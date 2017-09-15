 В помещении авиационного университета в Киеве нашли сумку с предметами, похожими на гранаты, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112.Украина, об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Киеве Светлана Водолага.
"Информация поступала. Сейчас нельзя сказать, муляж это или настоящие (гранаты, - ред.)", - сообщила Водолага.
В столичном управлении ГосЧС отметили, что проверка найденных вещей осуществляют сотрудники Национальной полиции.
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