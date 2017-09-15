 Во время выборов в США группа в Facebook, связанная с Россией, предлагала сепаратистам Техаса организовать серию митингов, чтобы навредить Клинтон, - Business Insider





По его словам, предложение поступило в ноябре прошлого года - перед выборами президента США, в которых участвовала Клинтон. "Когда они решили организовать митинги о Texit (выходе Техаса из состава США, по аналогии с



По данным издания, речь идет о группе под названием Heart of Texas ("Сердце Техаса"). В последнее время она насчитывала более 225 тыс. подписчиков. Однако на прошлой неделе руководство соцсети закрыло страничку. Это было сделано в рамках борьбы Facebook с аккаунтами, занимающимися политической агитацией и, скорее всего, управляемыми из России. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Business Insider со ссылкой на лидера "Движения за независимость Техаса" (Texas Nationalist Movement) Дэниэла Миллера.По его словам, предложение поступило в ноябре прошлого года - перед выборами президента США, в которых участвовала Клинтон. "Когда они решили организовать митинги о Texit (выходе Техаса из состава США, по аналогии с Brexit ), они предложили нам поучаствовать. Мы сказали: "Спасибо, не надо", - рассказал Миллер.По данным издания, речь идет о группе под названием Heart of Texas ("Сердце Техаса"). В последнее время она насчитывала более 225 тыс. подписчиков. Однако на прошлой неделе руководство соцсети закрыло страничку. Это было сделано в рамках борьбы Facebook с аккаунтами, занимающимися политической агитацией и, скорее всего, управляемыми из России.





Лидер техасских сепаратистов не назвал журналистам имен пользователей, которые связывались с ним, заявив лишь, что они являются администраторами группы Heart of Texas. В то же время он предположил, что это были реальные жители штата, а не подставные лица, так как их публикации и фотографии членов их семей и друзей "не казались" фальшивыми.



Однако, по мнению Business Insider, субъекты, которые, как считается, являются русскими, стали очень искусными в выдаче себя за реальных людей. Так, ранее издание The New York Times разоблачило создателей фальшивого профиля "жителя США" по имени Melvin Redick, страничка которого использовалась для распространения российской пропаганды. При этом для придания аккаунту правдоподобности использовались фотографии реального человека - гражданина Бразилии. По предположению Business Insider, весть о контактах группы Heart of Texas с Texas Nationalist Movement - знак, что Россия сильно наращивает попытки повлиять на политический климат США. По словам Миллера, когда страница Heart of Texas появилась несколько лет назад, с ним связался "джентльмен, живущий севернее Хьюстона". Он "представился как администратор страницы", которая в то время размещала "только кучу мемов о гордости Техасом". По словам Миллера, со временем страница стала "весьма политической", передает InoPressa Лидер техасских сепаратистов не назвал журналистам имен пользователей, которые связывались с ним, заявив лишь, что они являются администраторами группы Heart of Texas. В то же время он предположил, что это были реальные жители штата, а не подставные лица, так как их публикации и фотографии членов их семей и друзей "не казались" фальшивыми.Однако, по мнению Business Insider, субъекты, которые, как считается, являются русскими, стали очень искусными в выдаче себя за реальных людей. Так, ранее издание The New York Times разоблачило создателей фальшивого профиля "жителя США" по имени Melvin Redick, страничка которого использовалась для распространения российской пропаганды. При этом для придания аккаунту правдоподобности использовались фотографии реального человека - гражданина Бразилии.

По мнению Business Insider, страница Heart of Texas также имела некоторые признаки, указывающие на то, что это проект, связанный с РФ. В частности, на ней отсутствовала контактная информация и реклама, а в самих публикациях имелись грамматические ошибки и другие неточности, свидетельствующие о том, что их авторы недостаточно хорошо владеют английским языком.





Это не первый случай, когда интернет-аккаунты уличают в связях с Россией с целью дестабилизации ситуации в США, напоминает Newsru.com . Ранее издание The Daily Beast сообщало, что сообщество Secured Borders, связываемое с Агентством интернет-исследований, более известным как "фабрика троллей" "путинского повара" Евгения Пригожина, в августе 2016 года пыталось устроить митинг против иммигрантов и мусульман в городке Твин-Фолс в Айдахо, активно принимавшем иммигрантов при президенте Бараке Обаме.



