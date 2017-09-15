 "Батькивщина" не поддержит внесенный в Раду проект закона о рынке земли, – Ивченко

Парламентская фракция ВО "Батькивщина" не поддержит внесенный 14 сентября этого года группой народных депутатов законопроект о рынке земли, считает народный депутат, член фракции Вадим Ивченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не будем поддерживать этот документ (законопроект о рынке земли - ред.)", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.
Депутат отметил, что законопроект о рынке земли противоречит видению ВО "Батькивщина" дальнейшего развития земельных отношений в Украине.
По его словам, в 2008 году аналогичный проект закона был внесен правительством Юлии Тимошенко, в которое входили представители различных политических сил. При этом он указал, что лично Юлия Тимошенко ни разу не высказывалась в поддержку этого документа.
Помимо этого, Вадим Ивченко предположил, что действующий до 1 января 2018 года мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения не будет продлен. Однако, по его прогнозам, рынок земли с нового года также не сможет быть внедрен, поскольку в парламенте не хватит голосов для принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который необходим для функционирования земельного рынка.
"Я думаю, что мораторий на куплю-продажу земли не будет продлен парламентом - не хватит голосов, но и закон об обороте земли также не будет принят. То есть вопрос земельной реформы останется в подвешенном состоянии", - считает Ивченко.
Как сообщалось, группа народных депутатов 14 сентября зарегистрировала в парламенте проект закона о рынке земли, аналогичный тому, который был внесен правительством Юлия Тимошенко в 2008 году. Документ, в частности предполагает практически полную либерализацию земельных отношений в Украине.
В Украине до 1 января 2018 года действует мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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