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Все про:дипломатия (1037) Нидерланды (753) Россия (72277) смерть (5271)

 С конца прошлого года умер восьмой российский дипломат: скончался глава торгпредства РФ в Нидерландах Черевко

дипломат черевко

Умер глава торгового представительства России в Нидерландах Александр Черевко.

Как передает Цензор.НЕТ, чем именно был болен Черевко - не сообщается.

Известно лишь то, что в больницу он попал в начале августа. Во время лечения его состояние ухудшилось, несколько дней назад он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Вскоре голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за жизнь Черевко, о чем и сообщили российским властям. Вчера торгпреда спецбортом МЧС доставили в Москву, однако врачам так и не удалось спасти его жизнь.

Торгпред России в Нидерландах стал уже восьмым дипломатом, скончавшимся с конца прошлого года, напоминает Эхо Москвы. Так в декабре 2016 от выстрелов террориста погиб посол в Турции Андрей Карлов, а в феврале этого года скончался представитель России в ООН Виталий Чуркин.

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Как сообщает ТАСС, похороны Александра Черевко пройдут в Томске.

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Какя опасная работа -"дипломат страны-бензоколонки".
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А Яценюк случайно в Нидерландах не был в августе? Хм...Подозрительно.
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с конца прошлого года и всего лишь восьмой....мало....надо каждый день по 8 что бы дохло...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомС конца прошлого года умер восьмой российский дипломат: скончался глава торгпредства РФ в Нидерландах Черевко
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