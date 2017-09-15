 В 2018 году на содержание ВСУ планируют выделить около 83 млрд грн, – Полторак

В 2018 году на содержание Вооруженных сил Украины предварительно планируют выделить 83,3 млрд грн. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом 15 сентября во время поездки во Львовскую область заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
"Предварительно, после проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны, бюджет для Вооруженных Сил Украины на следующий год планируется в размере 83,3 млрд грн. Но для этого нужно еще решение правительства и Верховной Рады Украины", - заявил министр.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что указанная сумма почти на 20 млрд грн больше, чем было выделено на содержание ВСУ в 2017 году. Он добавил, что в бюджете на следующий год предполагается в два с половиной раза увеличить финансовый ресурс на развитие вооружения и техники.
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В 2018 році в бюджет закладений курс 29,3 грн за долар і якщо розділити 83 млрд грн на 29,3грн то виходить тільки 2,83 млрд доларів!!!! Тобто реально військовий бюджет збільшиться тільки на 400 млн доларів і то тільки в тому разі якщо курс не буде більшим за 29,3грн за долар!
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Об этом сообщил украинский посол в США Валерий Чалый в эфире "Радио Свобода".
"Те же самые автомобили "Хамви" - сейчас планируется новая поставка новых автомобилей, качественных, в том числе медицинских", - сказал он.
Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в вопросе летального оружия есть, решение остается за президентом США Дональдом Трампом.
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сколько "пропало" по дороге ?
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а ты...
(детский сад, ясельная группа!)
:p
брэк!
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с дураком спорить - бесполезно!
в споре невольно опускаешься до его уровня...
а там, он обязательно выиграет за счет своего опыта..
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и к поэту и гения... никаким боком...
спасибо хоть Тарасом не назвали
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просто - забей...
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вот и предлагаю тебе самому сходить все своими глазенками посмотреть и по окончании контракта прийти и рассказать нам тут. так сказать из первых уст!
чего обиделся то?
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