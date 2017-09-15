 Молодая женщина в маске дважды пырнула ножом кассира обменника в Киеве, - прокуратура

"Установлено, что 11.09.2017 г. молодая женщина, надев на лицо маску и вооружившись ножом, проникла в отделение "Обмена валют", которое находится в Оболонском районе города Киева и совершила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами. Поскольку кассир начала оказывать ей сопротивление, злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления", - сказано в сообщении.
Нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам".
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейские Киева задержали преступную группу иностранцев, совершавшую разбойные нападения на бизнесменов. ФОТО+ВИДЕОКак выяснилось, женщина, которой сейчас сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой), находилась в международном розыске за совершение другого тяжкого преступления.
Досудебное расследование в отношении указанного лица продолжается. Проверяется причастность подозреваемой к совершению и других уголовных преступлений.
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Чем ждать пока они с деньгами через черный ход убегут.
Сработала на упреждение
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дожились с этой геморройной властью до ручки, уже женские бандформирования будут скоро
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Паша,ты не буянь,эта дама уже поIP тебя ищет
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