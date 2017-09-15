 Поляков о передаче агентом НАБУ $5 тыс. его помощнице Любонько: Они дружили, вместе отдыхали. У них могли быть финансовые отношения

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал нардеп (НФ) Максим Поляков, комментируя обвинения НАБУ против его помощницы Татьяны Любонько в том, что она якобы выступила посредником при получении взятки от агента НАБУ Катерины для нардепа.
"Еще одно так называемое доказательство: якобы моя помощница покупала телефоны 22 ноября 2016 года. Смотрите, если, предположим, что она получила взятку от агента НАБУ, по логике ее сразу же на месте должны были задержать (это вам скажет любой следователь или прокурор). О'кей, вроде решили дождаться, чтобы купила телефоны. Она это сделала. А знаете, когда изъяли деньги из магазина? 19 июня 2017 года. Они же ждали "набушников" (улыбается. - авт.). И, понятное дело, у нас в магазинах принимают только доллары. А продавцы догадались, что это какие-то сомнительные деньги, 7 месяцев их хранили, и как только пришли сотрудники НАБУ, сразу отдали. Это не абсурдность?!" - отметил нардеп.
"Следующий момент: деньги, по версии следствия, она получила 22 ноября, а телефоны покупались 21-го. Мягко говоря, несостыковка. Как и то, что она их заказала еще за две недели до этого, и ей трижды звонили из магазина, чтобы она их забрала, но все никак не успевала заехать. Теоретически моя помощница - Нострадамус (улыбается. - авт.)", - добавил он.
Вместе с тем, комментируя видео НАБУ, где агент Катерина передает помощнице Полякова Любонько 5 тысяч долларов, а она сразу звонит якобы ему отчитываться, нардеп отметил: "Мы когда разобрали видео, нашли 47 несостыковок. Попросили на суде показать это все. Но представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили, что нет смысла больше его демонстрировать. Так вот эти разговоры, о которых вы вспомнили, самые интересные. Почему никто не говорит, что моя помощница и агент Катерина дружили, вместе отдыхали? У них могли быть финансовые отношения? Могли. Еще один простой вопрос: что происходило с ноября 2016-го по июль 2017-го? Восемь месяцев никто ни с кем не встречался, не общался, и тут вдруг объявляют, что помощница Полякова якобы почти год назад получила взятку. Это разве не показывает бредовость ситуации? Если Сытник заявил, что год расследовали это резонансное дело, то за это время где-то можно было найти хоть 100 долларов?! Если они знали, что помощница взяла деньги, то на каком-то из этапов ее должны были арестовать. Чего ждать?"
С полным текстом интервью нардепа Максима Полякова можно ознакомиться здесь.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
Ранее прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова внесенного ранее залога в доход бюджета. САП просила суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 000 грн не обеспечивает выполнения должным образом Поляковым процессуальных обязанностей.
21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 000 грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков залог внес, однако выполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался. 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет. Однако в САП заявили, что будут настаивать на взыскании в бюджет залога Полякова, поскольку судебное решение в части ношения электронного браслета не было выполнено им немедленно, и это является нарушением.
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