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 Молодая женщина в маске дважды пырнула ножом кассира обменника в Киеве, - прокуратура

нападение

По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 5 районный судом на 2 месяца арестована без права на залог 24-летняя жительница города Сумы, подозреваемая в совершении разбойного нападения на отделение "Обмен валют".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева.

"Установлено, что 11.09.2017 г. молодая женщина, надев на лицо маску и вооружившись ножом, проникла в отделение "Обмена валют", которое находится в Оболонском районе города Киева и совершила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами. Поскольку кассир начала оказывать ей сопротивление, злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления", - сказано в сообщении.

Нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейские Киева задержали преступную группу иностранцев, совершавшую разбойные нападения на бизнесменов. ФОТО+ВИДЕО

Как выяснилось, женщина, которой сейчас сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой), находилась в международном розыске за совершение другого тяжкого преступления.

Досудебное расследование в отношении указанного лица продолжается. Проверяется причастность подозреваемой к совершению и других уголовных преступлений.
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дожились с этой геморройной властью до ручки, уже женские бандформирования будут скоро
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а ты полечи свой геморой, авось и гундеть перестанешь
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Достаточно агрессивная дама, ну прямо... Ну вьі поняли.
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ДОВЕЛА ЭТА ГЕМОРРОЙНАЯ ВЛАСТЬ НАРОД ДО РУЧКИ, СКОРО ЖЕНСКИЕ БАНДФОРМИРОВАНИЯ В СТРАНЕ ОБРАЗУЮТСЯ
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пашик, а резиновое кольцо на геморройную шишку одень.
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Правильно
Чем ждать пока они с деньгами через черный ход убегут.
Сработала на упреждение
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24 года и уже в международном розыске, "талантливая" дамочка.
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UA Павел Иванов 8d43401a
дожились с этой геморройной властью до ручки, уже женские бандформирования будут скоро
=======
Паша,ты не буянь,эта дама уже поIP тебя ищет
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Наркота. Тут и гадать не надо. Что с них взять.
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"...проверяется причастность к другим преступлениям...", а лицо "замазали", по джинсам опознавать, или как?
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Довели страну, мрази. Самое печальное то, что за Петю опять проголосует. Достаточно рашкой и путиным попугать.
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никто в этой стране не хочет работать за 3200, когда прокурор без образования получает только белыми 100000 грн, а премьер заочник гребет бабло лопатой. А жить красиво все хотят, вот и растет криминал.
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Женись на такой и попробуй против шерсти погладить.Такое есть и в благополучных странах....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМолодая женщина в маске дважды пырнула ножом кассира обменника в Киеве, - прокуратура
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