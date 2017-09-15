 Меня хотят судить за законодательную деятельность. Это дело о лоббизме, - Поляков об обвинениях НАБУ

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал нардеп (НФ) Максим Поляков, комментируя обвинения НАБУ против него в взяточничестве.
"Оборот янтаря в стране за год составляет несколько миллиардов гривен, а Поляков пролоббировал этот вопрос, якобы, за два "iPhone". У вас это не вызывает смех? Представляете вообще серьезность вопроса? Если бы Поляков пролоббировал точку для бабушки, которая торгует картошкой на рынке - вопросов нет, так как в соотношении более-менее совпадает. Но тут миллиардный бизнес и два "iPhone"! Разве это не показывает абсурдность обвинения?!", - рассказал он.
"Смотрите, я, как финансист, всегда опираюсь на факты и документы. Мы будем исходить из них, так как человек может рассказывать все, что угодно. Речь идет о реальных вещах: есть поправки, которые не имеют отношения ни к одной из компаний. После принятия законопроектов в целом они бы дали возможность рынку работать. У нас сегодня разве идет легальная добыча янтаря? Ее не существует. Бюджет получает миллиарды гривен? Нет. Что нужно сделать? Создать прозрачные и законные условия для работы. Кто должен этим заниматься? Законодатель. Я создал эти условия. Меня за это хотят посадить", - добавил нардеп.
"Во-первых, я не являюсь членом профильного комитета. Во-вторых, до этих событий я был, мягко говоря, непубличным человеком. Есть сотни правок депутатов, о которых не говорят. Это не значит, что обо всем, что ты делаешь, должны кричать все без исключения. Я считаю: чем меньше шума, тем больше пользы для страны. У нас, к сожалению, шумихи превращаются в пустой пиар, а законы не принимаются. На самом деле, просто кому-то не понравилось, что я писал о реальных коррупционных нарушениях главы НАБУ. Решили: давайте будем бороться с Поляковым. Почему? Потому что он неугоден Сытнику. Какую выберем зацепку? Вот он хочет легализировать добычу янтаря, давайте за это посадим. Хотя причины можно было придумать, какие угодно", - акцентировал Поляков.
"Но в результате за все кто-то должен ответить. Меня хотят судить за законодательную деятельность. Такого нет нигде в мире! В европейской стране никто бы не пришел с таким представлением. Потому что у них категорически запрещено наказывать парламентариев за законодательную деятельность и за попытку легализировать незаконный бизнес. Скажите, в "янтарном деле" есть янтарь? Нет. Разве можно его так называть?! Это дело о лоббизме. Понимаете, изначально это фальсификация - людям хотели навязать, что это "янтарное дело". Почему журналистам не задать Сытнику вопрос: "Так, а где тут янтарь? Хоть один килограмм". Вот почему дело не назвали бриллиантовым? Можно же было выбрать любое название", - резюмировал нардеп.
Также Поляков отметил, что на данный момент не поддерживает связь с другим фигурантом данного дела Бориславом Розенблатом: "Мне нечего с ним обсуждать. Мы никак не пересекаемся".
С полным текстом интервью нардепа Максима Полякова можно ознакомиться здесь.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
Ранее прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова внесенного ранее залога в доход бюджета. САП просила суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 000 грн не обеспечивает выполнения должным образом Поляковым процессуальных обязанностей.
21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 000 грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков залог внес, однако выполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался. 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет. Однако в САП заявили, что будут настаивать на взыскании в бюджет залога Полякова, поскольку судебное решение в части ношения электронного браслета не было выполнено им немедленно, и это является нарушением.
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"Дивлячись на типового українського депутата, чомусь хочеться йменувати його на англійський манер: Член парламенту..."
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