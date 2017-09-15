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Все про:граната (690) ГСЧС (1374)

 В помещении авиационного университета в Киеве нашли сумку с предметами, похожими на гранаты, - ГСЧС

граната боеприпасы патроны гранаты

В Киеве в одном из помещений Национального авиационного университета (НАУ) нашли сумку с предметами, которые напоминают ручные гранаты.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112.Украина, об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Киеве Светлана Водолага.

"Информация поступала. Сейчас нельзя сказать, муляж это или настоящие (гранаты, - ред.)", - сообщила Водолага.

В столичном управлении ГосЧС отметили, что проверка найденных вещей осуществляют сотрудники Национальной полиции.

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Кто-то из студентов наверное готовился к сдаче зачетов.
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Этот тот самый, который ранее назывался КИИГА? Помню, там была знатная команда, по регби! Лучшая, у нас. А щас, выходит, что переквалифицировались. На метателей гранат. Для регбистов это- как два пальца, об асфальт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ помещении авиационного университета в Киеве нашли сумку с предметами, похожими на гранаты, - ГСЧС
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