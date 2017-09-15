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Все про:армия (8163) финансирование (1284) Полторак (948)

 В 2018 году на содержание ВСУ планируют выделить около 83 млрд грн, – Полторак

полторак

Этот показатель на 20 млрд грн больше выделенного на ВСУ в 2017 году.

В 2018 году на содержание Вооруженных сил Украины предварительно планируют выделить 83,3 млрд грн. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом 15 сентября во время поездки во Львовскую область заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Предварительно, после проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны, бюджет для Вооруженных Сил Украины на следующий год планируется в размере 83,3 млрд грн. Но для этого нужно еще решение правительства и Верховной Рады Украины", - заявил министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что указанная сумма почти на 20 млрд грн больше, чем было выделено на содержание ВСУ в 2017 году. Он добавил, что в бюджете на следующий год предполагается в два с половиной раза увеличить финансовый ресурс на развитие вооружения и техники.

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Сьогодні курс долара 26грн а на армію виділяють в 2017 році 64 млрд грн - це по курсу НБУ складає 2,44 млрд доларів!
В 2018 році в бюджет закладений курс 29,3 грн за долар і якщо розділити 83 млрд грн на 29,3грн то виходить тільки 2,83 млрд доларів!!!! Тобто реально військовий бюджет збільшиться тільки на 400 млн доларів і то тільки в тому разі якщо курс не буде більшим за 29,3грн за долар!
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Твои предложения? В нищей стране такой и бюджет! Чтоб больше дать, надо с какой-то статьи расходов в бюджете забрать, сам же взвоешь, если сия статья тебя каким-то боком коснется!
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Жебрацькі країни не виплачують олігархам по 120 млрд грн допомоги і не виділяють по 2 млрд на підтримку олігархів в кожній галузі! Це не жебрацька країна, а країна де панує мафія! Всі наявні гроші мають йти на міноборони, бюджет міноборони має бути більше 10 млрд доларів, а чисельність ЗСУ більша за 600 тис. солдат та офіцерів контрактників. Це не жарти, це війна! путін кожен рік купляє зброї на 60 млрд доларів! Вдумайтесь в ці цифри!
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да какие же мы нищие..у нас цены на продукты давно перегнали европейские..но мы же покупаем!!!
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+13 июл. 2017 г. Міноборони України На оборону выделят $410 млн Проект закона поступил в Конгресс США 400+410=$ 810 млн !
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Це гроші які отримають американські виробники зброї та техніки, ці гроші не потраплять в Україну у вигляді грошей! Ми отримаємо якусь муйню типу старої зброї та техніки яку неможливо використовувати в війні.
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В Украину из США поступит очередная партия армейских автомобилей "Хамви".
Об этом сообщил украинский посол в США Валерий Чалый в эфире "Радио Свобода".
"Те же самые автомобили "Хамви" - сейчас планируется новая поставка новых автомобилей, качественных, в том числе медицинских", - сказал он.
Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в вопросе летального оружия есть, решение остается за президентом США Дональдом Трампом.
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Це так посол Чалий натякає що цього разу на Хамерах колеса за 1000у.е. штука не відразу полопаються від старості і ТО з заміною розходників за тисячі доларів потрібно буде проходити не миттєво, а за пару місяців.
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В 2018 году на содержание ВСУ планируют выделить около 83 млрд грн, – Полторак - Цензор.НЕТ 7067 (OCCRP) Министерство обороны США закупало оружие советского образца у Казахстана, Грузии и Украины для сирийских повстанцев. Украина закупает угли в США ЛУЧШЕ БЫ ЗА ЗРЯ НЕ БОЛТАЛИ Козырь решил дать ответку за цену углей на цену углей)))
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еще на факт что курс будет 29,3 . На это год планировали 27,3 а по факту он 26 с копейками.
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а за этот год уже отчитались?
сколько "пропало" по дороге ?
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за своими следи, винторогий! вон платформы с танками опрокинулись, думаешь случайно?
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я смотрю ты с этой платформы сам опрокинулся и головонькой об рельсу аккурат...
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я смотрю тебя об рельсу из коляски опрокинули
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а тебя...
а ты...

(детский сад, ясельная группа!)
:p

брэк!
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просто дальше тебе нечем крыть, сперматозоид с фонарем!
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ото ж!
с дураком спорить - бесполезно!
в споре невольно опускаешься до его уровня...
а там, он обязательно выиграет за счет своего опыта..
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куда тебе опускаться? ты прячешься под прокси чужой страны, и пытаешься мимикрировать под украинца поставив себе фамилию шевченко. шевченко? серьезно?
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я когда почту создавал, думал будет при входе на сайт login подтягивать до собаки, а не к имя и фамилию, менять уже лень было.
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а я батю поменять не могу - он уже умер...
и к поэту и гения... никаким боком...
спасибо хоть Тарасом не назвали
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Даже если будешь обещать сто триллионов,украинский солдат давно понял,что ты парашенковское фуфло.
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украинский солдат твоих земляков с донбасской землей мешал
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Мой земляк ахмет сидит в Киеве и спонсирует земляков,которых мешает с землей украинский солдат. И там еще много моих земляков с аналогичным уклоном. Шо скажешь ,бот вонючий ?
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скажу что хреново притворяешься, козломордый рогоносец!
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А с ахметом как ? И прочими рыгами, те что из Донецка прибыли . Расскажешь или промолчишь ?
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торг. их тушканы (которых мы понавыбирали на свою дурную голову) голосуют за необходимые стране законы, а взамен делам которые открыты на всех них не дают ход. вот и все.
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Вже цього року олігархи отримають відшкодування ПДВ на 24 млрд грн більше ніж в минулому році і сума сягне 120 млрд грн! А в 2018 відшкодування ПДВ вже буде 170 млрд грн! Мафія віддає на армію тільки половину тих грошей які забирає сама! В 2017 році міноборони 64 млрд грн - відшкодування ПДВ 120млрд грн! В 2018 році міноборони 83 млрд грн - відшкодування ПДВ 170 млрд грн! Так ми війну не виграємо! путін витрачає на армію по 60 млрд доларів на рік, а ми витрачаємо 64 млрд грн!
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Ну у нас же в 10 раз больше генералов,чем в США,а какие у них апетиты.
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Сколько денег им не дай,а тушенка все равно будет с зубами и рукавицами.
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Да. уж.. чертов кошмар и вовсе не мелочь это деяние!!!
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чертов кошмар это поколение уебанов, которые не умеют ничего кроме как срать в коментах
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Хе-хе-хе... Тебе не повезло, бот для разогрева. Я сегодня- трезвый. При этом- после посещения стоматолога. А это значит что??? А то, что сегодня ещё добрый. Ты завтра приползай, тока до 09.00. Мне снова к стоматологу, в это время. Ото мы с тобой посрёмся!
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меньше бабаевского чоколада жрать надо было!
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Снова мимо. Я вааще не ем сладкого. Когда тебе будет 56 лет, то если ты сможешь похвастать тем, что видел стоматолога, до этого- 6(шесть) раз- то вспомни меня. То есть того, который реально видел этих палачей- тока 6(шесть) раз.
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Сколько в комментах не ругай,а вешать все равно придется.
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маловато, но все ж больше чем раньше при поц_риете юще))
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весь генералитет в пикселе от Версачи ходить будет
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думаю на это они не пойдут есть другие варианты
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сходи в военкомат, для первого раза годика на три, потом расскажешь.
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...все с тобой понятно, вася - твой диагноз подтвердился... ...нелегко тебе в армии придется...
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не ну если я что либо начну за армию рассказывать из тебя же пар пойдет.
вот и предлагаю тебе самому сходить все своими глазенками посмотреть и по окончании контракта прийти и рассказать нам тут. так сказать из первых уст!
чего обиделся то?
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Хорошо. А ты почему не в АТО? За старой мамкой прячешься?
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ну сперва нужно учебку пройти, через пару недель получу направление в Десну.
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Ага, а я в Моссад. У своего соевого сцаря учился заливать?
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Страна, не желающая кормить свою армию - будет кормить чужую, проверено на протяжении сотен лет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 2018 году на содержание ВСУ планируют выделить около 83 млрд грн, – Полторак
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