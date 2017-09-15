 Молодая женщина в маске дважды пырнула ножом кассира обменника в Киеве, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева."Установлено, что 11.09.2017 г. молодая женщина, надев на лицо маску и вооружившись ножом, проникла в отделение "Обмена валют", которое находится в Оболонском районе города Киева и совершила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами. Поскольку кассир начала оказывать ей сопротивление, злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления", - сказано в сообщении.Нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам".

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Как выяснилось, женщина, которой сейчас сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой), находилась в международном розыске за совершение другого тяжкого преступления.Досудебное расследование в отношении указанного лица продолжается. Проверяется причастность подозреваемой к совершению и других уголовных преступлений.