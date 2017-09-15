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 Политика Украины
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 "Батькивщина" не поддержит внесенный в Раду проект закона о рынке земли, – Ивченко

ивченко

Законопроект о рынке земли противоречит видению ВО "Батькивщина" дальнейшего развития земельных отношений в Украине.

Парламентская фракция ВО "Батькивщина" не поддержит внесенный 14 сентября этого года группой народных депутатов законопроект о рынке земли, считает народный депутат, член фракции Вадим Ивченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не будем поддерживать этот документ (законопроект о рынке земли - ред.)", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Депутат отметил, что законопроект о рынке земли противоречит видению ВО "Батькивщина" дальнейшего развития земельных отношений в Украине.

По его словам, в 2008 году аналогичный проект закона был внесен правительством Юлии Тимошенко, в которое входили представители различных политических сил. При этом он указал, что лично Юлия Тимошенко ни разу не высказывалась в поддержку этого документа.

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Помимо этого, Вадим Ивченко предположил, что действующий до 1 января 2018 года мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения не будет продлен. Однако, по его прогнозам, рынок земли с нового года также не сможет быть внедрен, поскольку в парламенте не хватит голосов для принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который необходим для функционирования земельного рынка.

"Я думаю, что мораторий на куплю-продажу земли не будет продлен парламентом - не хватит голосов, но и закон об обороте земли также не будет принят. То есть вопрос земельной реформы останется в подвешенном состоянии", - считает Ивченко.

Как сообщалось, группа народных депутатов 14 сентября зарегистрировала в парламенте проект закона о рынке земли, аналогичный тому, который был внесен правительством Юлия Тимошенко в 2008 году. Документ, в частности предполагает практически полную либерализацию земельных отношений в Украине.

В Украине до 1 января 2018 года действует мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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- Батьківщину не вибирають! - заявив Порошенко.
- "Батьківщину" також! - додав Охендовський.
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ботьківщину давно треба зарахувати в терористичну організацію
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" не поддержит внесенный в Раду проект закона о рынке земли, – Ивченко
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