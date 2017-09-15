 Количество нарушений с применением легкого и стрелкового вооружения в зоне АТО возросло на 30%, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.
"За неделю мы зафиксировали лишь 8 случаев применения тяжелого вооружения. Для сравнения - за первую неделю августа было 547 таких взрывов. Но насилие продолжается. Мы констатируем постоянное возрастание количества нарушений с применением стрелкового и легкого вооружения. На сегодня этот показатель на 30% больше", - сказал Хуг.
Вместе с тем, он подчеркнул, что Миссия фиксирует увеличение случаев размещения тяжелого вооружения на линии разграничения.
"За неделю мы видели увеличение случаев наличия тяжелого вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отведения. Если до объявления очередного режима перемирия у нас было таких случаев было десятки, то сейчас - сотни", - сообщил первый замглавы СММ.
По словам Хуга, за подотчетную неделю зафиксировано 66 таких случаев.
"8 на подконтрольных официальному Киеву территориях и 58 - на неподконтрольных. На предыдущей неделе у нас было 11 случаев, 4 - на подконтрольной и 7 на неподконтрольной территории", - рассказал он.
Первый замглавы Миссии также подчеркнул, что наблюдатели продолжают сталкиваться со случаями препятствования их деятельности.
"Препятствования работы миссии приобретают разные формы. За первые 6 месяцев текущего года были 480 случаев, 75% их них - на неподконтрольных Киеву территориях... За последнюю неделю нашим наблюдателям 12 раз отказывали в доступе на неподконтрольных территориях", - сообщил Хуг.
101 2
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска, - ОБСЕ. ФОТО(29)
Идет определенное "перераспределение средств", но Россия продолжит "заботиться" о жителях Донбасса, - Песков(32)
Мы недооценили Соглашение об ассоциации: никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля, - экс-премьер Великобритании Кэмерон(42)
Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями: надо убедиться, что это не западня, - Керри (обновлено)(22)
Новости Крымнаша. Россия — центр ада на Земле(0)
"История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - Порошенко. ВИДЕО(72)
За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб АТО(0)
Ответить
Ответить