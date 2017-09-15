 С конца прошлого года умер восьмой российский дипломат: скончался глава торгпредства РФ в Нидерландах Черевко

Как передает Цензор.НЕТ, чем именно был болен Черевко - не сообщается.
Известно лишь то, что в больницу он попал в начале августа. Во время лечения его состояние ухудшилось, несколько дней назад он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Вскоре голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за жизнь Черевко, о чем и сообщили российским властям. Вчера торгпреда спецбортом МЧС доставили в Москву, однако врачам так и не удалось спасти его жизнь.
Торгпред России в Нидерландах стал уже восьмым дипломатом, скончавшимся с конца прошлого года, напоминает Эхо Москвы. Так в декабре 2016 от выстрелов террориста погиб посол в Турции Андрей Карлов, а в феврале этого года скончался представитель России в ООН Виталий Чуркин.
Как сообщает ТАСС, похороны Александра Черевко пройдут в Томске.
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