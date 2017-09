 Во время выборов в США группа в Facebook, связанная с Россией, предлагала сепаратистам Техаса организовать серию митингов, чтобы навредить Клинтон, - Business Insider

По предположению Business Insider, весть о контактах группы Heart of Texas с Texas Nationalist Movement - знак, что Россия сильно наращивает попытки повлиять на политический климат США. По словам Миллера, когда страница Heart of Texas появилась несколько лет назад, с ним связался "джентльмен, живущий севернее Хьюстона". Он "представился как администратор страницы", которая в то время размещала "только кучу мемов о гордости Техасом". По словам Миллера, со временем страница стала "весьма политической", передает InoPressa Лидер техасских сепаратистов не назвал журналистам имен пользователей, которые связывались с ним, заявив лишь, что они являются администраторами группы Heart of Texas. В то же время он предположил, что это были реальные жители штата, а не подставные лица, так как их публикации и фотографии членов их семей и друзей "не казались" фальшивыми.Однако, по мнению Business Insider, субъекты, которые, как считается, являются русскими, стали очень искусными в выдаче себя за реальных людей. Так, ранее издание The New York Times разоблачило создателей фальшивого профиля "жителя США" по имени Melvin Redick, страничка которого использовалась для распространения российской пропаганды. При этом для придания аккаунту правдоподобности использовались фотографии реального человека - гражданина Бразилии.