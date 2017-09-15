 Я буду обжаловать назначение залога и его конфискацию в Евросуде по правам человека: я понес материальный убыток, - Поляков

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал нардеп (НФ) Максим Поляков, комментируя взыскание с него 304 тыс. грн предыдущего залога и назначение нового в размере 608 тыс. грн.
"Меня обвиняют в покупке двух "iPhone". Сколько должен был быть залог в таком случае? Где-то тысяч 50 гривен. 304 тысячи - абсурдная и нелогичная сумма. "Набушники" потребовали от суда, и тот принял заведомо неправосудное решение. Я его буду обжаловать в Европейском суде по правам человека. Сегодня забрали 304 тысячи, но это не так плохо. Потому что я уже являюсь потерпевшим и в этой ситуации - понес материальный убыток. Вот теперь у меня есть законные основания для подачи жалобы в ЕСПЧ. Ведь они не имели права требовать такой залог, так как по депутату, по которому парламент не дал согласие на арест и привлечение к ответственности, они не могли даже ходатайствовать о мере пресечения. То, что было сделано, - вне закона", -заявил Поляков.
"По версии НАБУ, я вообще должен был пойти и повеситься. Они незаконно требовали от меня надеть браслет. Мы им на суде трижды доказали, что это неправильно. Тех "набушников", которые пытались это сделать, отстранили - они теперь не в моем деле. Когда после всех неудачных попыток сотрудников НАБУ надеть браслет без соблюдения норм законодательства они с пятого раза провели процедуру законно, я его надел. Вот почему НАБУ пытается незаконными действиями якобы соблюсти закон? Но закон одинаковый, как для Полякова, так и для Сытника. Или для Директора НАБУ он другой? Сытник выходит и говорит: "Наш Соломенский суд". Как вы думаете, в таком случае какие-то другие решения, кроме тех, которые нужны бюро, судьи будут принимать? Вряд ли. В любой цивилизованной стране после такого высказывания человека отстранили бы от должности, провели расследование и выяснили, что и как. В Соломенский суд "набушники" приносят флешки с готовыми, заранее написанными решениями, которые судьи распечатывают и зачитывают. В моем случае есть два примера, когда они давали информацию до судебного заседания, и судья расписывался, даже не читая то, что предоставили сотрудники бюро. В данном случае слово "суд" лучше не употреблять, потому что речь идет о Соломенском филиале НАБУ", - добавил нардеп.
С полным текстом интервью нардепа Максима Полякова можно ознакомиться здесь.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
Ранее прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова внесенного ранее залога в доход бюджета. САП просила суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 000 грн не обеспечивает выполнения должным образом Поляковым процессуальных обязанностей.
21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 000 грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков залог внес, однако выполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался. 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет. Однако в САП заявили, что будут настаивать на взыскании в бюджет залога Полякова, поскольку судебное решение в части ношения электронного браслета не было выполнено им немедленно, и это является нарушением.
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Спалился Поляков , тварь, и лишний раз ПОДТВЕРДИЛ, что все они идут в Раду за КРЫШЕЙ в виде НЕДОТОРКАННОСТИ, как обычные бандюки.
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