению в сотрудничестве с оккупантами и арестован.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Можно предполагать, что за малое вознаграждение наши "самые гуманные суды в мире" могут дать и условное?
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Но я за то , чтобы было расследование полноценное . А не казнить на месте .
А то как выходит - один сейчас добровольно сдаётся и его амнистирует .
А этот уже после участия на стороне боевиков отслужил 2 года в ВСУ .
Ключевой момент -- если он в ВСУ шпионил -- я даже за смертную казнь - аля гер ком аля гер .
Но если он честно служил , если он сражался , то может реально он раскаялся , может искупил уже вину свою кровью ?! Кто-то может допустить , что он так перед совестью своей каялся ?!
А то выходит , что сдался , ушёл на гражданку - и на тебе амнистию . А если скрыл участие и пошёл воевать за ВСУ , то пожизненное ?!
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