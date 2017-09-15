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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1965) взятка (4507) ВР (23004) Поляков (160) Розенблат (106)

 Меня хотят судить за законодательную деятельность. Это дело о лоббизме, - Поляков об обвинениях НАБУ

поляков

Поляков считает смешными обвинения в том, что он лоббировал легализацию добычи янтаря за взятку в два "iPhone", а также уверяет, что его хотят посадить за то, что он хотел создать прозрачные и законные условия для работы бизнеса, в том числе янтарного, в Украине.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал нардеп (НФ) Максим Поляков, комментируя обвинения НАБУ против него в взяточничестве.

"Оборот янтаря в стране за год составляет несколько миллиардов гривен, а Поляков пролоббировал этот вопрос, якобы, за два "iPhone". У вас это не вызывает смех? Представляете вообще серьезность вопроса? Если бы Поляков пролоббировал точку для бабушки, которая торгует картошкой на рынке - вопросов нет, так как в соотношении более-менее совпадает. Но тут миллиардный бизнес и два "iPhone"! Разве это не показывает абсурдность обвинения?!", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я буду обжаловать назначение залога и его конфискацию в Евросуде по правам человека: я понес материальный убыток, - Поляков

"Смотрите, я, как финансист, всегда опираюсь на факты и документы. Мы будем исходить из них, так как человек может рассказывать все, что угодно. Речь идет о реальных вещах: есть поправки, которые не имеют отношения ни к одной из компаний. После принятия законопроектов в целом они бы дали возможность рынку работать. У нас сегодня разве идет легальная добыча янтаря? Ее не существует. Бюджет получает миллиарды гривен? Нет. Что нужно сделать? Создать прозрачные и законные условия для работы. Кто должен этим заниматься? Законодатель. Я создал эти условия. Меня за это хотят посадить", - добавил нардеп.

"Во-первых, я не являюсь членом профильного комитета. Во-вторых, до этих событий я был, мягко говоря, непубличным человеком. Есть сотни правок депутатов, о которых не говорят. Это не значит, что обо всем, что ты делаешь, должны кричать все без исключения. Я считаю: чем меньше шума, тем больше пользы для страны. У нас, к сожалению, шумихи превращаются в пустой пиар, а законы не принимаются. На самом деле, просто кому-то не понравилось, что я писал о реальных коррупционных нарушениях главы НАБУ. Решили: давайте будем бороться с Поляковым. Почему? Потому что он неугоден Сытнику. Какую выберем зацепку? Вот он хочет легализировать добычу янтаря, давайте за это посадим. Хотя причины можно было придумать, какие угодно", - акцентировал Поляков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд взыскал залог с Полякова и назначил новый в размере 608 тыс. грн

"Но в результате за все кто-то должен ответить. Меня хотят судить за законодательную деятельность. Такого нет нигде в мире! В европейской стране никто бы не пришел с таким представлением. Потому что у них категорически запрещено наказывать парламентариев за законодательную деятельность и за попытку легализировать незаконный бизнес. Скажите, в "янтарном деле" есть янтарь? Нет. Разве можно его так называть?! Это дело о лоббизме. Понимаете, изначально это фальсификация - людям хотели навязать, что это "янтарное дело". Почему журналистам не задать Сытнику вопрос: "Так, а где тут янтарь? Хоть один килограмм". Вот почему дело не назвали бриллиантовым? Можно же было выбрать любое название", - резюмировал нардеп.

Также Поляков отметил, что на данный момент не поддерживает связь с другим фигурантом данного дела Бориславом Розенблатом: "Мне нечего с ним обсуждать. Мы никак не пересекаемся".

С полным текстом интервью нардепа Максима Полякова можно ознакомиться здесь.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Ранее прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова внесенного ранее залога в доход бюджета. САП просила суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 000 грн не обеспечивает выполнения должным образом Поляковым процессуальных обязанностей.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 000 грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков залог внес, однако выполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался. 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет. Однако в САП заявили, что будут настаивать на взыскании в бюджет залога Полякова, поскольку судебное решение в части ношения электронного браслета не было выполнено им немедленно, и это является нарушением.


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поляков це мафія, а мафія має сидіти в тюрмі довічно!
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Если человек стал нардепом, то в 99% случаев его уже есть за что осудить.
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Лоббизм- это когда деньги не налом в ресторане под столом передают, а по контракту и ты, козел, платишь с них налоги.
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Во как бабло -- налом чемоданами -- это законодательная деятельность ??? Классная работа -- бля кнопку вовремя нажал -- просю в КАБАК за своей долей от товарища по партии и бизнесу .
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Да слышали мы, как ты с "Катей" общался через ватсап
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***
"Дивлячись на типового українського депутата, чомусь хочеться йменувати його на англійський манер: Член парламенту..."
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хотел янтарным министром стать? Занято! Есть вакансия фантики от барбарисок разглаживать.
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Рома, не подскажешь как вставлять смайлики к своим постам?
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подскажу, в форумной где пишешь текст в синей шапке рожица , её открываешь выбираешь смайл и он сам вставится, все остальное картинки чужие смайлы через прямоугольник тоже открываешь он следующий за рожицей,но там через копировать URL, потом нажимаешь вставить
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Давно пора узаконить лоббизм как это сделано в США
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всё перемешалось, тут уже не поймёшь кто антикоррупционнер, а кто только с этого выгоду имеет, НАБУ бывает сами себе противоречат. Політолог Кулик побачив, як НАБУ намагається зберегти корупційний механізм неринкового ціноутворення
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И чего ты ноешь? Не клятый, не мятый, ну с браслетом на лодыжке по городу ходишь, а вон Лавриновича вообще ни за что на 2 месяца упекли.
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К сожалению, как мы видели неоднократно, НАБУ формирует не совсем внятно обвинения, поэтому потом когда дело доходит до суда нету качественной доказательной базы! Нужно детективам просто более корректно работать
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Не поймёшь кто прав, а кто виноват. НАБУ в основном оппонентов топит, а друзей выгораживает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеня хотят судить за законодательную деятельность. Это дело о лоббизме, - Поляков об обвинениях НАБУ
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